 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(18) "Financial Industry"
    [1]=>
    string(14) "Housing Market"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(16) "Personal Finance"
}

Πιερρακάκης: Παρατείνεται η ρύθμιση του ελβετικού φράγκου

Μέχρι σήμερα έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα σχεδόν το 50% όσων διαθέτουν στεγαστικά ή άλλα δάνεια συνδεδεμένα με το ελβετικό φράγκο, είπε ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Economy 16.06.2026, 11:15
Σχολιάστε
Πιερρακάκης: Παρατείνεται η ρύθμιση του ελβετικού φράγκου
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Παράταση έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 σε όλες τις κατηγορίες της ρύθμισης για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο προβλέπεται στο νομοσχέδιο ΥΠΕΘΟ, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, επισημαίνοντας ότι με αυτόν τον τρόπο οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν περισσότερο χρόνο προκειμένου να αξιοποιήσουν το πλαίσιο διευθέτησης των οφειλών τους.

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία για την κατηγορία των δανειοληπτών που δεν υπάγονταν σε συγκεκριμένα εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια επρόκειτο να λήξει στις 19 Ιουνίου 2026, ενώ για τις υπόλοιπες κατηγορίες δικαιούχων η καταληκτική ημερομηνία ήταν η 19η Αυγούστου 2026.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα περίπου 17.000 δανειολήπτες ήτοι σχεδόν το 50% όσων διαθέτουν στεγαστικά ή άλλα δάνεια συνδεδεμένα με το ελβετικό φράγκο.

«Η ρύθμιση εξελίσσεται πολύ καλά και η συμμετοχή των πολιτών επιβεβαιώνει ότι υπήρχε πραγματική ανάγκη για μια ουσιαστική λύση στο συγκεκριμένο ζήτημα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων

Αναφερόμενος στον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, μιλώντας στα Parapolitika ο κ. Πιερρακάκης δήλωσε ότι έχει κατατεθεί μία προσφορά, η οποία βρίσκεται υπό αξιολόγηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Στόχος της κυβέρνησης είναι να ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες μέσα στους επόμενους μήνες, ώστε ο Φορέας να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το φθινόπωρο του 2026, προσφέροντας ένα επιπλέον εργαλείο προστασίας για τα ευάλωτα νοικοκυριά.

Όπως είπε ο υπουργός, ο φορέας είναι εργαλείο προστασίας της πρώτης κατοικίας, δίνει τη δυνατότητα στον μισθωτή να μείνει για 12 χρόνια, με κρατική επιδότηση ενοικίου και δυνατότητα επαναγοράς του ακινήτου από τον μισθωτή.

«Η απόφαση του Αρείου Πάγου θα εφαρμοστεί» για τον ν. Κατσέλη

Σε σχέση με τις εξελίξεις γύρω από τον Νόμο Κατσέλη και την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου, ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι η απόφαση της Δικαιοσύνης θα εφαρμοστεί κανονικά. Ωστόσο, όπως τόνισε, το Υπουργείο εξετάζει προσεκτικά τον τρόπο υλοποίησής της, καθώς πρόκειται για μια σύνθετη απόφαση που παρουσιάζει ερμηνευτικές δυσκολίες.

«Προφανώς και η απόφαση του Αρείου Πάγου θα εφαρμοστεί. Αναζητούμε όμως τη βέλτιστη δυνατή λύση για την εφαρμογή της, καθώς υπάρχουν ζητήματα που απαιτούν προσεκτική επεξεργασία», ανέφερε ο κ. Πιερρακάκης, προσθέτοντας ότι ειδική επιτροπή του Υπουργείου εργάζεται ήδη προς αυτή την κατεύθυνση, εξετάζοντας όλες τις παραμέτρους ώστε να διαμορφωθεί ένα σαφές και λειτουργικό πλαίσιο εφαρμογής.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
economy
Πιερρακάκης: Παρατείνεται η ρύθμιση του ελβετικού φράγκου
Economy

Πιερρακάκης: Παρατείνεται η ρύθμιση του ελβετικού φράγκου
Ανακαινίζω 2026: Σε λειτουργία η πλατφόρμα – Η παγίδα που πρέπει να προσέξετε
Ακίνητα

Ανακαινίζω: Η παγίδα που θα σας ζητήσει επιστροφή χρημάτων
Συντάξεις Ιουλίου: Σε δύο φάσεις οι πληρωμές – Οι δύο τελικές ημερομηνίες
Economy

Συντάξεις Ιουλίου: Σε δύο φάσεις οι πληρωμές – Οι δύο τελικές ημερομηνίες
ΕΒΕΠ: Το διπλό ζητούμενο για το εμπόριο από τη συμφωνία Ιράν – ΗΠΑ
Economy

ΕΒΕΠ: Το διπλό ζητούμενο για το εμπόριο από τη συμφωνία Ιράν – ΗΠΑ
Νοσοκομεία: Το κράτος πληρώνει μόλις τις 2 στις 10 καινοτόμες θεραπείες
Economy

Νοσοκομεία: Το κράτος πληρώνει μόλις τις 2 στις 10 καινοτόμες θεραπείες
ΕΛΤΑ: Ζητούν «εθελοντές» υπαλλήλους για να μοιράσουν δέματα
Economy

ΕΛΤΑ: Ζητούν «εθελοντές» υπαλλήλους για να μοιράσουν δέματα

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Coca-Cola HBC: Νέα επένδυση 35 εκατομμυρίων δολαρίων στην Αλεξάνδρεια – Γιατί ποντάρει στην Αφρική
World

Η νέα «φλέβα χρυσού» της Coca-Cola HBC - Ρίχνει 1 δισ. μέχρι το 2030

H Coca-Cola HBC επένδυσε περισσότερα από 1,1 δισ. δολάρια στην Αίγυπτο μεταξύ 2022 και 2025, ενώ σχεδιάζει να επενδύσει επιπλέον 1,28 δισ. δολάρια από το 2026 έως το 2030

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Όμιλος Τσιλεδάκη: Πράσινο φως για τη νέα επένδυση στα Χανιά
Τουρισμός

Πράσινο φως για την νέα επένδυση του Ομίλου Τσιλεδάκη στα Χανιά

Το νέο συγκρότημα του Ομίλου Τσιλεδάκη θα αναπτυχθεί σε έκταση 27 στρεμμάτων περίπου

Λάμπρος Καραγεώργος
Φορολογικές δηλώσεις: Έλεγχοι για αδήλωτα αναδρομικά ποσά
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Έλεγχοι για αδήλωτα αναδρομικά - Οι κωδικοί «φωτιά» στο Ε1

Νέος κύκλος διασταυρώσεων για τις φορολογικές δηλώσεις - Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο

Ανδρομάχη Παύλου
Ελληνικές εξαγωγές: To στοίχημα της Κίνας – Ποιοι κλάδοι έχουν προβάδισμα
Economy

Το στοίχημα των ελληνικών εξαγωγών στην Κίνα [γραφήματα]

Μπορεί το 2025 οι εξαγωγές στην Κίνα να αυξήθηκαν κατά 68,1%, πλην όμως δεν κατάφεραν να επιστρέψουν στα προ 6ετιας επίπεδα

Μαρία Σιδέρη
Starbucks: Γιατί οργανώνουν μαθήματα ιστορίας για τους εργαζόμενους
World

Μαθήματα κορεατικής ιστορίας από τα Starbucks

Η Starbucks Korea είχε περισσότερα από 2.000 καταστήματα στη χώρα στα τέλη του 2024, ενώ είναι η Νο. 1 αλυσίδα καφέ της χώρας

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
ΕΦΚΑ: Ενιαίος τρόπος είσπραξης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πώς θα ανακτήσει ο ΕΦΚΑ όσα καταβλήθηκαν χωρίς προϋποθέσεις

Το ασφαλιστικό ταμείο θα ανακτά τα ποσά που χορηγήθηκαν χωρίς να πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις

Κώστας Παπαδής
Αποθήκευση ενέργειας: Από μπαταρίες λίγων ωρών στις αποθήκες πολλών ημερών
Αποθήκευση Ενέργειας

Το νέο στοίχημα της ενέργειας: Αποθήκευση για ημέρες, όχι για ώρες

Εξοικονόμηση 150-250 εκατ. τον χρόνο ανά γιγαβάτ από αποθήκευση ενέργειας μεγάλης διάρκειας, όπως η αντλησιοταμίευση, «βλέπει» νέα μελέτη των Eurelectric και AFRY

Μάχη Τράτσα
Πολυτελή ρολόγια: Ο πυρετός του χρυσού τα στέλνει στην… πυρά
World

Ο πυρετός του χρυσού στέλνει πολυτελή ρολόγια στην... πυρά

Γιατί κάποια κλασικά πολυτελή ρολόγια βγήκαν από συρτάρια και οδηγήθηκαν στην ανακύκλωση;

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Περισσότερα από Economy
Πιερρακάκης: Παρατείνεται η ρύθμιση του ελβετικού φράγκου
Economy

Πιερρακάκης: Παρατείνεται η ρύθμιση του ελβετικού φράγκου

Μέχρι σήμερα έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα σχεδόν το 50% όσων διαθέτουν στεγαστικά ή άλλα δάνεια συνδεδεμένα με το ελβετικό φράγκο, είπε ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Συντάξεις Ιουλίου: Σε δύο φάσεις οι πληρωμές – Οι δύο τελικές ημερομηνίες
Economy

Συντάξεις Ιουλίου: Σε δύο φάσεις οι πληρωμές – Οι δύο τελικές ημερομηνίες

Πώς θα καταβληθούν οι συντάξεις Ιουνίου - Ποιοι πληρώνονται πρώτοι

ΕΒΕΠ: Το διπλό ζητούμενο για το εμπόριο από τη συμφωνία Ιράν – ΗΠΑ
Economy

ΕΒΕΠ: Το διπλό ζητούμενο για το εμπόριο από τη συμφωνία Ιράν – ΗΠΑ

Η συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν είναι «ευχής έργον» για την ελληνική οικονομία και το εμπόριο, επισημαίνει ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης

Νοσοκομεία: Το κράτος πληρώνει μόλις τις 2 στις 10 καινοτόμες θεραπείες
Economy

Νοσοκομεία: Το κράτος πληρώνει μόλις τις 2 στις 10 καινοτόμες θεραπείες

Κανένα αποτέλεσμα δεν έφεραν τα μέτρα συγκράτησης της φαρμακευτικής δαπάνης, ανεβάζοντας το νοσοκομειακό clawback του α΄ εξαμήνου 2025 στο 80,7%

Άννα Παπαδομαρκάκη
ΕΛΤΑ: Ζητούν «εθελοντές» υπαλλήλους για να μοιράσουν δέματα
Economy

ΕΛΤΑ: Ζητούν «εθελοντές» υπαλλήλους για να μοιράσουν δέματα

Τα ΕΛΤΑ παρακαλούν τους εργαζομένους γραφείου να γίνουν ταχυδρόμοι-courier για να καλύψουν τα κενά ενός μηχανισμού που έχει κλατάρει

Κώστας Ντελέζος
Μισθολογικό κόστος: Νέα πίεση για τις επιχειρήσεις καθώς αυξάνεται ταχύτερα από τον πληθωρισμό
Business

Νέα πίεση για τις επιχειρήσεις απο την αύξηση του μισθολογικού κόστους

Το πρώτο τρίμηνο του 2026, ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους αυξήθηκε κατά 6,4% σε ετήσια βάση, έναντι αύξησης 5,9% το αντίστοιχο διάστημα του 2025

Αθανασία Ακρίβου
Δημόσιο Χρέος: Επόμενος σταθμός το…προσπέρασμα της Ιταλίας
Economy

Δημόσιο Χρέος: Επόμενος σταθμός το... προσπέρασμα της Ιταλίας

Σύμφωνα με αρμόδιο στέλεχος του οικονομικού επιτελείου που μίλησε στον ΟΤ: «Δεν αποκλείεται να προχωρήσουμε και σε δεύτερη πρόωρη αποπληρωμή φέτος», κάτι το οποίο θα ενισχύσει το ελληνικό δημόσιο χρέος

Γιάννης Αγουρίδης
Latest News
Πιερρακάκης: Παρατείνεται η ρύθμιση του ελβετικού φράγκου
Economy

Πιερρακάκης: Παρατείνεται η ρύθμιση του ελβετικού φράγκου

Μέχρι σήμερα έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα σχεδόν το 50% όσων διαθέτουν στεγαστικά ή άλλα δάνεια συνδεδεμένα με το ελβετικό φράγκο, είπε ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με νευρικότητα υποδέχτηκε τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ήπιο profit taking στο ΧΑ

Σε φάση επαναξιολόγησης των δεδομένων λόγω συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται οι αγορές - Πτωτικά κινείται ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Danone: Σε διαμάχη με ανταγωνιστή της – Η περιεκτικότητα πρωτεΐνης στο γιαούρτι το επίδικο
World

Πόλεμος στο γιαούρτι: Η Danone πάει στα δικαστήρια τη Chobani

Σύμφωνα με την Danone, η αμερικανική Chobani επέλεξε να μεγαλώσει τα δοχεία γιαουρτιού χωρίς να αυξήσει την ποσότητα σε γιαούρτι - Η τέταρτη αγωγή ως σήμερα

Ευλογιά προβάτων: Σε συναγερμό η Αρκαδία – Εντοπίστηκε νέο κρούσμα
AGRO

Σε συναγερμό η Αρκαδία – Εντοπίστηκε κρούσμα ευλογιάς

Εντείνει τους ελέγχους η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, έπειτα από κρούσμα ευλογιάς προβάτων στην ΠΕ Αρκαδίας

Ανακαινίζω 2026: Σε λειτουργία η πλατφόρμα – Η παγίδα που πρέπει να προσέξετε
Ακίνητα

Ανακαινίζω: Η παγίδα που θα σας ζητήσει επιστροφή χρημάτων

Χιλιάδες ιδιοκτήτες μπορούν να επωφεληθούν από το πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Στάση αναμονής μετά το ράλι
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Στάση αναμονής στις ευρωπαϊκές αγορές μετά το ράλι

Οι προοπτικές περαιτέρω ανόδου για τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια παραμένουν πιο περιορισμένες σε σύγκριση με άλλες μεγάλες αγορές, επισημαίνουν οι αναλυτές

Συντάξεις Ιουλίου: Σε δύο φάσεις οι πληρωμές – Οι δύο τελικές ημερομηνίες
Economy

Συντάξεις Ιουλίου: Σε δύο φάσεις οι πληρωμές – Οι δύο τελικές ημερομηνίες

Πώς θα καταβληθούν οι συντάξεις Ιουνίου - Ποιοι πληρώνονται πρώτοι

THEON: Συνεργασία με SAFRAN για ηλεκτρο-οπτικά συστήματα σε drones
Business

Συνεργασία THEON - SAFRAN για ηλεκτρο-οπτικά συστήματα σε drones

H κοινοπραξία ΤΗΕΟΝ και SAFRAN θα αξιοποιήσει τα συμπληρωματικά πλεονεκτήματα των δύο εταιριών για την ανάπτυξη προηγμένων οπτρονικών λύσεων νέας γενιάς

Premia Properties: Προχωρά σε πρόωρη εξόφληση κοινού ομολογιακού δανείου – Πώς θα γίνει η καταβολή
Business

Premia Properties: Πρόωρη εξόφληση κοινού ομολογιακού δανείου

Η καταβολή των οφειλόμενων ποσών προς τους Ομολογιούχους θα πραγματοποιηθεί από την Premia Properties την Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026

Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτές τάσεις μετά τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν
Ασία

Μικτές τάσεις στα ασιατικά μετά τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν

Οι κινήσεις των αγορών ακολούθησαν την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ

HELLENiQ ENERGY: Επέκταση στρατηγικής συνεργασίας με τη Chevron στο Block 10
Φυσικό αέριο

HELLENiQ ENERGY: Επέκταση συνεργασίας με Chevron στο Block 10

Η επίσημη ανακοίνωση - Τι προβλέπει η συμφωνία HELLENiQ ENERGY και Chevron

Burger King: Άλμα πωλήσεων αλλά πτώση στα κέρδη – Θετικές προβλέψεις της SSP Ελλάς για το 2026
Business

Τι έγραψε το κοντέρ για Burger King και Starbucks στα αεροδρόμια

Ρεκόρ πωλήσεων κατέγραψαν τα εστιαστόρια που διαχειρίζεται η SSP Ελλάς στα ελληνικά αεροδρόμια (μεταξύ αυτών Burger King και Stabucks) - Τι προσδοκά από την τουριστική κίνηση

Κωνσταντίνος Δημητρίου
ΕΕ: Προσωρινή συμφωνία για νέους κανόνες στο φυτικό αναπαραγωγικό υλικό
AGRO

Προσωρινή συμφωνία για το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό

Νέα κοινά πρότυπα για την εναρμόνιση και την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς της ΕΕ

Eurobank: Διέθεσε 1,7 εκατ. μετοχές σε στελέχη
Τράπεζες

Eurobank: Διέθεσε 1,7 εκατ. μετοχές σε στελέχη

Η Eurobank ανακοίνωσε ότι προχώρησε στην υλοποίηση της απόφασης της γ.σ. των μετόχων της 28ης Απριλίου

Bally’s Intralot: Σύναψε συμφωνία ανταλλαγής συνολικής απόδοσης με ευρωπαϊκή τράπεζα
Business

Bally’s Intralot: Συμφωνία ανταλλαγής συνολικής απόδοσης με ευρωπαϊκή τράπεζα

Η διάρκεια της Σύμβασης έχει αναμενόμενη διάρκεια 12 μηνών - Οι όροι

BoJ: Αυξάνει τα επιτόκια στο 1% για πρώτη φορά από το 1995
World

Η BoJ αυξάνει τα επιτόκια στο 1% πρώτη φορά από το 1995

Η κεντρική τράπεζα BoJ αναφέρει ότι θα σταματήσει να μειώνει το επίπεδο των μηνιαίων αγορών ομολόγων από το επόμενο έτος

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies