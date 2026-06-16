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ΑΔΜΗΕ: Πρεμιέρα για την ΑΜΚ του 1 δισ. ευρώ

Από σήμερα 16 μέχρι και τις 18 Ιουνίου ανοιχτό το βιβλίο προσφορών της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών - Η τιμή διάθεσης - Πρωτοφανές επενδυτικό ενδιαφέρον

Business 16.06.2026, 07:00
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ΑΔΜΗΕ: Πρεμιέρα για την ΑΜΚ του 1 δισ. ευρώ
Ο Μάνος Μανουσάκης, πρόεδρος και CEO του ΑΔΜΗΕ
Ρεπορτάζ Χρήστος Κολώνας

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Στα χνάρια της επιτυχημένης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, αναμένεται να βαδίσει και η αντίστοιχη διαδικασία άντλησης κεφαλαίων του ΑΔΜΗΕ.

Αυτό αναφέρουν πηγές της αγοράς, με αφορμή το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών πρώτη ημέρα σήμερα 16 Ιουνίου για τη συμμετοχή στην ΑΜΚ της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών. Η τελευταία είναι εισηγμένη στο Euronext Athens και ελέγχει το 51% του ΑΔΜΗΕ. Για να μπει στην ΑΜΚ του Διαχειριστή θα πρέπει να συγκεντρώσει 530 εκατ. ευρώ. Από αυτά αναζητά περίπου 250 εκατ. ευρώ από την αγορά. Στην ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών μέτοχοι είναι με 51% η ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ (δημόσιο) και με 49% επενδυτές.

Οι πληροφορίες θέλουν το ποσό των 250 εκατ. ευρώ που αναζητά η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών να υπερκαλύπτεται κατά τουλάχιστον τέσσερις φορές. Στο premarketing καταγράφηκε, λένε οι πληροφορίες, επενδυτικό ενδιαφέρον ύψους 1 δισ. ευρώ.

 Η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ

Ο ΑΔΜΗΕ αναζητά συνολικά 1 δισ. ευρώ. Μέτοχοι του είναι η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών με 51%, η ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ με 25% και η κινεζική State Grid με 24%. Τα κεφάλαια της συμμετοχής του ελληνικού δημοσίου είναι εξασφαλισμένα όπως και της State Grid. Με πιο απλά λόγια συνολικά το ελληνικό δημόσιο θα βάλει 530 εκατ. ευρώ (μέρος των οποίων προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης), 250 εκατ. ευρώ αναζητούνται από την αγορά και 240 εκατ. ευρώ θα διαθέσει η κινεζική State Grid.

Η τιμή διάθεσης των μετοχών

Σύμφωνα με πληροφορίες η τιμή διάθεσης των μετοχών μαζί με ένα premium αναμένεται, λένε πηγές της αγοράς, να κινηθεί ανάμεσα στα 3,80 με 3,90 ευρώ, κι ενώ χθες η μετοχή της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών έκλεισε στα 4,17 ευρώ.

Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών θα εκδώσει έως και 250 εκατομμύρια νέες κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου άυλες μετοχές. Οι νέες μετοχές θα διατεθούν ως εξής:

  • Στην Ελλάδα, σε ιδιώτες επενδυτές και ειδικούς επενδυτές στο πλαίσιο δημόσιας προσφοράς (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά»)
  • Εκτός Ελλάδας, σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών («Ιδιωτική Τοποθέτηση»), καλούμενη από κοινού με τη Ελληνική Δημόσια Προσφορά η«Συνδυασμένη Προσφορά».

Ο σκοπός της άντλησης κεφαλαίων και οι στόχοι σε EBITDA

Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ΑΔΜΗΕ θα επιτρέψει στον Διαχειριστή να υποστηρίξει την υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου 2026-2029, το οποίο επί του παρόντος προβλέπει κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους περίπου 6 δισ. ευρώ για την επέκταση και αναβάθμιση του Συστήματος και αναμένεται να διπλασιάσει τη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση (ΡΠΒ) της ΑΔΜΗΕ έως το 2029, από 3,3 δισ. ευρώ το 2025.

Ο βασικός αναπτυξιακός σχεδιασμός περιλαμβάνει σημαντικά έργα εσωτερικών διασυνδέσεων και διασυνοριακών διασυνδέσεων, όπως προβλέπονται στο ΔΠΑΔ και έχουν εγκριθεί από τις ρυθμιστικές αρχές, όπως η Διασύνδεση των Δωδεκανήσων, η Διασύνδεση του Βορείου Αιγαίου και η Δεύτερη Διασύνδεση Ελλάδας–Ιταλίας.

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί στόχοι της ΑΔΜΗΕ στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου 2026-2029 είναι η επίτευξη:

  • EBITDA ύψους 350-380 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2026, έναντι 305 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2025, με σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 18-25% μεσοπρόθεσμα και
  • καθαρών κερδών μετά από φόρους ύψους 165-185 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2026, έναντι 130 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2025, με σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 25-30% μεσοπρόθεσμα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Στρατηγικού Σχεδίου 2026-2029, η ΑΔΜΗΕ αναμένει να διατηρήσει ποσοστό διανομής μερίσματος ύψους 50% προς τους μετόχους της, συμπεριλαμβανομένης της
ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών. Η διανομή μερίσματος της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών αναμένεται να διατηρηθεί σε ποσοστό περίπου 100% των διανεμητέων κερδών.

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