Apple: Η νέα Siri και το στοίχημα της τεχνητής νοημοσύνης

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Η Apple επιχειρεί να επανατοποθετηθεί στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης με μια νέα εκδοχή της Siri, προσπαθώντας να μετατρέψει το πιο γνωστό ψηφιακό της εργαλείο σε βασική πύλη πρόσβασης στις νέες AI υπηρεσίες. Μετά την αποτυχία του πρώτου της εγχειρήματος με το Apple Intelligence, σύμφωνα με τον Economist, η εταιρεία εμφανίζεται πιο προσεκτική αλλά και πιο στρατηγικά σκεπτόμενη, καθώς αυτή τη φορά επιλέγει να βασιστεί σε μοντέλα της Google αντί να αναπτύξει εξ ολοκλήρου δική της τεχνολογία.

Η παρουσίαση έγινε στο ετήσιο software event της εταιρείας, όπου ο Τιμ Κουκ αποκάλυψε μια «νέα Siri» που θα μπορεί να λειτουργεί μέσω φωνής, αναδυόμενης μπάρας αναζήτησης ή εφαρμογής τύπου chatbot. Η Apple δεν επιχειρεί πλέον να αποδείξει ότι μπορεί να χτίσει τα πιο προηγμένα μοντέλα AI, αλλά ότι μπορεί να ελέγξει το οικοσύστημα μέσα από το οποίο ο χρήστης θα τα αξιοποιεί.

Από την αποτυχία στη δεύτερη προσπάθεια

Δύο χρόνια νωρίτερα, η πρώτη προσπάθεια της Apple στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης είχε παρουσιάσει περιορισμένα αποτελέσματα, υπενθυμίζει ο Economist. Το Apple Intelligence είχε υποσχεθεί μια Siri πιο έξυπνη, πιο προσωπική και σαφώς πιο ικανή, αλλά το αποτέλεσμα δεν ανταποκρίθηκε στις αρχικές προσδοκίες. Παρά την αποτυχία αυτή, η εταιρεία δεν υπέστη σοβαρό πλήγμα στην αγορά, καθώς η μετοχή της παρέμεινε ισχυρή, ενώ η Apple συνέχισε να αποκομίζει σημαντικά έσοδα από τις εφαρμογές chatbot που χρησιμοποιούνται στις συσκευές της.

Αυτή η ανθεκτικότητα φαίνεται να έχει ενισχύσει τη στρατηγική αυτοπεποίθηση της εταιρείας. Αντί να επενδύσει τεράστια ποσά για να ανταγωνιστεί τους κορυφαίους παίκτες της AI, η Apple αξιοποιεί την κυρίαρχη θέση της στο hardware και στο λειτουργικό οικοσύστημα για να παραμείνει κεντρικός παίκτης στην επόμενη μέρα της ψηφιακής εμπειρίας.

Η συνεργασία με τη Google

Κομβικό στοιχείο της νέας στρατηγικής είναι η χρήση μοντέλων που έχει αναπτύξει η Google. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Apple πληρώνει περίπου 1 δισ. δολάρια ετησίως για την τεχνολογία αυτή, ποσό σαφώς μικρότερο από το κόστος που θα απαιτούνταν για να δημιουργήσει πλήρως δική της εναλλακτική.

Η επιλογή αυτή της επιτρέπει να μπει πιο γρήγορα στο παιχνίδι της AI, χωρίς να δεσμεύσει τεράστιους πόρους σε υποδομές και data centers. Ταυτόχρονα, η Apple διατηρεί τον έλεγχο της σχέσης με τον τελικό καταναλωτή, κάτι που θεωρείται απόλυτα κρίσιμο για το επιχειρηματικό της μοντέλο.

Τα πλεονεκτήματα της Apple

Η Apple θεωρεί ότι έχει δύο βασικά πλεονεκτήματα έναντι των ανταγωνιστών της. Πρώτον, η πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα των χρηστών, όπως μηνύματα και ημερολόγια, επιτρέπει στη Siri να προσφέρει πιο χρήσιμες και εξατομικευμένες λειτουργίες. Δεύτερον, η ισχύς της εταιρείας σε hardware και ημιαγωγούς επιτρέπει σε πολλές νέες λειτουργίες να εκτελούνται απευθείας στη συσκευή, μειώνοντας την καθυστέρηση και περιορίζοντας την ανάγκη για εξωτερικούς servers.

Η προσέγγιση αυτή διαφοροποιείται από άλλους μεγάλους παίκτες της αγοράς, που έχουν επενδύσει μαζικά σε data centers για την υποστήριξη των μοντέλων τους. Για την Apple, το επίκεντρο παραμένει η εμπειρία χρήσης στο ίδιο το iPhone και στο δικό της οικοσύστημα συσκευών.

Ο ανταγωνισμός εντείνεται

Παρά τη νέα στρατηγική, ο ανταγωνισμός στον χώρο της AI παραμένει ιδιαίτερα έντονος. Η OpenAI συνεργάζεται με τον Σερ Τζόνι Άιβ για την ανάπτυξη δικής της AI συσκευής, ενώ η Google και η Meta επενδύουν στα έξυπνα γυαλιά. Την ίδια στιγμή, η Amazon ενσωματώνει νέες AI λειτουργίες στην Alexa, έστω και αν η αποτελεσματικότητά τους εξακολουθεί να προκαλεί αμφιβολίες.

Η Apple, πάντως, φαίνεται να ποντάρει ότι δεν χρειάζεται να κερδίσει την κούρσα των μοντέλων για να κερδίσει την αγορά. Αρκεί να γίνει το σημείο πρόσβασης μέσω του οποίου οι χρήστες θα φτάνουν στην τεχνητή νοημοσύνη. Με άλλα λόγια, θέλει να ελέγχει το κανάλι, όχι αναγκαστικά το ίδιο το μοντέλο.

Η αντίδραση της αγοράς

Οι επενδυτές αντιμετώπισαν με επιφυλακτικότητα την ανακοίνωση, με τη μετοχή της Apple να υποχωρεί περίπου 2% την ημέρα της παρουσίασης. Η αντίδραση αυτή πιθανότατα συνδέεται με το γεγονός ότι, παρά τη νέα στρατηγική, οι δυνατότητες της Siri δεν είναι ακόμη έτοιμες για το ευρύ κοινό.

Η αναβαθμισμένη Siri θα διατεθεί αρχικά στις ΗΠΑ το φθινόπωρο, όχι όμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε στην Κίνα, λόγω ρυθμιστικών εμποδίων. Επιπλέον, στην πρώτη φάση δεν θα υποστηρίζει άλλες γλώσσες πέρα από τα αγγλικά. Αυτό σημαίνει ότι η Apple θα χρειαστεί χρόνο για να πείσει πως η νέα κατεύθυνση μπορεί να αποδώσει πρακτικά και εμπορικά.

Το στοίχημα της επόμενης γενιάς

Η μετάβαση στη νέα Siri αποτελεί για την Apple ένα σημαντικό στοίχημα για το μέλλον της στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Η εταιρεία δεν επιλέγει να κυριαρχήσει μέσα από το πιο ισχυρό μοντέλο, αλλά μέσα από τον πιο ισχυρό δίαυλο προς τον χρήστη.

Το αν αυτή η προσέγγιση θα αποδειχθεί επιτυχημένη θα εξαρτηθεί από το πόσο γρήγορα θα μπορέσει η Apple να μετατρέψει τις υποσχέσεις σε λειτουργικά προϊόντα και από το αν οι χρήστες θα εμπιστευτούν ξανά τη Siri ως πραγματικά χρήσιμο ψηφιακό βοηθό. Προς το παρόν, η εταιρεία ποντάρει στη σταδιακή βελτίωση, στην ισχύ του οικοσυστήματός της και στην ικανότητά της να μετατρέπει την καθυστέρηση σε στρατηγικό πλεονέκτημα.