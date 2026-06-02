Ελβετικό φράγκο: Χαμηλή η συμμετοχή στη ρύθμιση δανείων – Ποιες είναι οι προθεσμίες

Παρά το γεγονός ότι η διαδικασία ρύθμισης των δανείων σε ελβετικό φράγκο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη για πάνω από 3 μήνες, μόλις το 25% περίπου των δανειοληπτών έχει υποβάλει έως σήμερα ενεργή αίτηση υπαγωγής στο νέο καθεστώς.

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία, από το σύνολο των περίπου 38.000 ενεργών δανείων σε ελβετικό φράγκο, μόνο 8.900 περιπτώσεις τελούν σε ενεργή διαδικασία, ποσοστό που αντιστοιχεί περίπου στο 24% του συνόλου.

Συνολικώς, έχουν εκκινήσει 12.456 διαδικασίες μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας από την έναρξη εφαρμογής του μέτρου στις 19 Φεβρουαρίου 2026. Ωστόσο, πάνω από 3.500 αιτήσεις ανακλήθηκαν από τους ίδιους τους δανειολήπτες, γεγονός που περιορίζει σημαντικά τον αριθμό όσων θα ολοκληρώσουν τελικώς τη διαδικασία ρύθμισης.

Η παρούσα εικόνα καταδεικνύει ότι, παρά το ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον που είχε εκδηλωθεί κατά τα προηγούμενα έτη για την αντιμετώπιση του ζητήματος των δανείων σε ελβετικό φράγκο, σημαντικό ποσοστό των δικαιούχων εξακολουθεί να τηρεί επιφυλακτική στάση.

Οι προθεσμίες

Η πρώτη κρίσιμη προθεσμία λήγει στις 19 Ιουνίου και αφορά τους δανειολήπτες που επιθυμούν να υπαχθούν στη ρύθμιση χωρίς την εφαρμογή εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων. Η εν λόγω κατηγορία δικαιούται επιδότηση ισοτιμίας ύψους 15%, ενώ το επιτόκιο διαμορφώνεται σε σταθερό ποσοστό 2,9% για το υπόλοιπο της διάρκειας του δανείου.

Το νέο καθεστώς απευθύνεται σε δανειολήπτες με εξυπηρετούμενα ή ρυθμισμένα και ενήμερα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, οι οποίοι δύνανται να υποβάλουν αίτηση μετατροπής της οφειλής τους σε ευρώ υπό ευνοϊκότερους όρους.

Η εν λόγω ρύθμιση παρέχει ουσιώδη προστασία έναντι τόσο του συναλλαγματικού όσο και του επιτοκιακού κινδύνου, καθώς οι δανειολήπτες απαλλάσσονται από τις διακυμάνσεις της ισοτιμίας ευρώελβετικού φράγκου και εξασφαλίζουν σταθερό επιτόκιο για το εναπομένον χρονικό διάστημα αποπληρωμής του δανείου τους.

Μέχρι τις 19 Αυγούστου όμως έχουν διορία οι δανειολήπτες που εντάσσονται στις υπόλοιπες κατηγορίες. Για τους οικονομικά πιο ευάλωτους δανειολήπτες προβλέπεται κούρεμα ισοτιμίας έως 50% και επιτόκιο 2,30%. Τα βασικά κριτήρια (ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού) είναι:

Εισόδημα: 7.500 – 22.000 ευρώ

Ακίνητη περιουσία: 125.000 – 185.000 ευρώ

Καταθέσεις: 7.500 – 22.000 ευρώ

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται αυτόματα και τα ΑΜΕΑ με πιστοποιημένη αναπηρία άνω του 67%, χωρίς επιπλέον έλεγχο κριτηρίων.

Με βάση τη ρύθμιση, για τους ενήμερους δανειολήπτες προβλέπεται

30% κούρεμα ισοτιμίας και επιτόκιο 2,50% για εισόδημα (ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού) 9.375 – 23.375 ευρώ, περιουσία 156.250 – 216.250 ευρώ, καταθέσεις 9.375 – 23.375 ευρώ

20% κούρεμα ισοτιμίας και επιτόκιο 2,70% για εισόδημα (ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού) 11.250 – 25.250 ευρώ, περιουσία 187.500 – 247.500 ευρώ, καταθέσεις 11.250 – 25.250 ευρώ

Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα είχαν χορηγηθεί περίπου 57.000 δάνεια σε ελβετικό φράγκο, συνολικής αξίας 14,1 δισ. ελβετικών φράγκων σε φυσικά και νομικά πρόσωπα. Από αυτά, 20.625 δάνεια αξίας 2,5 δισ. ελβετικών φράγκων βρίσκονται στις τράπεζες και 17.442 δάνεια, 3 δισ. ελβετικών φράγκων διαχειρίζονται οι servicers, τα περισσότερα μέσω τιτλοποιήσεων του προγράμματος «Ηρακλής».