 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(18) "Financial Industry"
    [1]=>
    string(26) "Business Banking & Finance"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(16) "Personal Finance"
}

Ελληνικές τράπεζες: Ανεβάζει τις τιμές στόχους η Optima Bank – Οι 3 καταλύτες

Ισχυρή κερδοφορία, αυξανόμενες διανομές κεφαλαίου και ελκυστικές αποτιμήσεις για τις ελληνικές τράπεζες

Τράπεζες 15.06.2026, 14:25
Σχολιάστε
Ελληνικές τράπεζες: Ανεβάζει τις τιμές στόχους η Optima Bank – Οι 3 καταλύτες
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Τόμπρα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Θετική παραμένει η εικόνα για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, σύμφωνα με ανάλυση της Optima Bank, η οποία υποστηρίζει ότι οι τέσσερις συστημικές τράπεζες συνδυάζουν ισχυρή και διατηρήσιμη κερδοφορία, αυξανόμενες αποδόσεις προς τους μετόχους και ελκυστικές αποτιμήσεις σε σύγκριση με τις ευρωπαϊκές ομοειδείς τους.

Με τη σύσταση για αγορά (buy), η Optima προχώρησε και σε αύξηση των τιμών στόχων των ελληνικών τραπεζών, στα 4,79 ευρώ για την Alpha Bank, από 4,28 ευρώ προηγουμένως, στα 5,05 ευρώ για τη Eurobank, από 4,60 ευρώ, στα 18,10 ευρώ για την Εθνική, από 15,83 ευρώ, ενώ για την Πειραιώς στα 10,52 ευρώ, από 9,66 ευρώ προηγουμένως.

Η Optima Bank εκτιμά ότι ο κλάδος θα συνεχίσει να παράγει αποδόσεις ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) της τάξης του 13%-16,5% έως το 2028, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή αναμένεται να αυξάνονται με μέσο ετήσιο ρυθμό περίπου 10% την περίοδο έως το 2028. Η δυναμική αυτή στηρίζεται στην ισχυρή πιστωτική επέκταση, στην αυξανόμενη συμβολή των προμηθειών και στη συνεχιζόμενη δημιουργία κεφαλαίου, η οποία επιτρέπει υψηλότερες διανομές προς τους μετόχους.

Ισχυρή η κερδοφορία

Σύμφωνα με την Optima Bank, η κερδοφορία αποτελεί τον βασικό πυλώνα του επενδυτικού αφηγήματος για τις ελληνικές τράπεζες. Οι τράπεζες αναμένεται να επιτύχουν ετήσια αύξηση δανείων κατά 5%-7% τα επόμενα χρόνια, κυρίως μέσω της χρηματοδότησης επιχειρήσεων και επενδυτικών έργων. Παράλληλα, η αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους θα βασίζεται ολοένα και περισσότερο στην αύξηση των χορηγήσεων και λιγότερο στα επιτόκια, καθώς τα περιθώρια κέρδους σταθεροποιούνται.

Την ίδια στιγμή, τα έσοδα από προμήθειες αποκτούν μεγαλύτερη βαρύτητα, καταγράφοντας υψηλούς μονοψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης, χάρη στην ενίσχυση των τραπεζοασφαλιστικών εργασιών, στις προμήθειες που συνδέονται με τις χορηγήσεις και στη σταδιακή στροφή των πελατών προς υπηρεσίες διαχείρισης κεφαλαίων. Η υψηλή λειτουργική αποδοτικότητα, με δείκτη κόστους προς έσοδα κοντά στο 35%-36%, και το περιορισμένο κόστος κινδύνου ενισχύουν περαιτέρω τη δυνατότητα διατήρησης υψηλής κερδοφορίας και διψήφιας αύξησης των κερδών.

Διανομές

Η Optima Bank επισημαίνει ότι οι διανομές κεφαλαίου αναδεικνύονται πλέον σε βασικό παράγοντα δημιουργίας αξίας για τους μετόχους. Οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας CET1 σημαντικά υψηλότερους από τις ελάχιστες εποπτικές απαιτήσεις, ενώ η ισχυρή οργανική παραγωγή κεφαλαίου διασφαλίζει τη βιωσιμότητα των μελλοντικών διανομών.

Οι διοικήσεις επικεντρώνονται στη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής τους διάρθρωσης μέσω της σταδιακής αξιοποίησης του πλεονάζοντος κεφαλαίου, γεγονός που αναμένεται να οδηγήσει σε αυξημένες αποδόσεις προς τους μετόχους. Η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι οι συνολικές αποδόσεις από μερίσματα και λοιπές διανομές θα κινηθούν στην περιοχή του 6%-9% τα επόμενα τρία χρόνια, με το βάρος να μετατοπίζεται πλέον προς τις χρηματικές διανομές και λιγότερο προς τα προγράμματα επαναγοράς μετοχών.

Στο βάθος αναβάθμιση…

Παρά τις γεωπολιτικές αβεβαιότητες, η Optima Bank σημειώνει ότι τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2026 επιβεβαίωσαν τη δυναμική κερδοφορίας του κλάδου, με τις διοικήσεις να εμφανίζονται βέβαιες για την επίτευξη των στόχων της χρονιάς. Ως βασικούς καταλύτες ανόδου αναφέρει το ενδεχόμενο διατήρησης υψηλότερων επιτοκίων λόγω επίμονων πληθωριστικών πιέσεων, την ισχυρή ζήτηση για εταιρικά δάνεια και τις αναμενόμενες εισροές κεφαλαίων που θα μπορούσαν να προκύψουν από την ένταξη της ελληνικής αγοράς στους δείκτες ανεπτυγμένων αγορών των STOXX, FTSE και MSCI.

Παράλληλα, μια αποκλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να μειώσει το επενδυτικό ρίσκο που αποτιμάται σήμερα στις αγορές. Αντίθετα, οι βασικοί κίνδυνοι αφορούν τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τον εκλογικό κύκλο, παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν βραχυπρόθεσμα το επενδυτικό κλίμα χωρίς όμως, κατά την εκτίμηση της Optima Bank, να μεταβάλουν τη μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή πορεία του κλάδου.

Ελκυστικές οι αποτιμήσεις

Σε ό,τι αφορά τις αποτιμήσεις, η χρηματιστηριακή θεωρεί ότι παραμένουν ιδιαίτερα ελκυστικές, στηρίζοντας τη θετική της στάση για τον κλάδο. Όπως σημειώνει, οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να διαπραγματεύονται με έκπτωση έναντι των τραπεζών της Νότιας Ευρώπης τόσο με βάση τον δείκτη τιμής προς κέρδη του 2026 όσο και με βάση τον δείκτη τιμής προς ενσώματη λογιστική αξία.

Κατά την Optima Bank, η συνέχιση της ισχυρής κερδοφορίας, η αυξημένη ορατότητα στις μελλοντικές διανομές κεφαλαίου και η πιθανότητα αναβάθμισης των αποτιμήσεων αποτελούν τους βασικούς λόγους για περαιτέρω άνοδο των τραπεζικών μετοχών. Για τον λόγο αυτό, διατηρεί σύσταση «Buy» για το σύνολο του κλάδου, συνοδεύοντάς την με αναβαθμισμένες τιμές-στόχους για τις ελληνικές τράπεζες.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Granarolo: Ενίσχυση κερδοφορίας το 2025 – Ποιο είναι το στοίχημα για την επόμενη μέρα
Business

Άνοδος στα καθαρά κέρδη της Granarolo - Πώς θα συνεχίσει την κερδοφορία
Moody’s: Τι φέρνει η αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ για τις ευρωπαϊκές τράπεζες
Τράπεζες

Moody’s: Παραμένουν οι προκλήσεις για την ΕΚΤ
BEYOND Leadership Dialogue 2026: AI, εμπιστοσύνη και ψηφιακή κυριαρχία στο επίκεντρο
Business

Διεθνής διάλογος στη BEYOND 2026 για το μέλλον της ψηφιακής εποχής
HELLENiQ ENERGY: Επέκταση στρατηγικής συνεργασίας με Chevron και στο «Block 10»
Φυσικό αέριο

HELLENiQ ENERGY: Επέκταση στρατηγικής συνεργασίας με Chevron και στο «Block 10»
Βαργιάμης (ΓΣΕΒΕΕ): Κλειδί για τις ΜμΕ η αποτελεσματική επικοινωνία και η επιχειρηματική ανθεκτικότητα
Business

Ο ρόλος της επικοινωνίας στην επιχειρηματική ανθεκτικότητα
Entersoftone: Διαθέσιμα τα νέα AI ERP με ενσωματωμένη Τεχνητή Νοημοσύνη
Business

Entersoftone: Διαθέσιμα τα νέα AI ERP με ενσωματωμένη Τεχνητή Νοημοσύνη

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Morgan Stanley: Ελκυστικές, με ισχυρές προοπτικές, οι ελληνικές τράπεζες
Τράπεζες

Morgan Stanley: Ελκυστικές οι ελληνικές τράπεζες με ισχυρές προοπτικές

Τι αναφέρει η Morgan Stanley για τις ελληνικές τράπεζες - Ο ρόλος που παίζει η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Στενά του Ορμούζ: Γιατί δεν θα είναι εύκολο να επαναλειτουργήσουν πλήρως
World

«Παγίδες» και «νάρκες» στον δρόμο προς το άνοιγμα του Ορμούζ

Μετά τον πρώτο ενθουσιασμό από τα χρηματιστήρια στο άκουσμα της είδησης για κατ' αρχήν συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν, ακολουθεί ο σκεπτικισμός για τα Στενά του Ορμούζ

Μελίνα Ζιάγκου
Hedge funds: Ξεσκονίζουν το προπολεμικό τους εγχειρίδιο – Πού βλέπουν ευκαιρίες
Markets

Τα hedge funds ξεσκονίζουν το προπολεμικό τους εγχειρίδιο

Η καταρχήν ειρηνευτική συμφωνία αφαιρεί ένα σημαντικό βάρος από τις αγορές- Πού στρέφεται το ενδιαφέρον των hedge funds

Τζούλη Καλημέρη
Μουντιάλ 2026: Η χώρα που ο Τραμπ αντιπαθεί περισσότερο μπορεί να κερδίσει τον τίτλο
Business of Sport

Η χώρα που ο Τραμπ αντιπαθεί πιο πολύ ίσως σηκώσει την... κούπα

Η Ισπανία, φαβορί για το τρόπαιο του Μουντιάλ 2026, βρίσκεται σε αντίθεση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ όσον αφορά το Ιράν, τη Γάζα, τις αμυντικές δαπάνες, τη μετανάστευση και την πράσινη ενέργεια

Δημήτρης Σταμούλης
Δημόσιο Χρέος: Πραγματοποιήθηκε η πρόωρη αποπληρωμή των 6,94 δισ. ευρώ
Economy

Ολοκληρώθηκε η πρόωρη αποπληρωμή των 6,94 δισ.

Ποιο είναι το όφελος για το ελληνικό δημόσιο χρέος από την πρόωρη αποπληρωμή

Γιάννης Αγουρίδης
Στενά του Ορμούζ: Εγκλωβισμένα πάνω από 600 πλοία – Πώς και πότε θα αποδράσουν
Ποντοπόρος

Πώς και πότε θα αποδράσουν πάνω από 600 πλοία από τον Kόλπο

Οι εκπρόσωποι της ναυτιλιακής βιομηχανίας επισημαίνουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις πριν αποκατασταθεί πλήρως η κυκλοφορία των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ

Λάμπρος Καραγεώργος
G7: Ξεκινάει η σύνοδος κορυφής – Η ατζέντα των ηγετών
World

G7: Ξεκινάει η σύνοδος κορυφής – Η ατζέντα των ηγετών

Οι ηγέτες της G7 συναντώνται μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Τζούλη Καλημέρη
ΑΔΜΗΕ: Ελκυστικό το επενδυτικό αφήγημα, λέει η Optima Bank – Στα 5,9 δισ. η RAB έως το 2029
Τράπεζες

Ελκυστικό το αφήγημα του ΑΔΜΗΕ, λέει η Optima Bank 

Ο ΑΔΜΗΕ αποτελεί επενδυτική επιλογή χαμηλού ρίσκου με υψηλές αποδόσεις και ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Περισσότερα από Τράπεζες
Granarolo: Ενίσχυση κερδοφορίας το 2025 – Ποιο είναι το στοίχημα για την επόμενη μέρα
Business

Άνοδος στα καθαρά κέρδη της Granarolo - Πώς θα συνεχίσει την κερδοφορία

Βελτιωμένο κύκλο εργασιών και κέρδη κατέγραψε η Granarolo Ελλάς το 2025 - Θα αυξήσει το μέρισμα στους μετόχους

Κωνσταντίνος Δημητρίου
BEYOND Leadership Dialogue 2026: AI, εμπιστοσύνη και ψηφιακή κυριαρχία στο επίκεντρο
Business

Διεθνής διάλογος στη BEYOND 2026 για το μέλλον της ψηφιακής εποχής

Η διεθνής συνάντηση στην BEYOND θα ανοίξει με υπουργική συνεδρία και τρεις στρατηγικούς διαλόγους για AI, ρυθμιστικό πλαίσιο και ψηφιακή ασφάλεια

HELLENiQ ENERGY: Επέκταση στρατηγικής συνεργασίας με Chevron και στο «Block 10»
Φυσικό αέριο

HELLENiQ ENERGY: Επέκταση στρατηγικής συνεργασίας με Chevron και στο «Block 10»

Η Chevron αναλαμβάνει τον ρόλο του Εντολοδόχου (Operator)

Βαργιάμης (ΓΣΕΒΕΕ): Κλειδί για τις ΜμΕ η αποτελεσματική επικοινωνία και η επιχειρηματική ανθεκτικότητα
Business

Ο ρόλος της επικοινωνίας στην επιχειρηματική ανθεκτικότητα

Βασικοί παράγοντες που σχετίζονται με την ανάπτυξη και βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Entersoftone: Διαθέσιμα τα νέα AI ERP με ενσωματωμένη Τεχνητή Νοημοσύνη
Business

Entersoftone: Διαθέσιμα τα νέα AI ERP με ενσωματωμένη Τεχνητή Νοημοσύνη

Η Entersoftone ανακοίνωσε την κυκλοφορία των νέων AI-powered εκδόσεων των EBS ERP και SOFT1 ERP, εισάγοντας την Τεχνητή Νοημοσύνη στον πυρήνα των επιχειρηματικών εφαρμογών

Morgan Stanley: Ελκυστικές, με ισχυρές προοπτικές, οι ελληνικές τράπεζες
Τράπεζες

Morgan Stanley: Ελκυστικές οι ελληνικές τράπεζες με ισχυρές προοπτικές

Τι αναφέρει η Morgan Stanley για τις ελληνικές τράπεζες - Ο ρόλος που παίζει η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ελληνικές τράπεζες: Ανεβάζει τις τιμές στόχους η Optima Bank – Οι 3 καταλύτες
Τράπεζες

Optima Bank: Οι 3 καταλύτες που ανεβάζουν τις ελληνικές τράπεζες

Ισχυρή κερδοφορία, αυξανόμενες διανομές κεφαλαίου και ελκυστικές αποτιμήσεις για τις ελληνικές τράπεζες

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Latest News
Wall Street: Αλμα 450 μονάδων και νέο υψηλό για Dow μετά τη συμφωνία Τραμπ με Ιράν
Wall Street

Αλμα 450 μονάδων και νέο υψηλό για Dow μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Σημαντικά ενισχυμένoι βγήκαν και οι τρεις δείκτες της Wall Street τη Δευτέρα

Δημήτρης Σταμούλης
COP26: Ο ηλεκτρισμός ως εναλλακτική των ορυκτών καυσίμων
Green

COP26: Ο ηλεκτρισμός ως εναλλακτική των ορυκτών καυσίμων

«Οι ακτίνες του ήλιου δεν χρειάζεται να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ για να φτάσουν στη γη»

Αλέξανδρος Καψύλης
Granarolo: Ενίσχυση κερδοφορίας το 2025 – Ποιο είναι το στοίχημα για την επόμενη μέρα
Business

Άνοδος στα καθαρά κέρδη της Granarolo - Πώς θα συνεχίσει την κερδοφορία

Βελτιωμένο κύκλο εργασιών και κέρδη κατέγραψε η Granarolo Ελλάς το 2025 - Θα αυξήσει το μέρισμα στους μετόχους

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Μουντιάλ 2026: Διαλείμματα για ενυδάτωση ή για…διαφημίσεις
Business of Sport

Μουντιάλ: Διαλείμματα για ενυδάτωση ή για...διαφημίσεις

Για πρώτη φορά μετά από 96 χρόνια, η FIFA χρησιμοποιεί «διαλείμματα ενυδάτωσης» για να χωρέσει διαφημίσεις

Moody’s: Τι φέρνει η αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ για τις ευρωπαϊκές τράπεζες
Τράπεζες

Moody’s: Παραμένουν οι προκλήσεις για την ΕΚΤ

Η αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ ενισχύει τα έσοδα των τραπεζών, αλλά οι κίνδυνοι για την κερδοφορία παραμένουν

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Κρίσιμα ορυκτά: Σκεπτικισμός των G7 στο αμερικανικό σχέδιο τιμολόγησης
World

Διαφωνίες στους κόλπους των G7 για τα κρίσιμα ορυκτά

Οι άλλες χώρες των G7 διατυπώνουν επιφυλάξεις για ενα σύστημα τιμών για τα κρίσιμα ορυκτά που προτείνουν οι ΗΠΑ και θα χρησιμοποιεί μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης

BEYOND Leadership Dialogue 2026: AI, εμπιστοσύνη και ψηφιακή κυριαρχία στο επίκεντρο
Business

Διεθνής διάλογος στη BEYOND 2026 για το μέλλον της ψηφιακής εποχής

Η διεθνής συνάντηση στην BEYOND θα ανοίξει με υπουργική συνεδρία και τρεις στρατηγικούς διαλόγους για AI, ρυθμιστικό πλαίσιο και ψηφιακή ασφάλεια

Kaspersky: Ραγδαία αύξηση στις απάτες μέσω εφαρμογών μηνυμάτων
Τεχνολογία

Ξεπερνούν τα 200 δισ. δολάρια οι παγκόσμιες ζημιές από απάτες με μηνύματα

Νέα έρευνα της Kaspersky δείχνει ότι οι ψηφιακές απάτες εξαπλώνονται ραγδαία σε εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, πλήττοντας νοικοκυριά και επιχειρήσεις - Παγκόσμιες ζημιές άνω των 200 δισ.

Μαρκόπουλος: Δεν προβλέπεται να δοθεί 13ή σύνταξη και μισθός στους δημόσιους υπάλληλους
Economy

Μαρκόπουλος: Δεν προβλέπεται 13ή σύνταξη και μισθός στους δημόσιους υπάλληλους

Πρόκειται για προτάσεις που υπερβαίνουν κατά πολύ τα όρια της ελληνικής οικονομίας και θα θέσουν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική ισορροπία, δήλωσε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος

SpaceX: Θα συνεχίσει ανοδικά και μετά το ρεκόρ εισαγωγής στη Wall Street
Τεχνολογία

Aνοδικές προβλέψεις για SpaceX και μετά το... διαστημικό ντεμπούτο

Η SpaceX έχει καταστεί ήηδη η έκτη μεγαλύτερη αμερικανική εταιρεία σε κεφαλαιοποίηση και ο Μασκ ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο

Δημήτρης Σταμούλης
OpenAI: Δικαστική νίκη απέναντι στην xAI του Μασκ για εμπορικά μυστικά
Tεχνητή νοημοσύνη

Δικαστική νίκη Αλτμαν απέναντι στον Μασκ - Τι δεν απέδειξε η xAI

Η αγωγή της πλευράς Μασκ ισχυριζόταν ότι πρώην υπάλληλοι της xAI απέσπασαν εμπιστευτικές πληροφορίες προς όφελος της OpenAI

Social Media: Αντιδράσεις για την απόφαση απαγόρευσης Στάρμερ για άτομα κάτω των 16 ετών
World

Social Media: Αντιδράσεις για την απόφαση απαγόρευσης Στάρμερ για άτομα κάτω των 16 ετών

Meta, YouTube και Snapchat λένε ότι η απαγόρευση, η οποία θα εμπόδιζε τα παιδιά να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα τα οδηγήσει σε «λιγότερο ασφαλείς υπηρεσίες»

Διευκρινίσεις Fast Ferries για Golden Star Ferries 
Ακτοπλοΐα

Διευκρινίσεις Fast Ferries για Golden Star Ferries 

Η Fast Ferries, στην πρόσφατη επιστολή της προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού για θέματα ανταγωνισμού στην ακτοπλοΐα, αναφέρθηκε και στην Golden Star Ferries ως πιθανό στόχο εξαγοράς, είτε του συνόλου είτε μέρους του στόλου της

Συνάντηση Τραμπ – Μακρόν: «Μέχρι την Παρασκευή θα είναι εντελώς ανοιχτό το Ορμούζ»
World

Συνάντηση Τραμπ – Μακρόν: «Μέχρι την Παρασκευή θα είναι εντελώς ανοιχτό το Ορμούζ»

Ο Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε με τον Εμανουέλ Μακρόν στο Εβιάν – «Ίσως μπορούμε να κάνουμε κάτι για την Ουκρανία. Νομίζω ότι τόσο ο Πούτιν όσο και ο Ζελένσκι είναι ανοιχτοί σε αυτό»

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Υπέρ της μείωσης της εξάρτησης απο τα Στενά του Ορμούζ
World

Εναλλακτικές διαδρομές για τα Στενά του Ορμούζ, ζητά η φον ντερ Λάιεν

Ναι, στις εναλλακτικές διαδρομές απο την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν - «Ψήφος» υπέρ του διαδρόμου IMEC (Ινδία-Μεση Ανατολή-ΕΕ)

Συμφωνία ΗΠΑ- Ιράν: Πότε θα επιστρέψει η οικονομία στην κανονική της κατάσταση
World

Μέση Ανατολή: Πότε θα κλείσουν οι πληγές στην παγκόσμια οικονομία

Η καταρχήν συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν δίνει μια ανάσα στην παγκόσμια οικονομία ωστόσο οι ειδικοί προειδοποιούν ότι χρειάζεται χρόνος για να επιστρέψει σε έναν κανονικό ρυθμό

Τζούλη Καλημέρη

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies