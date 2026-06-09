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Apple: Νέα Siri για να ανταγωνιστεί το ChatGPT, με αιχμή την ιδιωτικότητα

Η Apple υπόσχεται προστασία της ιδιωτικής ζωής των χρηστών καθώς προβαίνει σε μια πολυαναμενόμενη αναθεώρηση του φωνητικού βοηθού

World 09.06.2026, 18:20
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Apple: Νέα Siri για να ανταγωνιστεί το ChatGPT, με αιχμή την ιδιωτικότητα
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

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Μια από τις σημαντικότερες ανακοινώσεις των τελευταίων ετών για την Apple παρουσίασε η εταιρεία στο Παγκόσμιο Συνέδριο Προγραμματιστών (WWDC), αποκαλύπτοντας τη νέα γενιά της Siri, η οποία φιλοδοξεί να μετατρέψει τον φωνητικό βοηθό από ένα απλό εργαλείο εκτέλεσης εντολών σε έναν ολοκληρωμένο βοηθό τεχνητής νοημοσύνης, ικανό να ανταγωνιστεί το ChatGPT της OpenAI και το Claude της Anthropic.

Η νέα Siri, η οποία θα διατεθεί σε beta έκδοση τον επόμενο μήνα πριν από την ευρύτερη κυκλοφορία της το φθινόπωρο, αποτελεί ίσως την πιο κρίσιμη προσπάθεια της Apple να καλύψει το χαμένο έδαφος στην εποχή της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης. Οι επενδυτές παρακολουθούσαν στενά την παρουσίαση, αναζητώντας ενδείξεις ότι ο κατασκευαστής του iPhone έχει πλέον μια σαφή στρατηγική για να ανταγωνιστεί τους ταχύτερα κινούμενους αντιπάλους του.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, η Apple επέλεξε να διαφοροποιηθεί από τις υπόλοιπες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης δίνοντας έμφαση στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ο επικεφαλής λογισμικού της εταιρείας, Κρεγκ Φεντερίγκι, άφησε σαφείς αιχμές κατά των ανταγωνιστών, υποστηρίζοντας ότι πολλές εταιρείες αναπτύσσουν τεχνητή νοημοσύνη χωρίς να δίνουν επαρκή προσοχή στην ιδιωτικότητα των χρηστών.

Όπως εξήγησε, η Apple δεν θα αποθηκεύει ούτε θα χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η Siri, ενώ τα στοιχεία που αποστέλλονται στο cloud για την εκτέλεση πιο σύνθετων εργασιών θα διαγράφονται αμέσως μετά την ολοκλήρωση του αιτήματος. «Δεν πρόκειται να δείτε διαφημίσεις επειδή το σύστημα κατάλαβε τι φαγητό προτιμάτε», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Apple

Η νέα Siri της Apple

Οι δυνατότητες της νέας Siri θυμίζουν πλέον περισσότερο τα δημοφιλή chatbots της αγοράς. Η επίδειξη που πραγματοποίησε η Apple έδειξε έναν βοηθό που μπορεί να κατανοεί το περιεχόμενο της οθόνης, να αλληλεπιδρά με εφαρμογές, να αναζητά προσωπικές πληροφορίες και να εκτελεί σύνθετες εργασίες βασισμένες στο προσωπικό περιβάλλον του χρήστη.

Για παράδειγμα, η Siri θα μπορεί να εντοπίζει συγκεκριμένες φωτογραφίες, να ανακτά στοιχεία επικοινωνίας, να οργανώνει πληροφορίες από μηνύματα και να δημιουργεί προτάσεις ή σχέδια δράσης βασισμένα σε προηγούμενες συνομιλίες. Μια νέα εφαρμογή θα αποθηκεύει επίσης το ιστορικό συνομιλιών και σχετικού περιεχομένου, προσφέροντας μια εμπειρία πολύ πιο κοντά σε αυτή που προσφέρουν σήμερα το ChatGPT ή το Claude.

Ο Μάικ Ρόκγουελ, το στέλεχος που ανέλαβε την αναδιοργάνωση της Siri μετά τις καθυστερήσεις και τις αποτυχίες του προηγούμενου σχεδιασμού, χαρακτήρισε το νέο σύστημα «βαθιά ικανότερο» σε σχέση με την υπάρχουσα έκδοση.

Η ανακοίνωση συνοδεύτηκε και από μια σημαντική παραδοχή. Η Apple επιβεβαίωσε ουσιαστικά ότι για να φτάσει στο επίπεδο των κορυφαίων μοντέλων της αγοράς χρειάστηκε να βασιστεί σε εξωτερική τεχνολογία. Η συμφωνία που υπέγραψε με την Google στις αρχές του έτους για τη χρήση των μοντέλων Gemini και των υπηρεσιών cloud αποτέλεσε τη βάση για τη νέα αρχιτεκτονική της Siri.

Παρότι η εταιρεία υποστηρίζει ότι δεν χρησιμοποιεί αυτούσια τα μοντέλα της Google, παραδέχεται ότι τα Gemini αποτέλεσαν το θεμέλιο πάνω στο οποίο ανέπτυξε τη δική της οικογένεια μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, η Apple θα χρησιμοποιεί πλέον κορυφαία τσιπ της Nvidia για την επεξεργασία ορισμένων cloud-based λειτουργιών, εγκαταλείποντας την αρχική φιλοδοξία να βασιστεί αποκλειστικά στη δική της υποδομή.

Πρόκειται για μια σημαντική μεταστροφή στρατηγικής. Μέχρι πρόσφατα, η Apple επέμενε ότι θα μπορούσε να προσφέρει προηγμένες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης αποκλειστικά μέσω του δικού της συστήματος «Private Cloud Compute», χωρίς εξάρτηση από τρίτους παρόχους. Η συνεργασία με την Google ερμηνεύεται από πολλούς αναλυτές ως έμμεση αναγνώριση ότι η εταιρεία καθυστέρησε να επενδύσει εγκαίρως στη γενετική τεχνητή νοημοσύνη.

Apple

Η παραδοχή της υστέρησης και η κούρσα να προφτάσει τον ανταγωνισμό

Η νέα Siri θα είναι αρχικά διαθέσιμη μόνο στα αγγλικά και αποκλειστικά σε iPhone που κυκλοφόρησαν μετά το 2023. Επιπλέον, η Apple ανακοίνωσε ότι η υπηρεσία δεν θα λανσαριστεί άμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε στην Κίνα, επικαλούμενη ρυθμιστικά ζητήματα. Ειδικά για την Ευρώπη, η εταιρεία άφησε να εννοηθεί ότι οι απαιτήσεις του Νόμου περί Ψηφιακών Αγορών (DMA) δυσχεραίνουν την άμεση διάθεση των νέων λειτουργιών.

Η παρουσίαση είχε ιδιαίτερη σημασία και για έναν ακόμη λόγο. Η Apple επιχειρεί να αφήσει πίσω της μια δύσκολη περίοδο, κατά την οποία είχε ανακοινώσει ήδη από το 2024 μια νέα Siri με δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, αλλά αναγκάστηκε να αναβάλει την κυκλοφορία της επειδή το προϊόν δεν ήταν έτοιμο. Η καθυστέρηση εξελίχθηκε σε σοβαρό πλήγμα για την αξιοπιστία της εταιρείας και κατέληξε ακόμη και σε διακανονισμό ομαδικής αγωγής ύψους 250 εκατ. δολαρίων.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η νέα Siri δεν αρκεί από μόνη της για να τερματίσει τη συζήτηση γύρω από το αν η Apple έχει μείνει πίσω στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, θεωρούν ότι αποτελεί το πρώτο ουσιαστικό βήμα για τη δημιουργία μιας πλατφόρμας AI που θα διαφοροποιείται από τους ανταγωνιστές μέσω της στενής ενσωμάτωσης με το οικοσύστημα συσκευών της εταιρείας και της έμφασης στην ιδιωτικότητα.

Για την Apple, το στοίχημα είναι πλέον σαφές: να αποδείξει ότι μπορεί να πρωταγωνιστήσει στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης χωρίς να εγκαταλείψει τις αρχές που τη διαφοροποίησαν διαχρονικά από τη Silicon Valley. Το αν η νέα Siri θα καταφέρει να ανταγωνιστεί πραγματικά το ChatGPT και το Claude θα φανεί τους επόμενους μήνες. Για πρώτη φορά, πάντως, η Apple δείχνει αποφασισμένη να διεκδικήσει σοβαρά μια θέση στην κορυφή της αγοράς AI.

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