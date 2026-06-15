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Ιδιωτική πίστωση: Περισσότερες τράπεζες στο μικροσκόπιο της ΕΚΤ

Ποιες ευρωπαϊκές τράπεζες είναι περισσότερο εκτεθειμένες στην ιδιωτική πίστωση

World 15.06.2026, 17:19
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Ιδιωτική πίστωση: Περισσότερες τράπεζες στο μικροσκόπιο της ΕΚΤ
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Διπλασίασε τον αριθμό των τραπεζών που ερευνά για τους δεσμούς με την ιδιωτική πίστωση η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καθώς ο τομέας αντιμετωπίζει την απόσυρση της εμπιστοσύνης των επενδυτών.

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Bloomberg που επικαλείται ανώνυμες πηγές η ΕΚΤ ζητά από περισσότερες από 20 τράπεζες περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα ανοίγματά τους, σε σύγκριση με δώδεκα σε προηγούμενες ασκήσεις.

Όσοι έχουν ουσιαστικούς δεσμούς με ιδιωτικά δάνεια θα πρέπει να αναφέρουν λεπτομέρειες σε ετήσια βάση.

Οι τράπεζες με τη μεγαλύτερη έκθεση στην ιδιωτική πίστωση

Ενώ η παρακολούθηση της ΕΚΤ βασίζεται σε παρόμοια εργασία των τελευταίων δύο ετών, η προσοχή στον κλάδο έχει ενταθεί τους τελευταίους μήνες, καθώς αρκετά επενδυτικά κεφάλαια ιδιωτικής πίστης αναγκάστηκαν να επιβάλουν όρια στις αναλήψεις των επενδυτών. Η εποπτική αρχή εκφράζει ανησυχία για ελλείψεις στον τρόπο με τον οποίο οι παραδοσιακές τράπεζες καταγράφουν την έκθεσή τους στον τομέα των ιδιωτικών πιστώσεων, παρά το γεγονός ότι αυτή είναι μικρότερη στην ευρωζώνη σε σύγκριση με τις ΗΠΑ.

Η έκθεση σε ιδιωτικά δάνεια κυριαρχείται από τέσσερις τράπεζες στην Ευρώπη, με τις Deutsche Bank, Barclays, BNP Paribas και HSBC να αντιπροσωπεύουν σχεδόν τα δύο τρίτα του συνολικού όγκου του τομέα, σύμφωνα με το Bloomberg Intelligence. Ωστόσο, αυτό αποτελεί «διαχειρίσιμο κίνδυνο», δεδομένου ότι οι γνωστοποιημένες εκθέσεις αντιπροσωπεύουν μόλις το 2,3% των δανείων, ανέφερε η BI τον περασμένο μήνα.

«Οι εκθέσεις παραμένουν σχετικά περιορισμένες σε σύγκριση με άλλα περιουσιακά στοιχεία στα βιβλία των τραπεζών, αλλά αυξάνονται έντονα» υπογράμμισε η Sharon Donnery, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, σε ομιλία της την περασμένη εβδομάδα. «Το βασικό ζήτημα δεν είναι μόνο το μέγεθος αυτών των εκθέσεων, αλλά και η ικανότητα των τραπεζών να τις συγκεντρώνουν σωστά».

Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προσδιοριστεί πού δανείζουν οι τράπεζες παράλληλα με τα ιδιωτικά πιστωτικά κεφάλαια και πότε έχουν επικαλυπτόμενες εκθέσεις μεταξύ κεφαλαίων, επενδυτών και εταιρειών χαρτοφυλακίου, είπε. «Οι αδυναμίες σε αυτόν τον τομέα μπορούν να δυσκολέψουν τις τράπεζες να εντοπίσουν συγκεντρώσεις, συσχετίσεις και κανάλια μετάδοσης υπό πίεση», δήλωσε η Ντόνερι.

Ο κλάδος των ιδιωτικών πιστώσεων ύψους 1,8 τρισ. δολαρίων έχει αναπτυχθεί τις τελευταίες δύο δεκαετίες εν μέρει ως μέσο διοχέτευσης πιστώσεων εκτός του πιο ρυθμιζόμενου τραπεζικού τομέα σε πιο επικίνδυνα τμήματα της οικονομίας. Ωστόσο, οι τράπεζες εξακολουθούν να είναι εκτεθειμένες σε πολλά ιδιωτικά πιστωτικά κεφάλαια, μεταξύ άλλων με την προσθήκη μόχλευσης για την ενίσχυση των αποδόσεων.

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