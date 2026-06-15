Morgan Stanley: Ελκυστικές, με ισχυρές προοπτικές, οι ελληνικές τράπεζες

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Με θετική σύσταση αρχίζει την κάλυψη των ελληνικών τραπεζών η Morgan Stanley, εκτιμώντας ότι το ισχυρό μακροοικονομικό περιβάλλον της ελληνικής οικονομίας και οι ελκυστικές αποτιμήσεις του κλάδου εξακολουθούν να δημιουργούν σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες.

Η αμερικανική τράπεζα δίνει σύσταση «Overweight» στις Alpha Bank, Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς, ενώ τηρεί στάση «Equal Weight» για την Εθνική Τράπεζα και τη CrediaBank. Η προτίμηση της στρέφεται προς τις τράπεζες με υψηλότερη ευαισθησία στην οικονομική ανάπτυξη και χαμηλότερους πολλαπλασιαστές αποτίμησης, καθώς θεωρεί ότι το ελληνικό αναπτυξιακό αφήγημα έχει ακόμη σημαντική διάρκεια.

Ευνοϊκό το περιβάλλον για τις ελληνικές τράπεζες

Σύμφωνα με τη Morgan Stanley, η ελληνική οικονομία συνεχίζει να εμφανίζει καλύτερες επιδόσεις από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης και η αναπτυξιακή δυναμική δεν έχει εξαντληθεί.

Οι αναλυτές της προβλέπουν αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,1% το 2026 και 2,0% το 2027, με την εγχώρια ζήτηση να αποτελεί τον βασικό μοχλό ανάπτυξης, υποστηριζόμενη από τη συνεχιζόμενη άνοδο του διαθέσιμου εισοδήματος. Παράλληλα, οι επενδύσεις εκτιμάται ότι θα αυξάνονται κατά περίπου 5% ετησίως την περίοδο 2026-2027, χάρη στις δημόσιες επενδύσεις, την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων και τη συνεχιζόμενη εισροή άμεσων ξένων επενδύσεων.

Παρά τα επεκτατικά δημοσιονομικά μέτρα, η Morgan Stanley αναμένει ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να εμφανίζει υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, ενώ ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει στο 131,5% έως το 2027.

Το ευνοϊκό αυτό περιβάλλον δημιουργεί, σύμφωνα με τη Morgan Stanley, σημαντικά περιθώρια ανόδου για τις ελληνικές τράπεζες. Η ισχυρή οικονομική δραστηριότητα αναμένεται να στηρίξει τη συνεχιζόμενη αύξηση των επιχειρηματικών δανείων βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, αν και η στεγαστική πίστη εξακολουθεί να περιορίζεται από τη χαμηλή προσφορά κατοικιών.

Παράλληλα, οι καταθέσεις αναμένεται να αυξάνονται με ρυθμό 3%-4% ετησίως, ενώ τα έσοδα από προμήθειες θα ενισχυθούν μέσω της αύξησης των χορηγήσεων, της ανάπτυξης της διαχείρισης κεφαλαίων και της μεγαλύτερης διείσδυσης ασφαλιστικών προϊόντων.

Η Morgan Stanley προβλέπει επίσης σταδιακή αποκλιμάκωση του κόστους πιστωτικού κινδύνου, χάρη στη διατήρηση ισχυρής αγοράς εργασίας, αν και αναγνωρίζει ότι οι αυξήσεις μισθών και οι επενδύσεις θα συνεχίσουν να ασκούν πιέσεις στο λειτουργικό κόστος.

Επιπλέον, επισημαίνει ότι οι ελληνικές τράπεζες είναι από τις πιο ευαίσθητες στις μεταβολές των επιτοκίων στην Ευρώπη, γεγονός που σημαίνει ότι η άνοδος των επιτοκίων μπορεί να στηρίξει περαιτέρω τα καθαρά έσοδα από τόκους και την κερδοφορία τους.

Ελκυστικές οι αποτιμήσεις

Παρά τη σημαντική άνοδο των τραπεζικών μετοχών τα τελευταία χρόνια, η αμερικανική τράπεζα θεωρεί ότι οι αποτιμήσεις παραμένουν ελκυστικές σε σχέση με τη δημιουργία αξίας που αναμένεται να επιτύχουν οι τράπεζες.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται με περίπου 10% discount σε όρους δείκτη P/E για το 2028 σε σχέση με τον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο, ενώ προσφέρουν υψηλότερους ρυθμούς αύξησης της ενσώματης λογιστικής αξίας ανά μετοχή και των μερισμάτων.

Η Morgan Stanley προβλέπει μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης της ενσώματης λογιστικής αξίας και των διανομών προς τους μετόχους της τάξης του 9% για την περίοδο 2025-2028, έναντι λιγότερο από 7% για τις ευρωπαϊκές τράπεζες, ενώ οι αποδόσεις ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν μεταξύ 14% και 19%, με ισχυρούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας CET1.

Για την Alpha Bank

Για την Alpha Bank, η Morgan Stanley θεωρεί ότι το επιχειρηματικό σχέδιο της διοίκησης μπορεί να αποτελέσει σημαντικό καταλύτη για περαιτέρω αναβαθμίσεις των εκτιμήσεων της αγοράς. Η τράπεζα αναμένεται να επωφεληθεί από την αύξηση των εσόδων από προμήθειες, τις πρόσφατες εξαγορές και συγχωνεύσεις, αλλά και από πιθανές πρόσθετες υπεραξίες που σχετίζονται με το χαρτοφυλάκιο δανείων.

Η Morgan Stanley εκτιμά ότι η αποτίμηση της τράπεζας παραμένει χαμηλή σε σχέση με τις προοπτικές της, ενώ θεωρεί ότι η μετοχή προσφέρει και πρόσθετη αξία από ενδεχόμενες μελλοντικές επιχειρηματικές κινήσεις.

Παράλληλα, χαρακτηρίζει την Alpha Bank ως την τράπεζα με το μεγαλύτερο «beta» στον κλάδο, λόγω της υψηλότερης ευαισθησίας της στις μεταβολές του οικονομικού κύκλου, της ποιότητας ενεργητικού και της μεγαλύτερης εξάρτησης από τη χονδρική χρηματοδότηση.

Για τη Eurobank

Για τη Eurobank, η Morgan Stanley επισημαίνει ότι η μετοχή εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με ελκυστικούς πολλαπλασιαστές παρά τις ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις ιδίων κεφαλαίων που αναμένεται να επιτύχει τα επόμενα χρόνια.

Εκτιμά επίσης ότι η τράπεζα προσφέρει μοναδική έκθεση σε ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές, όπως η Ελλάδα και η Βουλγαρία, αλλά και στην Κύπρο, όπου η ισχυρή ρευστότητα μπορεί να αποτελέσει βάση για περαιτέρω διεθνή επέκταση. Επιπλέον, η εξαγορά της ασφαλιστικής Eurolife έχει ενισχύσει σημαντικά τη διαφοροποίηση του επιχειρηματικού της μοντέλου, μειώνοντας την εξάρτηση από τα καθαρά έσοδα από τόκους.

Για την Τράπεζα Πειραιώς

Η Morgan Stanley βλέπει την Τράπεζα Πειραιώς ως το πιο «καθαρό» επενδυτικό στοίχημα στην ελληνική οικονομία, διαθέτοντας ταυτόχρονα διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο και υψηλή ευαισθησία στις μεταβολές των επιτοκίων.

Προβλέπει ότι τα έσοδα από προμήθειες το 2028 θα είναι περίπου 10% υψηλότερα από τις εκτιμήσεις της αγοράς και 13% υψηλότερα από τους στόχους της ίδιας της διοίκησης, κυρίως λόγω της ανάπτυξης της διαχείρισης κεφαλαίων, της πιστωτικής επέκτασης και των εσόδων από ακίνητα.

Παράλληλα, η ισχυρή καταθετική βάση της τράπεζας προσφέρει σημαντικά περιθώρια για περαιτέρω αύξηση των χορηγήσεων με ελκυστικά περιθώρια κέρδους, δεδομένου του χαμηλού δείκτη δανείων προς καταθέσεις.

Για την Εθνική

Αντίθετα, η Morgan Stanley τηρεί ουδέτερη στάση για την Εθνική Τράπεζα, παρά το γεγονός ότι η τιμή-στόχος των 17,2 ευρώ υποδηλώνει αξιόλογο περιθώριο ανόδου. Χαρακτηρίζει την Εθνική ως την πιο συντηρητικά διοικούμενη ελληνική τράπεζα, με ιδιαίτερα ισχυρή κεφαλαιακή βάση και σημαντικές επενδύσεις στην τεχνολογία, οι οποίες ξεπερνούν εκείνες των ανταγωνιστών της.

Ωστόσο, θεωρεί ότι οι τράπεζες με υψηλότερη ευαισθησία στην οικονομική ανάπτυξη και χαμηλότερες αποτιμήσεις προσφέρουν σήμερα πιο ελκυστικό επενδυτικό προφίλ.

Για την CrediaBank

Ουδέτερη παραμένει και η στάση της Morgan Stanley για τη CrediaBank. Αν και αναγνωρίζει ότι η τράπεζα διαθέτει το υψηλότερο αναπτυξιακό προφίλ στον κλάδο, με ρυθμούς αύξησης όγκων εργασιών σχεδόν διπλάσιους από τον μέσο όρο της αγοράς, μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης κερδών ανά μετοχή 70% και αύξηση της ενσώματης λογιστικής αξίας ανά μετοχή κατά 25% τα επόμενα τρία χρόνια, εκτιμά ότι οι σημερινές αποτιμήσεις αντανακλούν ήδη σε μεγάλο βαθμό αυτές τις προσδοκίες.

Ισχυρό το ενδιαφέρον

Σε επίπεδο χρηματιστηριακής στρατηγικής, η Morgan Stanley θεωρεί ότι οι ελληνικές μετοχές αναμένεται να προσελκύσουν αυξανόμενο ενδιαφέρον από διεθνείς επενδυτές, καθώς η Ελλάδα οδεύει προς την επαναταξινόμησή της από αναδυόμενη σε ανεπτυγμένη αγορά. Οι δείκτες STOXX και FTSE αναμένεται να αναβαθμίσουν την ελληνική αγορά τον Σεπτέμβριο του 2026, ενώ η MSCI αναμένεται να ακολουθήσει τον Μάιο του 2027.

Σύμφωνα με την Morgan Stanley, η διαδικασία αυτή έχει ήδη αρχίσει να προσελκύει το ενδιαφέρον επενδυτών που τοποθετούνται σε ανεπτυγμένες αγορές, ενώ οι επενδυτές αναδυόμενων αγορών εκτιμάται ότι θα μειώσουν σταδιακά και όχι απότομα την έκθεσή τους στην Ελλάδα.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να λειτουργήσει υποστηρικτικά για το ελληνικό χρηματιστήριο συνολικά και ιδιαίτερα για τον τραπεζικό κλάδο, ο οποίος παραμένει ο βασικός εκφραστής της αναπτυξιακής ιστορίας της ελληνικής οικονομίας.