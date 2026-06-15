Granarolo: Ενίσχυση κερδοφορίας το 2025 – Ποιο είναι το στοίχημα για την επόμενη μέρα

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Σε ανοδική τροχιά κινήθηκε το 2025 η Granarolo Ελλάς, θυγατρική του ομώνυμου ιταλικού ομίλου γαλακτοκομικών, αφού κατά την προηγούμενη χρήση βελτίωσε τον τζίρο και την κερδοφορία της, παρά τις πιέσεις στο κόστος λειτουργίας της και τις προκλήσεις της αγοράς.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάστεις, τα έσοδα της εταιρείας από τις πωλήσεις κατέγραψαν άνοδο από τα 53,63 εκατ. ευρώ το 2024 στα 54,93 εκατ. ευρώ το 2025, ενώ το EBIT αυξήθηκε στα 1,29 εκατ. ευρώ το 2025 έναντι 1,26 εκατ. ευρώ το 2024.

Όπως επισημαίνει η διοίκηση της Granarolo, η αύξηση των πωλήσεων το 2025 συγκριτικά με το 2024 αποδίδεται τόσο στη διαφοροποίηση του προϊοντικού της χαρτοφυλακίου όσο και στην αύξηση των τιμών σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων.

Αυξημένα καθαρά κέρδη – Άνοδος στη μισθοδοσία

Παράλληλα, το μικτό κέρδος παρουσίασε αήξηση στα 2,84 εκατ. ευρώ έναντι 2,66 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, κάτι που αποτυπώνει την αποτελεσματικότερη διαχείριση του προϊοντικού μείγματος σε ένα περιβάλλον αυξημένων λειτουργικών δαπανών.

Σημειώνεται ότι τα καθαρά κέρδη της Granarolo Ελλάς ανέβηκαν στις 958 χιλιάδες ευρώ το 2025 έναντι 949 χιλιάδων ευρώ το 2024.

Παρότι τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης αυξήθηκαν από το 2024, φτάνοντας συνολικά στα 1,12 εκατ. ευρώ και 420 χιλιάδες ευρώ αντίστοιχα, η εταιρεία κατάφερε να διατηρήσει την κερδοφορία της.

Σημειώνεται ότι οι αμοιβές του προσωπικού αυξήθηκαν επίσης στα 878 χιλιάδες ευρώ το 2025 έναντι των 747 χιλιάδων ευρώ το 2024, αν και ο μέσος όρος των εργαζομένων παρέμεινε ο ίδιος.

Αισιόδοξες προβλέψεις

Σύμφωνα με τη διοίκηση, η εταιρεία εκτιμά ότι θα διατηρήσει τον θετικό της βηματισμό και στην επόμενη χρήση, στηριζόμενη στη βαθμιαία βελτίωση των οικονομικών συνθηκών στην Ελλάδα αλλά και στην οργανωτική της δομή.

Όσον αφορά τις παροχές στους μετόχους, η Τακτική Γενική Συνέλευση της Granarola, που πραγματοποιήθηκε στις 27/6/2025, αποφάσισε τη διανομή μερίσματος ύψους 899 χιλ. ευρώ από τα κέρδη της προηγούμενης χρήσης, ενώ στην προσεχή Γενική Συνέλευση το ΔΣ θα προτείνει τη διανομή αυξημένου μερίσματος κοινών μετοχών ύψους 908 χιλ. ευρώ.

Καθόσον η Granarolo Ελλάς εισάγει στην ελληνική αγορά εξειδικευμένα ιταλικά γαλακτοκομικά προϊόντα, διαφαίνεται ότι η αναπτυξιακή πορεία της θυγατρικής είναι στενά συνδεδεμένη με τη βελτίωση του οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα.