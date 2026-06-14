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Θερινές εκπτώσεις: Πότε ξεκινούν – Τι πρέπει να προσέξουν καταναλωτές και έμποροι

Ο τρόπος που προβάλλονται τα ποσοστά έκπτωσης χρήζει ιδιαίτερης προσοχής από τους καταναλωτές - Ανάσα περιμένουν από τις θερινές εκπτώσεις οι έμποροι

Economy 14.06.2026, 12:15
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Θερινές εκπτώσεις: Πότε ξεκινούν – Τι πρέπει να προσέξουν καταναλωτές και έμποροι
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Πλησιάζουν οι θερινές εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα όλης της χώρας, με τους καταναλωτές να αναζητούν χαμηλότερες τιμές για τις αγορές τους, και τους εμπόρους να προσδοκούν μια ανάκαμψη του τζίρου τους μέσα από την τόνωση της καλοκαιρινής ζήτησης, που πάντα είναι πιο δύσκολη περίοδος για αυτούς εξαιτίας και της απουσίας των καταναλωτών για τις καλοκαιρινές διακοπές τους.

Οι εκπτώσεις ξεκινούν στις 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου.

Τα εμπορικά καταστήματα αναμένεται να έχουν τη δυνατότητα προαιρετικής λειτουργίας την πρώτη Κυριακή της περιόδου, τουτέστιν στις 19 Ιουλίου, ενώ το προτεινόμενο ωράριο είναι από τις 11:00 έως τις 18:00.

Αληθινές εκπτώσεις

Η διαφάνεια στις τιμές παραμένει βασικό ζήτημα και για τη φετινή εκπτωτική περίοδο.

Η νομοθεσία προβλέπει ότι πρέπει να εμφανίζεται με σαφήνεια τόσο η παλαιά όσο και η νέα μειωμένη τιμή, ώστε ο αγοραστής να μπορεί να διαπιστώσει το πραγματικό όφελος από την αγορά του. Επιπλέον, όταν προβάλλονται ποσοστά έκπτωσης, αυτά πρέπει να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και να μην παραπλανούν το κοινό.

Με βάση το ισχύον πλαίσιο, ως τιμή αναφοράς λαμβάνεται η χαμηλότερη τιμή που ίσχυσε τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από την εφαρμογή της μείωσης.

Πού χρειάζεται προσοχή

Ο τρόπος που προβάλλονται τα ποσοστά έκπτωσης χρήζει ιδιαίτερης προσοχής από τους καταναλωτές. Για παράδειγμα, η αναγραφή ενδείξεων όπως “-30%” ή “-50%” δεν είναι πάντα υποχρεωτική.

Υποχρεωτική μπορεί να γίνει όταν οι μειωμένες τιμές αφορούν πάνω από το 60% των προϊόντων ενός καταστήματος.

Στην περίπτωση διαφορετικών ποσοστών ανά κατηγορία θα πρέπει να αναγράφεται το εύρος της έκπτωσης, για παράδειγμα «από 10% έως 30%».

Οι ειδικοί συμβουλεύουν τους καταναλωτές να καταρτίζουν μια λίστα με τις πραγματικές ανάγκες τους πριν ξεκινήσουν τις αγορές, να συγκρίνουν τιμές μεταξύ διαφορετικών καταστημάτων και να κρατούν πάντα τις αποδείξεις των αγορών τους. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να εκμεταλλευτούν καλύτερα τις προσφορές και να αποφύγουν περιττές δαπάνες.

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