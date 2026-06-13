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Οχήματα: Πώς η AI θα «σβήνει τα πρόστιμα – Η νέα πλατφόρμα

Η ΑΑΔΕ θα εξετάζει τις ενστάσεις στα πρόστιμα για οχήματα με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις 13.06.2026, 11:01
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Οχήματα: Πώς η AI θα «σβήνει τα πρόστιμα – Η νέα πλατφόρμα
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Tη χρήση τεχνητής νοημοσύνης επιστρατεύει η ΑΑΔΕ προκειμένου να εξετάζονται οι ενστάσεις πολιτών για πρόστιμα που σχετίζονται με ανασφάλιστα οχήματα, τέλη κυκλοφορίας, τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ και δηλώσεις ακινησίας.

Τα οχήματα και τα… πρόστιμα

Σύμφωνα με απόφαση της ΑΑΔΕ παρέχεται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης η δυνατότητα αξιοποίησης ειδικής πλατφόρμας τεχνητής νοημοσύνης για τον έλεγχο των ενστάσεων που υποβάλλουν οι πολίτες κατά πράξεων επιβολής προστίμων, καθώς και των δηλώσεων που αφορούν οχήματα σε κατάσταση αδράνειας.

Η ψηφιακή πλατφόρμα θα επεξεργάζεται τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από τους ιδιοκτήτες οχημάτων, προκειμένου να διαμορφώνει τεκμηριωμένες εισηγήσεις προς τα αρμόδια όργανα.

Στόχος είναι να διευκολύνεται η αξιολόγηση τόσο της νομιμότητας των προστίμων όσο και της βασιμότητας των επιχειρημάτων που προβάλλονται από τους πολίτες.

Οι υποθέσεις

Το νέο σύστημα θα υποστηρίζει την επεξεργασία:

  • Ενστάσεων για πρόστιμα που επιβάλλονται για παραβάσεις ασφαλιστικής κάλυψης.
  • Ενστάσεων που αφορούν παραβάσεις σχετικές με τα τέλη κυκλοφορίας,
  • Ενστάσεων για μη διενέργεια του υποχρεωτικού περιοδικού τεχνικού ελέγχου σε ΚΤΕΟ,
  • Δηλώσεων που σχετίζονται με οχήματα τα οποία έχουν τεθεί σε ακινησία.

Η λειτουργία της πλατφόρμας περιορίζεται στον αυτοματοποιημένο έλεγχο της εγκυρότητας των δικαιολογητικών, στη διαπίστωση της συνάφειάς τους με τους λόγους της ένστασης και στη σύνταξη σχετικής εισήγησης προς την αρμόδια υπηρεσία.

Κάθε εισήγηση θα συνοδεύεται από πρόταση αποδοχής ή απόρριψης της ένστασης, δείκτη αξιοπιστίας σε αριθμητική κλίμακα και αναλυτική αιτιολόγηση σε φυσική γλώσσα, με αναφορά στα έγγραφα που λήφθηκαν υπόψη κατά την επεξεργασία της υπόθεσης.

Σημειώνεται ότι οι εισηγήσεις της τεχνητής νοημοσύνης έχουν αποκλειστικά συμβουλευτικό χαρακτήρα.

Η τελική απόφαση εξακολουθεί να ανήκει στο αρμόδιο όργανο, το οποίο δεν δεσμεύεται από το αποτέλεσμα της πλατφόρμας ούτε υποχρεούται να αιτιολογήσει τυχόν διαφορετική κρίση.

Η εισήγηση της πλατφόρμας δεν δεσμεύει σε καμία περίπτωση τη διοίκηση. Μάλιστα, αν το αρμόδιο όργανο αποφασίσει διαφορετικά από την πρόταση της πλατφόρμας, δεν υποχρεούται να αιτιολογήσει ειδικά την απόκλισή του από αυτήν.

Παράλληλα, τίθενται  σημαντικές εγγυήσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένω

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