ΕΚΤ: Το crash test για την ιδιωτική πίστωση – Ποιοι τομείς είναι ευάλωτοι

Η άσκηση προσομοίωσης της ΕΚΤ για να ιχνηλατήσει την μετάδοση μιας κρίσης που μπορεί να προκληθεί από την ιδιωτική πίστωση

World 26.05.2026, 20:00
Τζούλη Καλημέρη

Οι ευρωπαϊκές ασφαλιστικές εταιρείες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία πιθανότατα θα πληγούν περισσότερο από τις τράπεζες από τις  επιπτώσεις των ζημιών στον κλάδο της ιδιωτικής πίστης, εκτιμά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μετά από προσομοίωση ενός «σοβαρού» σοκ στην αγορά.

Η κεντρική τράπεζα αποφαίνεται ότι η ιδιωτική πίστωση από μόνη της δεν φαίνεται να απειλεί τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στη ζώνη του ευρώ προς το παρόν, ωστόσο τα κενά στα στοιχεία εμποδίζουν την πλήρη εκτίμηση των κινδύνων, ενώ η αδιαφάνεια, η συγκέντρωσή της και οι πιθανές δευτερογενείς επιπτώσεις εξακολουθούν να αποτελούν πηγές ανησυχίας.

Οι ζημίες των τραπεζών ήταν «συγκρατημένες», δεν υπερέβαιναν το 1,3% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου χάρη στην ανώτερη ιεραρχία των δανείων τους σε ιδιωτικά πιστωτικά κεφάλαια και το σχετικά μικρό μέγεθος των θέσεων, αναφέρει η ΕΚΤ. Ενώ οι τράπεζες έχουν «υψηλή» έκθεση σε μοχλευμένα δάνεια, οι ζημίες από τα σχετικά ανοίγματα στον τομέα του λογισμικού ή από ευρύτερες ανατιμήσεις της αγοράς παραμένουν μικρές συνολικά.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες επιπτώσεις σε απόλυτους αριθμούς, λόγω των μεγαλύτερων και λιγότερο μακροπρόθεσμων ανοιγμάτων τους στον τομέα των ιδιωτικών πιστώσεων και, αν ληφθούν υπόψη οι ευρύτερες αναπροσαρμογές των τιμών στην αγορά, λόγω των μετοχικών τους συμμετοχών ειδικότερα

Τα συνταξιοδοτικά ταμεία επηρεάστηκαν περισσότερο από τις συνολικές ζημίες και από τα τρία στάδια όσον αφορά το σύνολο του ενεργητικού, δήλωσε η ΕΚΤ.

Η ακτινογραφία της ιδιωτικής πίστης στην Ευρώπη

Οι τράπεζες, οι ασφαλιστικές εταιρείες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία της ευρωζώνης φαίνεται να έχουν συνολικά περιορισμένη έκθεση σε ιδιωτικά δάνεια, ωστόσο η έκθεση αυτή συγκεντρώνεται σε λίγους μεγάλους φορείς, επισημαίνει η ΕΚΤ.

Από τους φορείς αυτούς, οι ασφαλιστικές εταιρείες είναι αυτές που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη έκθεση σε ιδιωτικά δάνεια. Οι εκθέσεις των ασφαλιστικών εταιρειών και των συνταξιοδοτικών ταμείων σε ιδιωτικά δάνεια εκτιμώνται σε περίπου 211 δισ. ευρώ και 52 δισ. ευρώ αντίστοιχα, ή περίπου 2,3% και 1,4% του συνολικού ενεργητικού, με σημαντική ετερογένεια μεταξύ των χωρών και σημαντικά υψηλότερες εκθέσεις στη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ολλανδία.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων αποκτούν όλο και περισσότερο ασφαλιστικές εταιρείες ζωής, με αποτέλεσμα την αύξηση των χαρτοφυλακίων περιουσιακών στοιχείων της ιδιωτικής αγοράς που κατέχουν οι εν λόγω ασφαλιστικές εταιρείες.

Στη ζώνη του ευρώ, η δραστηριότητα αυτή φαίνεται να είναι πιο περιορισμένη, παρά το γεγονός ότι παρουσιάζει ανοδική τάση.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις των εποπτικών δεδομένων της ΕΚΤ, οι ανοίγματα των τραπεζών της ζώνης του ευρώ σε ιδιωτικά δάνεια παγκοσμίως ανέρχονται συνολικά σε 62,5 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 0,2% του συνολικού ενεργητικού ή στο 2,5% των συνολικών ιδίων κεφαλαίων.

Ανάλυση σεναρίου και σύγκριση με την αγορά στεγαστικών δανείων υψηλού κινδύνου στις ΗΠΑ το 2006

Ένα προσομοιωμένο σοβαρό σοκ στις παγκόσμιες αγορές ιδιωτικών πιστώσεων υποδηλώνει ότι οι άμεσες ζημίες θα είναι περιορισμένες για τα ιδρύματα της ζώνης του ευρώ, αλλά οι ευρύτερες δευτερογενείς επιπτώσεις θα μπορούσαν να είναι μεγαλύτερες, αναφέρει η ΕΚΤ.

Το τελικό στάδιο στου σεναρίου αφορά τις αρνητικές επιπτώσεις δεύτερου κύκλου στις αποτιμήσεις των δημόσιων αγορών. Ως υπόθεση ακραίου κινδύνου, αυτές οι επιπτώσεις στις αποτιμήσεις αντανακλούν τις έντονες πτώσεις στις τιμές των ομολόγων υψηλής απόδοσης και στις τιμές των διαπραγματεύσιμων ιδιωτικών πιστωτικών αμοιβαίων κεφαλαίων. Οι πτώσεις αυτές οφείλονται στις εκροές από τα αμοιβαία κεφάλαια ομολόγων υψηλής απόδοσης και τα ημι-ανοιχτά ιδιωτικά πιστωτικά μέσα, σε συνδυασμό με την πτώση των χρηματιστηριακών αγορών μετά από μια αναστροφή του κλίματος.

Η ιδιωτική πίστη έχει κλονιστεί τους τελευταίους μήνες από ανησυχίες σχετικά με τις υπερβολικές δαπάνες στην τεχνητή νοημοσύνη, την ανατρεπτική δύναμη της τεχνολογίας, ιδίως όσον αφορά τη βιομηχανία λογισμικού, και αμφιβολίες σχετικά με τα πρότυπα δανεισμού. Η ΕΚΤ δήλωσε ότι η νεοσύστατη βιομηχανία μεμονωμένα είναι απίθανο να απειλήσει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στη ζώνη του ευρώ, ωστόσο οι δεσμοί της με την παραδοσιακή χρηματοδότηση πρέπει να παρακολουθούνται συνεχώς.

Η ιδιωτική πίστη στις ΗΠΑ

Οι  αγορές ιδιωτικής πίστης βρίσκονται στο μικροσκόπιο των επενδυτών και των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής  λόγω ανησυχιών που αφορούν την ποιότητα των πιστώσεων αλλά και τα ανοίγματα στον τομέα του λογισμικού.

Στο πλαίσιο αυτό σημειώθηκε ένα κύμα αιτήσεων εξαγοράς από ημι-ρευστά επενδυτικά προϊόντα ιδιωτικών πιστώσεων (semi-liquid private credit vehicles) στις ΗΠΑ. Τα ημιρευστά οχήματα ιδιωτικής πίστης είναι ανοιχτού τύπου, αέναα επενδυτικά κεφάλαια που επενδύουν σε ιδιωτικό εταιρικό χρέος, προσφέροντας παράλληλα στους επενδυτές περιοδικές, περιορισμένες ευκαιρίες ανάληψης των χρημάτων τους. Γεφυρώνουν το χάσμα μεταξύ των παραδοσιακών αμοιβαίων κεφαλαίων και των αυστηρά κλειδωμένων ιδιωτικών κεφαλαίων.

Οι επενδυτές έσπευσαν μαζικά με αιτήματα εξαγοράς μεριδίων από τις αρχές του 2026.Ενώ ορισμένα funds  έχουν ικανοποιήσει πλήρως τα αιτήματα των επενδυτών, άλλα έχουν περιορίσει τις εξαγορές σε ένα συγκεκριμένο μερίδιο των περιουσιακών στοιχείων του fund, όπως προβλέπει ο κανονισμός τους.

Αυτές οι εκροές καταδεικνύουν πώς η επιδείνωση του κλίματος κινδύνου μπορεί να ωθήσει τους επενδυτές να αποσύρουν τα κεφάλαιά τους από funds που προσφέρουν εξαγορές σε τακτική συχνότητα, παρά το γεγονός ότι οι συμμετοχές στο χαρτοφυλάκιό τους είναι λιγότερο ρευστές. Επιπλέον, οι εκροές έχουν προκαλέσει αμφιβολίες μεταξύ των επενδυτών σχετικά με τη μελλοντική ανάπτυξη των ιδιωτικών πιστωτικών αγορών, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στη μείωση των τιμών των μετοχών των εισηγμένων εταιρειών ιδιωτικής αγοράς.

Στις αρχές του προηγούμενου μήνα η Federal Reserve ξεκίνησε να ερευνά την έκθεση των μεγάλων τραπεζών στην ιδιωτική πίστη.

Η κεντρική τράπεζα μέσω των ερωτημάτων της επιχειρεί να αξιολογήσει το επίπεδο πίεσης στον κλάδο της ιδιωτικής πίστης και της πιθανότητας να επεκταθεί στο ευρύτερο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Μεταξύ των ερωτημάτων που η Fed έχει ενσωματώσει στην τακτική διαδικασία εποπτείας της, η κεντρική τράπεζα ζητά λεπτομέρειες σχετικά με το χρέος που έχουν αναλάβει τα ιδιωτικά πιστωτικά κεφάλαια από τις τράπεζες. Σε καλές εποχές, αυτό το χρέος μπορεί να αποφέρει αποδόσεις και να κάνει τα funds ιδιωτικής πίστης πιο ελκυστικά. Σε κακές εποχές, κινδυνεύει να εκθέσει τις τράπεζες σε ζημίες

