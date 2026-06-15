Entersoftone: Διαθέσιμα τα νέα AI ERP με ενσωματωμένη Τεχνητή Νοημοσύνη

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Τη διάθεση των νέων AI-powered εκδόσεων των λύσεων EBS ERP και SOFT1 ERP ανακοίνωσε η Entersoftone, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα για την εγχώρια αγορά του business software και την περαιτέρω ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στα επιχειρηματικά συστήματα.

Η εταιρία αναφέρει ότι πρόκειται για το αποτέλεσμα συστηματικής επένδυσης στην έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογιών AI, με στόχο τη μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο ERP, όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν λειτουργεί ως πρόσθετο χαρακτηριστικό, αλλά ως βασικό στοιχείο του πυρήνα λειτουργίας των εφαρμογών. Μέσα από το ίδιο περιβάλλον εργασίας, οι επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιούν αυτοματισμούς, αναλύσεις, προβλέψεις και έξυπνες προτάσεις, χωρίς να απαιτούνται σύνθετα και δαπανηρά έργα υλοποίησης.

Σύμφωνα με την Entersoftone, η νέα AI λειτουργικότητα ενσωματώνεται οριζόντια σε όλες τις ενότητες των ERP λύσεων και οργανώνεται γύρω από δύο βασικούς άξονες: τα έτοιμα AI Recipes, που αυτοματοποιούν επαναλαμβανόμενες διαδικασίες και επιταχύνουν την παραγωγή αναφορών, και τους AI Agents, οι οποίοι λειτουργούν 24/7 ως ψηφιακοί σύμβουλοι ανά ρόλο και τμήμα, υποστηρίζοντας τους χρήστες ακόμη και μέσω φυσικής γλώσσας. Η εταιρία υποστηρίζει ότι η προσέγγιση αυτή μπορεί να μειώσει τον χρόνο επεξεργασίας δεδομένων έως και κατά 70%.

Η νέα στρατηγική, όπως επισημαίνεται, επιδιώκει να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στην τεχνολογική καινοτομία και τις πραγματικές επιχειρηματικές ανάγκες, προσφέροντας πρόσβαση σε δυνατότητες AI ακόμη και σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, χωρίς να απαιτούνται μεγάλα μετασχηματιστικά έργα. Με τον τρόπο αυτό, η Τεχνητή Νοημοσύνη περνά από το επίπεδο της μεμονωμένης εφαρμογής στο επίπεδο της καθημερινής λειτουργίας της επιχείρησης.

Ο CEO της Entersoftone, Αντώνης Κοτζαμανίδης, δήλωσε ότι με τις νέες εκδόσεις των ERP η εταιρία «επαναπροσδιορίζει την ουσία του business software» και ότι για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά η Τεχνητή Νοημοσύνη ενσωματώνεται πραγματικά στην καρδιά των επιχειρηματικών συστημάτων. Όπως σημείωσε, στόχος είναι να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο οι επιχειρήσεις και οι άνθρωποί τους εργάζονται και αποφασίζουν καθημερινά, κάνοντας το AI αναπόσπαστο μέρος των συστημάτων που ήδη χρησιμοποιούν.

Η Entersoftone, που προέκυψε από τη συνένωση της Entersoft και της Softone, παρουσιάζεται ως ο μεγαλύτερος πάροχος προϊόντων και υπηρεσιών business software στην Ελλάδα, με περισσότερους από 1.500 εργαζόμενους, πελατειακή βάση 90.000 και πλέον επιχειρήσεων σε τέσσερις χώρες και δίκτυο 700+ συνεργατών. Η εταιρία τονίζει ότι συνεχίζει να επενδύει στην καινοτομία, προσφέροντας ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο ψηφιακών λύσεων για τον επιχειρηματικό ψηφιακό μετασχηματισμό.