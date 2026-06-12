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OT FORUM – Θεοδωρικάκος: Το τριπλό στοίχημα της οικονομίας προς το 2030

Παραγωγικότητα δημογραφικό και μείωση ανισοτήτων η εθνική στρατηγική για την Ελλάδα του 2030

OT FORUM 12.06.2026, 11:40
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OT FORUM – Θεοδωρικάκος: Το τριπλό στοίχημα της οικονομίας προς το 2030
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Για το στοίχημα του νέου παραγωγικού μοντέλου, την ακρίβεια, αλλά και για τις επερχόμενες εκλογές μίλησε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στο 7o OT FORUM με θέμα «100 Χρόνια Οικονομικός Ταχυδρόμος – Από το 1926 στη Νέα Ψηφιακή Εποχή», που πραγματοποιείται στο ιστορικό Παλαιό Καπνεργοστάσιο.

Στη συζήτηση με τους δημοσιογράφους Χρήστο Κολώνα, Ελένη Στεργίου και Αναστασία Γιάμαλη, ο κ. Θεοδωρικάκος επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι «στη δική μου αντίληψη παραγωγική ανασυγκρότηση σημαίνει να περάσουμε σε μια πιο παραγωγική και ανταγωνιστική οικονομία. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη δύναμη στη βιομηχανία για να προσδώσει ισχύ στην οικονομία. Τα τελευταία 7 χρόνια έχουν προστεθεί 60.000 θέσεις εργασίας. Χρειαζόμαστε παράλληλα έναν ισχυρό αγροτικό και διατροφικό τομέα».

Το τριπλό στοίχημα

Σύμφωνα με τον ίδιο, «αυτό είναι το στοίχημα. Για αυτό αλλάξαμε τη λογική του αναπτυξιακού νόμου». Οπως εξήγησε, το 80%-90% πήγαιναν στον τουρισμό. Ο τουρισμός φέρνει κέρδη που μπορούν να επανεπενδυθούν, τόνισε.

«Τα επόμενα 4 χρόνια, παραγωγικότητα, αντιμετώπιση του δημογραφικού και μείωση των ανισοτήτων είναι μια τριπλή πρόκληση που αποτελεί εθνική υπόθεση, εθνικό στοίχημα και απαιτεί εθνική στρατηγική για να πορευτεί η Ελλάδα σε έναν πολύ ανταγωνιστικό και ασταθή κόσμο», είπε ο υπουργός Ανάπτυξης.

Οι παρεμβάσεις

«Η πολιτική που περιέγραψα οδηγεί σε καλύτερους μισθούς. Και ο βασικός τρόπος για να έχεις καλύτερη ζωή στην πορεία είναι να έχεις καλύτερους μισθούς, καλύτερους μισθούς μπορούν να έχουν τα παιδιά μας από μια παραγωγική οικονομία. Τα παιδιά μας για να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα θα πρέπει να μπορούν να μείνουν εδώ, να δουλέψουν εδώ, να δημιουργήσουν επιχειρήσεις εδώ», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «επειδή αυτό δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη, θα πρέπει να υπάρξουν παρεμβάσεις στήριξης. Αυτό ξεφεύγει από το υπ. Ανάπτυξης».

Επιστροφή ενοικίου

Οι άνθρωποι με το μεγαλύτερο κόστος ζωής είναι αυτοί που ζουν στο νοίκι, τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος. «Στην πραγματικότητα αν συγκρίνετε με πριν από 7 χρόνια τα ενοίκια έχουν διπλασιαστεί. Και αυτό σχετίζεται με το παραγωγικό μοντέλο που έχουμε, γιατί πέφτει πολύ μεγάλο βάρος για την ανάπτυξη της οικονομίας στα ακίνητα. Για αυτό η κυβέρνηση δίνει ένα ενοίκιο τον χρόνο», είπε.

Τιμές τροφίμων

Οσον αφορά την ακρίβεια στα τρόφιμα, ανέφερε ότι εδώ και μερικούς μήνες η κυβέρνηση επιβάλλει πλαφόν στα κέρδη της βιομηχανίας τροφίμων και των σούπερ μάρκετ. «Εάν δεν το κάναμε αυτό δεν θα ήταν 3,5% ο πληθωρισμός τροφίμων, θα ήταν πολύ παραπάνω», σημείωσε. Οπως είπε μεταξύ άλλων, «από τη μέρα που επιβάλαμε το πλαφόν, είναι 67 φορές περισσότερες οι μειώσεις τιμών στα τρόφιμα. Χωρίς αυτό θα είχαμε 3-4 μονάδες πιο πάνω τον πληθωρισμό τροφίμων» και πρόσθεσε ότι «έχουμε πει στους εκπροσώπους της αγοράς ότι θα πρέπει για να πάρουμε πίσω το πλαφόν να μειώσουν τις τιμές σε βασικά προϊόντα».

Τραπεζικά δάνεια

Σήμερα ξεκινάει η διαβούλευση για τον νέο νόμο που προβλέπει ότι για δάνεια μέχρι 100.00 ευρώ θα μπει πλαφόν ότι θα επιβαρύνονται 30% – 50% από το αρχικό κεφάλαιο και όχι παραπάνω. Είναι κατ’ εφαρμογήν ευρωπαϊκής νομοθεσίας αλλά έχουμε συγκεκριμενοποιήσει το πλαφόν που δεν προβλεπόταν στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, είπε ο κ. Θεοδωρικάκος. Επίσης, πρόσθεσε, όταν θα παίρνετε τηλέφωνο να κλείσετε κάποιο ραντεβού, να πάρετε πληροφορίες θα έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε υπάλληλο να μιλήσετε και όχι μόνο μέσω της εφαρμογής. Τέλος, θα μπορείτε να υπαναχωρήσετε από μια σύμβαση μέσα σε 14 μήνες, ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης.

Για τα σκάνδαλα

Σημασία για όλους τους πολίτες έχει η αλήθεια και η πραγματικότητα. Η παράταξη που έχω την τιμή να εκπροσωπώ πιστεύουμε ότι υπάρχει μια αξία στην πολιτική ζωή που θα πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτη: διαφάνεια καιε φαρμογή του νόμου παντού για τους πάντες και για τα πάντα. Αυτός που σας μιλάει τώρα όταν πήγε στο υπ. Ανάπτυξης βρήκε εκατοντάδες εκατομμύρια σε εκατοντάδες επιχειρήσεις τα τελευταία 20 χρόνια που είχαν πάρει οι επιχειρήσεις για να κάνουν επενδύσεις, αλλά δεν τις είχαν κάνει. Εδωσα εντολή να ψάξουν οι υπηρεσίες και πάρουμε πίσω τα λεφτά. Εχουμε πάρει πίσω 126 εκατ. ευρώ, σημείωσε.

Σε ό, τι αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δήλωσε: «Χωρίς δεύτερη συζήτηση είναι σκάνδαλο δεκαετιών. Αυτοί πρέπει ένας – ένας να βρεθούν, να πάνε στη δικαιοσύνη και να τους πάρουν πίσω τα χρήματα. Τα πολιτικά πρόσωπα αποδεικνύεται ότι ήταν άνθρακας ο θησαυρός». Εάν υπάρχει ζημιά δεν είναι αυτή που έλεγαν και βρέθηκαν στα μανταλάκια άνθρωποι χωρίς λόγο, ανέφερε.

Για τις υποκλοπές, είπε πως «η υπόθεση βρίσκεται στη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη θα αποφανθεί».

«Δεν υπάρχει κυβέρνηση που να μη βρέθηκε μπροστά στο πέρασμα των χρόνων σε κακοδιαχείριση και αδυναμίες. Ο κανόνας πρέπει να είναι ένας: διαφάνεια για όλους», τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Για τις εκλογές

Μία κάλπη είπε ο πρωθυπουργός και μία καλπη θα υπάρξει στο τέλος της τετραετίας, απάντησε σε ερώτηση για το πόσες εκλογικές αναμετρήσεις βλέπει ο κ. Θεοδωρικάκος, ολοκληρώνοντας τη συζήτηση.

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