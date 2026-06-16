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ΑΔΜΗΕ: Ξεκινά η ΑΜΚ – Έως 4,17 ευρώ η τιμή διάθεσης

Ανοίγει σήμερα το βιβλίο για την ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ - Το Capital Group Cornerstone Investor με 70 εκατ ευρώ - Όλες οι λεπτομέρειες

Business 16.06.2026, 08:17
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ΑΔΜΗΕ: Ξεκινά η ΑΜΚ – Έως 4,17 ευρώ η τιμή διάθεσης
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Ξεκινά σήμερα η δημόσια προσφορά για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ, η οποία θα διαρκέσει μέχρι μεθαύριο Πέμπτη 16 Ιουνίου, όπως γνωστοποίησε η επιχείρηση στο Χρηματιστήριο.

Στόχος είναι η άντληση 530 εκατ. ευρώ με την έκδοση έως και 250.000.000 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών, με ανώτατη τιμή διάθεσης €4,17 ανά μετοχή με καταβολή μετρητών.
Η τελική τιμή διάθεσης αναμένεται να οριστεί μετά το κλείσιμο της Περιόδου Βιβλίου Προσφορών.

Η Capital Group Cornerstone Investor

Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών έχει επίσης συνάψει σύμβαση με την Capital World Investors, έναν επενδυτικό βραχίονα της Capital Group (ο «Cornerstone Investor»), δυνάμει της οποίας ο Cornerstone Investor συμφώνησε να εγγραφεί, στο πλαίσιο της Διεθνούς Προσφοράς και υπό την επιφύλαξη συγκεκριμένων όρων και προϋποθέσεων, για αριθμό Μετοχών της Διεθνούς Προσφοράς (οι «Μετοχές Cornerstone») έναντι συνολικού τιμήματος €70.0 εκατομμυρίων (δίχως να υπερβαίνει το συνολικό τίμημα των €70.0 εκατομμυρίων).

Η κατανομή των μετοχών

Η κατανομή των Νέων Μετοχών (μη συμπεριλαμβανομένων των Νέων Μετοχών ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ), έχει αρχικώς επιμερισθεί μεταξύ της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και της Διεθνούς Προσφοράς ως εξής: (i) ποσοστό 85% των Νέων Μετοχών (μη συμπεριλαμβανομένων των Νέων Μετοχών ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ) θα κατανεμηθεί στην Διεθνή Προσφορά (μαζί με τις Νέες Μετοχές ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ, οι «Μετοχές της Διεθνούς Προσφοράς») και (ii) ποσοστό 15% των Νέων Μετοχών (μη συμπεριλαμβανομένων των Νέων Μετοχών ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ) θα κατανεμηθεί σε επενδυτές που συμμετέχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά (οι «Μετοχές της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς»).

Οι συντονιστές της ΑΜΚ

Σε σχέση με την Διεθνή Προσφορά, η Goldman Sachs Bank Europe SE και η Morgan Stanley Europe SE θα ενεργούν ως Από Κοινού Παγκόσμιοι Συντονιστές και Aπό Κοινού Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners) (οι «Από Κοινού Γενικοί Συντονιστές»), η Τράπεζα Eurobank Α.Ε, η Alpha Bank Α.Ε., η AXIA Ventures Group Ltd., η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. θα ενεργούν 3 ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών και η Ambrosia Capital Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.Π.Ε.Υ. η Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., η Optima Bank Α.Ε. και η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. θα ενεργούν ως Συνδιαχειριστές (από κοινού οι «Διαχειριστές»).

Σε σχέση με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η Τράπεζα Eurobank Α.Ε. θα ενεργεί ως Σύμβουλος Έκδοσης, η Eurobank Α.Ε, η Alpha Bank Α.Ε., η AXIA Ventures Group Ltd., η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., θα ενεργούν ως Συντονιστές Τοποθέτησης και η Ambrosia Capital Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.Π.Ε.Υ. η Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., η Optima Bank Α.Ε. και η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. θα ενεργούν ως Τοποθετούντες.

Η περίοδος αποδοχής

Η περίοδος προσφοράς της Διεθνούς Προσφοράς (η «Διεθνής Περίοδος Βιβλίου Προσφορών») της Δημόσιας Προσφοράς θα ξεκινήσει στις 8:00 π.μ. ώρα Λονδίνου στις 16 Ιουνίου 20026 και θα λήξει στις 2:00 μ.μ. ώρα Λονδίνου στις 18 Ιουνίου 2026 και θα λάβει χώρα την ίδια χρονική περίοδο με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά (η «Ελληνική Περίοδος Προσφοράς» και από κοινού με την Διεθνή Περίοδο Βιβλίου Προσφορών η «Περίοδος Βιβλίου Προσφορών»).

Aνά πάσα στιγμή κατά την διάρκεια της Περιόδου Βιβλίου Προσφορών, η Εταιρεία δύναται να καθορίσει ένα εύρος τιμής ή καθοδήγηση τιμής (price guidance) (ή οποία δεν θα είναι υψηλότερη από την Ανώτερη Τιμή Διάθεσης), οπότε η Εταιρεία θα ενημερώσει δεόντως και εγκαίρως τους επενδυτές μέσω ρυθμιστικής ανακοίνωσης που θα αναρτηθεί επίσης στους ιστότοπους της Εταιρείας και της Euronext Athens.

Η Τιμή Διάθεσης δύναται να είναι κατώτερη ή ίση με την Ανώτερη Τιμή Διάθεσης αλλά όχι υψηλότερη.νά πάσα στιγμή κατά την διάρκεια της Περιόδου Βιβλίου Προσφορών, η Εταιρεία δύναται να καθορίσει ένα εύρος τιμής ή καθοδήγηση τιμής (price guidance) (ή οποία δεν θα είναι υψηλότερη από την Ανώτερη Τιμή Διάθεσης), οπότε η Εταιρεία θα ενημερώσει δεόντως και εγκαίρως τους επενδυτές μέσω ρυθμιστικής ανακοίνωσης που θα αναρτηθεί επίσης στους ιστότοπους της Εταιρείας και της Euronext Athens. Η Τιμή Διάθεσης δύναται να είναι κατώτερη ή ίση με την Ανώτερη Τιμή Διάθεσης αλλά όχι υψηλότερη.

Μέτοχοι του είναι η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών με 51%, η ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ με 25% και η κινεζική State Grid με 24%. Τα κεφάλαια της συμμετοχής του ελληνικού δημοσίου είναι εξασφαλισμένα όπως και της State Grid.

Σχετικά με την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών

Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών είναι εταιρεία συμμετοχών, η οποία συστάθηκε την 1η Φεβρουαρίου 2017 και είναι εισηγμένη στο Euronext Athens από τις 19 Ιουνίου 2017. Το μοναδικό ουσιώδες περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας συνίσταται στη συμμετοχή της κατά 51% στην ΑΔΜΗΕ, ο οποίος αποτελεί τον ιδιοκτήτη και διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Ο καταστατικός σκοπός της Εταιρείας είναι η προώθηση των δραστηριοτήτων της ΑΔΜΗΕ μέσω της συμμετοχής στον διορισμό των βασικών διοικητικών στελεχών της ΑΔΜΗΕ, της συνεργασίας με τους λοιπούς μετόχους της ΑΔΜΗΕ και της επικοινωνίας των δραστηριοτήτων της ΑΔΜΗΕ προς τους ίδιους τους μετόχους της Εταιρείας, καθώς και προς το ευρύτερο επενδυτικό κοινό.

Κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €491.840.000, διαιρούμενο σε 232.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €2,12 εκάστη, οι οποίες είναι εισηγμένες στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιών του Euronext Athens με το σύμβολο «ADMIE» (ISIN: GRS518003009).

ΑΔΜΗΕ AΔΜΗΕ

Δείτε ΕΔΩ την ανακοίνωση

Η ανακοίνωση

Με την από 15.06.2026 απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, δυνάμει εξουσιοδότησης που του χορηγήθηκε με την από 11.06.2026 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (η «ΕΓΣ») των μετόχων της Εταιρείας (οι «Μέτοχοι»), ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των €530.000.000, διά της εκδόσεως έως και 250.000.000 νέων κοινών, άυλων, μετά δικαιωμάτων ψήφου, ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, με ονομαστική αξία €2,12 εκάστη (οι «Νέες Μετοχές»), με καταβολή μετρητών, με στόχο την άντληση έως 530 εκατομμύρια ευρώ, με ανώτατη τιμή διάθεσης €4,17 ανά Νέα Μετοχή (η «Μέγιστη Τιμή Διάθεσης»), ήτοι την τιμή κλεισίματος διαπραγμάτευσης της μετοχής της 15.06.2026, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων Μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 27, παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και την ανωτέρω απόφαση της ΕΓΣ, και με δυνατότητα μερικής κάλυψης, κατά το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018 (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου»).

Ο τελικός αριθμός των Νέων Μετοχών θα ισούται με το πηλίκο της διαίρεσης του συνολικού ποσού που θα αντληθεί τελικώς μέσω της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου διαιρούμενο με την Τιμή Διάθεσης κάθε Νέας Μετοχής και το τελικό ονομαστικό ποσό της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου θα ισούται με το γινόμενο του τελικού αριθμού των Νέων Μετοχών επί την ονομαστική τους αξία (ήτοι €2,12 ανά Νέα Μετοχή).

Οι Νέες Μετοχές θα διατεθούν:

(α) στην Ελλάδα, σε ιδιώτες επενδυτές και ειδικούς επενδυτές κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο (ε) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 (ο «Κανονισμός») μέσω δημόσιας προσφοράς κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο (δ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 και σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΧ του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, τις εφαρμοστέες διατάξεις του Νόμου 4706/2020 και τις σχετικές εκτελεστικές αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών της Euronext Athens και του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά»), με τη θέσπιση μηχανισμού κατά προτεραιότητα κατανομής Νέων Μετοχών στους υφιστάμενους, κατά το πέρας της διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Εταιρείας την 15.06.2026 (η «Ημερομηνία Καταγραφής»), σύμφωνα με το μετοχολόγιο της Εταιρείας, που τηρείται ηλεκτρονικά μέσω της Euronext Securities Athens Α.Ε. (η «Euronext Securities Athens»), Μετόχους (προς το σκοπό αυτό οι εν λόγω μέτοχοι αποκαλούνται εφεξής, οι «Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές») ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, έτσι ώστε να δύνανται να διατηρήσουν τουλάχιστον το ίδιο ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο μετά την ολοκλήρωση της Συνδυασμένης Προσφοράς («Κατά Προτεραιότητα Κατανομή»), εφόσον συμμετάσχουν σχετικώς στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά (το «Δικαίωμα Κατά Προτεραιότητα Κατανομής»), και

(ii) εκτός Ελλάδος σε ειδικούς θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών, δυνάμει, μίας ή πλειόνων εξαιρέσεων από την υποχρέωση δημοσίευσης ή διασυνοριακής χρήσης ενημερωτικού δελτίου που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 ή/και σε άλλες διατάξεις εθνικού δικαίου των οικείων εννόμων τάξεων στις οποίες διατίθενται, περιλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής κατά τον Κανόνα 144Α (Rule 144A) σύμφωνα με το United States Securities Act του 1933, όπως ισχύει (ο «Νόμος περί Κινητών Αξιών»), και εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό S (Regulation S) υπό το Νόμο περί Κινητών Αξιών (η «Διεθνής Προσφορά», καλούμενη από κοινού με τη Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά»).

Η Ελληνική Δημόσια Προσφορά και η Διεθνή Προσφορά θα διενεργηθούν παράλληλα, με διάρκεια τριών (3) εργάσιμων ημερών, ήτοι από τις 10:00 π.μ. ώρα Ελλάδος στις 16 Ιουνίου 2026 έως τις 16:00 ώρα Ελλάδος στις 18 Ιουνίου 2026, η οποία όμως μπορεί να μεταβληθεί (είτε να συντμηθεί είτε να παραταθεί) κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε συνεννόηση με τις Goldman Sachs Bank Europe SE και Morgan Stanley Europe SE υπό την ιδιότητά τους ως Joint Global Coordinators και Joint Bookrunners της Διεθνούς Προσφοράς (οι «Από Κοινού Γενικοί Συντονιστές»).

Τιμή διάθεσης των νέων μετοχών μέσω της δημοσίας προσφοράς

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στην από 15.06.2026 συνεδρίασή του, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η ανώτατη τιμή διάθεσης ανά μετοχή να ανέλθει σε €4,17 (η «Μέγιστη Τιμή Διάθεσης»), ήτοι την τιμή κλεισίματος διαπραγμάτευσης της μετοχής της 15.06.2026.

H τελική τιμή διάθεσης (η «Τιμή Διάθεσης») θα καθοριστεί βάσει των αποτελεσμάτων της διαδικασίας υποβολής ανταγωνιστικών προσφορών διεθνούς βιβλίου προσφορών στο πλαίσιο της Διεθνούς Προσφοράς με νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά το κλείσιμο του διεθνούς βιβλίου προσφορών, την ή περί την 19.06.2026, σε συνεννόηση με τους Γενικούς Συντονιστές.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα, σε συνεννόηση με τους Γενικούς Συντονιστές, ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της Συνδυασμένης Προσφοράς, να ορίσει ενδεικτικό εύρος τιμής (το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει τη Μέγιστη Τιμή Διάθεσης) ή/και να προβεί σε καθοδήγηση τιμής (price guidance), οπότε η Εταιρεία θα ενημερώσει δεόντως και εγκαίρως τους επενδυτές μέσω ρυθμιστικής ανακοίνωσης που θα αναρτηθεί επίσης στους ιστότοπους της Εταιρείας και της Euronext Athens. Η Τιμή Διάθεσης θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και την Διεθνή Προσφορά.

Αναφορικά με τη δημοσιοποίηση της ανακοίνωση της Τιμής Διάθεσης και του τελικού αριθμού Νέων Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς, βλ. σημείο «Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα» κατωτέρω.

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Συντάξεις Ιουλίου: Σε δύο φάσεις οι πληρωμές – Οι δύο τελικές ημερομηνίες

Πώς θα καταβληθούν οι συντάξεις Ιουνίου - Ποιοι πληρώνονται πρώτοι

THEON: Συνεργασία με SAFRAN για ηλεκτρο-οπτικά συστήματα σε drones
Business

Συνεργασία THEON - SAFRAN για ηλεκτρο-οπτικά συστήματα σε drones

H κοινοπραξία ΤΗΕΟΝ και SAFRAN θα αξιοποιήσει τα συμπληρωματικά πλεονεκτήματα των δύο εταιριών για την ανάπτυξη προηγμένων οπτρονικών λύσεων νέας γενιάς

Premia Properties: Προχωρά σε πρόωρη εξόφληση κοινού ομολογιακού δανείου – Πώς θα γίνει η καταβολή
Business

Premia Properties: Πρόωρη εξόφληση κοινού ομολογιακού δανείου

Η καταβολή των οφειλόμενων ποσών προς τους Ομολογιούχους θα πραγματοποιηθεί από την Premia Properties την Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026

Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτές τάσεις μετά τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν
Ασία

Μικτές τάσεις στα ασιατικά μετά τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν

Οι κινήσεις των αγορών ακολούθησαν την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ

HELLENiQ ENERGY: Επέκταση στρατηγικής συνεργασίας με τη Chevron στο Block 10
Φυσικό αέριο

HELLENiQ ENERGY: Επέκταση συνεργασίας με Chevron στο Block 10

Η επίσημη ανακοίνωση - Τι προβλέπει η συμφωνία HELLENiQ ENERGY και Chevron

Burger King: Άλμα πωλήσεων αλλά πτώση στα κέρδη – Θετικές προβλέψεις της SSP Ελλάς για το 2026
Business

Τι έγραψε το κοντέρ για Burger King και Starbucks στα αεροδρόμια

Ρεκόρ πωλήσεων κατέγραψαν τα εστιαστόρια που διαχειρίζεται η SSP Ελλάς στα ελληνικά αεροδρόμια (μεταξύ αυτών Burger King και Stabucks) - Τι προσδοκά από την τουριστική κίνηση

Κωνσταντίνος Δημητρίου
ΕΕ: Προσωρινή συμφωνία για νέους κανόνες στο φυτικό αναπαραγωγικό υλικό
AGRO

Προσωρινή συμφωνία για το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό

Νέα κοινά πρότυπα για την εναρμόνιση και την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς της ΕΕ

Eurobank: Διέθεσε 1,7 εκατ. μετοχές σε στελέχη
Τράπεζες

Eurobank: Διέθεσε 1,7 εκατ. μετοχές σε στελέχη

Η Eurobank ανακοίνωσε ότι προχώρησε στην υλοποίηση της απόφασης της γ.σ. των μετόχων της 28ης Απριλίου

Bally’s Intralot: Σύναψε συμφωνία ανταλλαγής συνολικής απόδοσης με ευρωπαϊκή τράπεζα
Business

Bally’s Intralot: Συμφωνία ανταλλαγής συνολικής απόδοσης με ευρωπαϊκή τράπεζα

Η διάρκεια της Σύμβασης έχει αναμενόμενη διάρκεια 12 μηνών - Οι όροι

BoJ: Αυξάνει τα επιτόκια στο 1% για πρώτη φορά από το 1995
World

Η BoJ αυξάνει τα επιτόκια στο 1% πρώτη φορά από το 1995

Η κεντρική τράπεζα BoJ αναφέρει ότι θα σταματήσει να μειώνει το επίπεδο των μηνιαίων αγορών ομολόγων από το επόμενο έτος

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