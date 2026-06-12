EΕ: Καθιστά πιο δύσκολη την αναστολή του τέλους CO2 στις εισαγωγές

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Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν την Παρασκευή να περιορίσουν τις περιπτώσεις στις οποίες η Ένωση μπορεί να αναστείλει την επιβολή του τέλους για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στις εισαγωγές, κάτι που ενδεχομένως θα συμβάλει στη δημιουργία μεγαλύτερης βεβαιότητας για τις επενδύσεις χαμηλών εκπομπών άνθρακα στην Ένωση.

Ο συνοριακός φόρος άνθρακα της ΕΕ επιβάλλει τέλος στις εκπομπές που σχετίζονται με τις εισαγωγές αγαθών, συμπεριλαμβανομένων των λιπασμάτων, του χάλυβα και του τσιμέντου

Οι υπουργοί Οικονομίας της ΕΕ ενέκριναν τα σχέδια με πλειοψηφία, παρά το γεγονός ότι χώρες όπως η Σλοβακία, η Ρουμανία και η Λιθουανία αρνήθηκαν να τα υποστηρίξουν.

Ο συνοριακός φόρος άνθρακα της ΕΕ επιβάλλει τέλος στις εκπομπές που σχετίζονται με τις εισαγωγές αγαθών, συμπεριλαμβανομένων των λιπασμάτων, του χάλυβα και του τσιμέντου. Η πολιτική αυτή, η πρώτη του είδους της στον κόσμο, στοχεύει στην προστασία των ευρωπαϊκών βιομηχανιών από τον ανταγωνισμό φθηνότερων και πιο ρυπογόνων αγαθών από το εξωτερικό.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε αρχικά προτείνει να μπορεί να εξαιρέσει προϊόντα από τον φόρο άνθρακα στο μέλλον, σε περίπτωση που «σοβαρές και απρόβλεπτες περιστάσεις» – χωρίς να προσδιορίζονται περαιτέρω – οδηγούσαν σε αύξηση των τιμών.

Ορισμένες κυβερνήσεις και εταιρείες απέρριψαν αυτή την προσέγγιση, υποστηρίζοντας ότι δημιουργούσε αβεβαιότητα για τις επενδύσεις χαμηλών εκπομπών άνθρακα, οι οποίες είναι ανταγωνιστικές μόνο εφόσον οι ρυπογόνες εισαγωγές υπόκεινται στον φόρο εκπομπών της ΕΕ.

ΕΕ: Αναστολή τέλους υπό προϋποθέσεις

Σύμφωνα με το σχέδιο της συμφωνίας των υπουργών, το οποίο είδε το Reuters, η Επιτροπή θα μπορεί να προτείνει την αναστολή του τέλους άνθρακα μόνο εάν πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια, μεταξύ των οποίων η αύξηση της τιμής του συγκεκριμένου προϊόντος κατά περισσότερο από 50% σε διάστημα έξι μηνών, σε σύγκριση με τον μέσο όρο των τελευταίων 10 ετών.

Οι χώρες της ΕΕ και οι νομοθέτες θα διαπραγματευτούν τους τελικούς κανόνες. Οι νομοθέτες της ΕΕ σχεδιάζουν επίσης να περιορίσουν ή να καταργήσουν εντελώς τη ρήτρα αναστολής.

Η Γαλλία ηγήθηκε των εκκλήσεων, αφού ο πόλεμος στο Ιράν οδήγησε σε αύξηση του κόστους, ώστε να ανασταλεί το τέλος άνθρακα της ΕΕ για τα λιπάσματα, προκειμένου να βοηθηθούν οι αγρότες.

Υποστήριξε τη συμφωνία την Παρασκευή, αφού έλαβε παραχωρήσεις που θα ωφελήσουν τα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα Γουαδελούπη και Μαρτινίκα, επιτρέποντας στις εισαγωγές τσιμέντου αυτών των εδαφών να ⁠αποφύγουν ​το τέλος κατά τη διάρκεια φυσικών καταστροφών ή άλλων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Οι ​προτάσεις, μόλις οριστικοποιηθούν, θα επεκτείνουν επίσης τον κατάλογο των αγαθών που καλύπτονται από το τέλος άνθρακα, ώστε να συμπεριλάβουν προϊόντα ​όπως πλυντήρια ρούχων και ανταλλακτικά αυτοκινήτων.