Πιερρακάκης: Παρατείνεται η ρύθμιση του ελβετικού φράγκου

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Παράταση έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 σε όλες τις κατηγορίες της ρύθμισης για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο προβλέπεται στο νομοσχέδιο ΥΠΕΘΟ, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, επισημαίνοντας ότι με αυτόν τον τρόπο οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν περισσότερο χρόνο προκειμένου να αξιοποιήσουν το πλαίσιο διευθέτησης των οφειλών τους.

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία για την κατηγορία των δανειοληπτών που δεν υπάγονταν σε συγκεκριμένα εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια επρόκειτο να λήξει στις 19 Ιουνίου 2026, ενώ για τις υπόλοιπες κατηγορίες δικαιούχων η καταληκτική ημερομηνία ήταν η 19η Αυγούστου 2026.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα περίπου 17.000 δανειολήπτες ήτοι σχεδόν το 50% όσων διαθέτουν στεγαστικά ή άλλα δάνεια συνδεδεμένα με το ελβετικό φράγκο.

«Η ρύθμιση εξελίσσεται πολύ καλά και η συμμετοχή των πολιτών επιβεβαιώνει ότι υπήρχε πραγματική ανάγκη για μια ουσιαστική λύση στο συγκεκριμένο ζήτημα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων

Αναφερόμενος στον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, μιλώντας στα Parapolitika ο κ. Πιερρακάκης δήλωσε ότι έχει κατατεθεί μία προσφορά, η οποία βρίσκεται υπό αξιολόγηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Στόχος της κυβέρνησης είναι να ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες μέσα στους επόμενους μήνες, ώστε ο Φορέας να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το φθινόπωρο του 2026, προσφέροντας ένα επιπλέον εργαλείο προστασίας για τα ευάλωτα νοικοκυριά.

Όπως είπε ο υπουργός, ο φορέας είναι εργαλείο προστασίας της πρώτης κατοικίας, δίνει τη δυνατότητα στον μισθωτή να μείνει για 12 χρόνια, με κρατική επιδότηση ενοικίου και δυνατότητα επαναγοράς του ακινήτου από τον μισθωτή.

«Η απόφαση του Αρείου Πάγου θα εφαρμοστεί» για τον ν. Κατσέλη

Σε σχέση με τις εξελίξεις γύρω από τον Νόμο Κατσέλη και την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου, ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι η απόφαση της Δικαιοσύνης θα εφαρμοστεί κανονικά. Ωστόσο, όπως τόνισε, το Υπουργείο εξετάζει προσεκτικά τον τρόπο υλοποίησής της, καθώς πρόκειται για μια σύνθετη απόφαση που παρουσιάζει ερμηνευτικές δυσκολίες.

«Προφανώς και η απόφαση του Αρείου Πάγου θα εφαρμοστεί. Αναζητούμε όμως τη βέλτιστη δυνατή λύση για την εφαρμογή της, καθώς υπάρχουν ζητήματα που απαιτούν προσεκτική επεξεργασία», ανέφερε ο κ. Πιερρακάκης, προσθέτοντας ότι ειδική επιτροπή του Υπουργείου εργάζεται ήδη προς αυτή την κατεύθυνση, εξετάζοντας όλες τις παραμέτρους ώστε να διαμορφωθεί ένα σαφές και λειτουργικό πλαίσιο εφαρμογής.