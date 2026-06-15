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Θεοδωρικάκος: 915 επενδύσεις και 15.000 νέες θέσεις εργασίας την τελευταία διετία

Σε απολογισμό του έργου του υπουργείου Ανάπτυξης την τελευταία διετία προχώρησε ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος

Economy 15.06.2026, 16:36
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Θεοδωρικάκος: 915 επενδύσεις και 15.000 νέες θέσεις εργασίας την τελευταία διετία
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Απολογισμό του έργου που υλοποιήθηκε κατά την τελευταία διετία στο υπουργείο Ανάπτυξης κάνει ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρουσιάζοντας ένα εκτεταμένο πλέγμα μεταρρυθμίσεων και παρεμβάσεων με στόχο τον παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την προστασία των καταναλωτών.

Θεοδωρικάκος: Ενίσχυση της μεταποίησης

Όπως σημειώνει, βασικός στόχος από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων του ήταν η συμβολή σε μια πιο παραγωγική οικονομία με περισσότερες θέσεις εργασίας, καλύτερους μισθούς και αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, μέσα από την προώθηση της καινοτομίας, των επενδύσεων και της υγιούς επιχειρηματικότητας.

Στο πεδίο της βιομηχανίας και της μεταποίησης, όπως αναφέρει, το υπουργείο προχώρησε σε σειρά μεταρρυθμίσεων, που περιλαμβάνουν την πλήρη ψηφιοποίηση διαδικασιών μέσω της πλατφόρμας «Open Business», τη μείωση της γραφειοκρατίας, την καθιέρωση του Ψηφιακού Δελτίου Επιχειρηματικής Δραστηριότητας και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου για τη μεταποίηση στην Αττική, δίνοντας για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια τη δυνατότητα αναβάθμισης και επέκτασης νόμιμων παραγωγικών μονάδων.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη των οργανωμένων υποδοχέων επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ξεκίνησαν παρεμβάσεις αναβάθμισης σε 25 βιομηχανικά πάρκα, ενώ εγκρίθηκαν τρία νέα επιχειρηματικά πάρκα, με ακόμη τέσσερα να βρίσκονται σε τελικό στάδιο ωρίμανσης. Επιπλέον, θεσμοθετήθηκαν τα Επιχειρηματικά Πάρκα Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας, με στόχο την προσέλκυση μεγάλων παραγωγικών επενδύσεων.

Σε εξέλιξη 915 επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού 2,5 δισ. ευρώ

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο, όπου, σύμφωνα με τον υπουργό, επιτεύχθηκαν χρόνοι αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων εντός 90 ημερών. Στα τρία πρώτα καθεστώτα του νέου νόμου έχουν ήδη ενταχθεί 112 επενδυτικά σχέδια ύψους 553 εκατ. ευρώ, με ενισχύσεις 290 εκατ. ευρώ και περισσότερες από 1.500 νέες θέσεις εργασίας.

Συνολικά, βρίσκονται σε εξέλιξη 915 επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού 2,5 δισ. ευρώ, με επιχορηγήσεις 1,2 δισ. ευρώ και προοπτική δημιουργίας 15.000 νέων θέσεων εργασίας. Αξιοσημείωτο χαρακτηρίζεται ότι το 93% των επενδυτικών σχεδίων και το 95% των ενισχύσεων κατευθύνονται εκτός Αττικής, ενισχύοντας την περιφερειακή ανάπτυξη.

Ακόμη, στον τομέα των στρατηγικών επενδύσεων, το υπουργείο στήριξε 91 εμβληματικά έργα που αφορούν κρίσιμους κλάδους της οικονομίας, ενώ μόνο το τελευταίο ενάμιση έτος εντάχθηκαν στο σχετικό καθεστώς 22 έργα συνολικού προϋπολογισμού 3,5 δισ. ευρώ. Παράλληλα, μέσω ελέγχων, ανακτήθηκαν 126 εκατ. ευρώ από επενδυτικά σχέδια που δεν υλοποιήθηκαν.

Η ναυπηγική βιομηχανία

Σημαντικό βάρος δόθηκε και στην τεχνολογία αιχμής, την έρευνα και την καινοτομία. Όπως αναφέρεται, ξεχωρίζει η δημιουργία του Ελληνικού Κέντρου Ικανότητας Ημιαγωγών (Hellenic Chips Competence Centre), με χρηματοδότηση 3,63 εκατ. ευρώ, καθώς και η προετοιμασία της Εθνικής Στρατηγικής για τους Ημιαγωγούς, ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει ενεργό ρόλο στις ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας των μικροκυκλωμάτων. Παράλληλα, προωθήθηκε στρατηγική συνεργασία με την OpenAI για την ενίσχυση των ελληνικών νεοφυών επιχειρήσεων, ενώ υλοποιούνται περισσότερα από 300 έργα αναβάθμισης ερευνητικών υποδομών συνολικού ύψους 370 εκατ. ευρώ.

Ο υπουργός στάθηκε επίσης στην αναγέννηση της ναυπηγικής βιομηχανίας, επισημαίνοντας την ένταξη του Ναυπηγείου Σκαραμαγκά στις στρατηγικές επενδύσεις, τη στήριξη των Ναυπηγείων Ελευσίνας και την περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας Ελλάδας – Ηνωμένων Πολιτειών στον συγκεκριμένο τομέα.

Στην αγορά και την προστασία του καταναλωτή, ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε στη δημιουργία της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, στην επιβολή πλαφόν κέρδους σε βασικά αγαθά κατά τη διάρκεια των έντονων πληθωριστικών πιέσεων, καθώς και στη θέσπιση νέου Κώδικα Δεοντολογίας για την αντιμετώπιση των παραπλανητικών εκπτώσεων και προσφορών.

Έλεγχοι και πρόστιμα

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι γίνονται συνεχείς έλεγχοι και επιβάλλονται πρόστιμα, ενώ αναφέρεται και στις συνεργασίες με τη βιομηχανία και το λιανεμπόριο που συνέβαλαν στη μείωση των τιμών, οδηγώντας ακόμη και σε αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης για αρκετούς μήνες.

Τέλος, ο υπουργός υπογραμμίζει ότι το υπουργείο Ανάπτυξης έδωσε μάχη και σε διεθνές επίπεδο για την προάσπιση των ελληνικών οικονομικών συμφερόντων, αντιδρώντας στις προσπάθειες κατοχύρωσης του εμπορικού σήματος «Turkaegean» από την Τουρκία σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες.

«Συνεχίζουμε δημιουργικά και ακόμη πιο αποφασιστικά», καταλήγει ο κ. Θεοδωρικάκος, αναφέροντας ότι οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις που υλοποιούνται αποτελούν τη βάση για μια πιο παραγωγική, ανταγωνιστική και κοινωνικά δίκαιη ελληνική οικονομία.

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