Θεοδωρικάκος: Παράταση του πλαφόν έως το τέλος Αυγούστου

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Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος των συναντήσεων του υπουργού Ανάπτυξης κ. Τάκη Θεοδωρικάκου με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας τροφίμων και του λιανεμπορίου, περίπου τρεις εβδομάδες πριν από την λήξη της διάρκεια του πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους.

Όπως είναι γνωστό – κατ΄ αρχήν – λήγει στις 30 Ιουνίου. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΟΤ τόσο στη συνάντηση της; Τρίτης με την διοίκηση του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ), με επικεφαλής τον πρόεδρο του κ. Γιάννη Γιώτη, όσο και χθες με τους εκπροσώπους της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος (ΕΣΕ), με επικεφαλής τον πρόεδρο του κ. Γιάννη Μασούτη, από την πλευρά του ο κ. Θεοδωρικάκος επανέλαβε την πρόθεση του να καταργήσει το πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους, υπό την προϋπόθεση ότι οι δύο βασικοί εταίροι της αγοράς θα προχωρήσουν σε μειώσεις τιμών σε έναν ορισμένο αριθμό βασικών προϊόντων.

Από την χθεσινή συζήτηση, που διεξήχθη «σε θετικό κλίμα» και δεδομένου ότι χρειάζεται αρκετή προεργασία για να διαμορφωθεί η κρίσιμη λίστα – κεντρικό και κυρίως «τεχνικό» ρόλο, θα έχει η πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, η κυρία Δέσποινα Τσαγγάρη – αλλά και κυρίως επειδή ήδη έχει αρχίσει η θερινή περίοδος, ο κ. Θεοδωρικάκος έκανε γνωστή την πρόθεση του να προχωρήσει σε δίμηνη παράταση του πλαφόν.

Δηλαδή θα επεκταθεί και στους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Εν τω μεταξύ σ΄ αυτό το διάστημα θα έχει ολοκληρωθεί η «τεχνική προεργασίας για την διαμόρφωση της λίστας, με συζητήσεις φυσικά τόσο με τον ΣΕΒΤ όσο και με συγκεκριμένες εταιρείες. Ετσι ώστε με την κατάργηση της σχετικής ρύθμισης στις 31 Αυγούστου να τεθεί σε εφαρμογή η σχετική λίστα μείωσης των τιμών από την 1η Σεπτεμβρίου.

Δεν έγινε γνωστή η διάρκεια των μειώσεων των τιμών, αλλά θεωρείται μάλλον βέβαιο ότι θα διατηρηθεί – τουλάχιστον – ως τις 31 Δεκεμβρίου. Από την πλευρά τους οι εκπρόσωποι της ΕΣΕ επανέλαβαν στον κ. Θεοδωρικάκο ότι στις μειώσεις που θα «δώσει» η βιομηχανία το λιανεμπόριο θα τις μεταφέρει στην κατανάλωση την επόμενη ημέρα και μάλιστα … ενισχυμένες – δηλαδή θα προσθέσουν και οι αλυσίδες των σούπερ μάρκετ ένα ποσοστό μείωσης από την πλευρά τους.

Βέβαια η «μπάλα» βρίσκεται στην «περιοχή» της βιομηχανίας, που όπως έγραψε χθες ο ΟΤ τα πράγματα είναι αρκετά σύνθετα, με τους φόβους τους να αφορούν τα όσα μέλλεται να συμβούν, δεδομένου ότι δεν φαίνεται «παράθυρο» εκτόνωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Προς το παρόν η βιομηχανία συσσωρεύει κόστος παραγωγής το οποίο δεν μεταβιβάζεται στην κατανάλωση – απλώς μειώνεται η κερδοφορία της.

Εξάλλου, από την ανάλυση του του πληθωρισμού του Μαίου – 5,2% – προκύπτει ότι οι κατηγορίες των επεξεργασμένων τροφίμων ελάχιστα επηρέασαν την διαμόρφωση του δείκτη τιμών καταναλωτή. Ετσι, λοιπόν, ο πρώτος γύρος των συζητήσεων με τον κ. Θεοδωρικάκο τελείωσε και πλέον την σκυτάλη παραλαμβάνει η κυρία Τσαγγάρη δια τα περαιτέρω….