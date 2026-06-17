Axios: Νωρίτερα η υπογραφή της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν – Η Τεχεράνη διαψεύδει

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Σύμφωνα με τον ενημερωτικό ιστότοπο Axios, οι ΗΠΑ, το Ιράν και οι μεσολαβητές συζητούν το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί η υπογραφή του μνημονίου κατανόησης εξ αποστάσεως απόψε, αντί για την Παρασκευή. Το Axios επικαλείται διπλωμάτη μιας από τις μεσολαβούσες χώρες και μια δεύτερη πηγή που γνωρίζει τις συζητήσεις.

Ωστόσο, η Τεχεράνη διαψεύδει πως υπάρχει αλλαγή στον προγραμματισμό.

Σύμφωνα με το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, IRNA, δεν έχουν γίνει αλλαγές στο πρόγραμμα των διαπραγματεύσεων της Γενεύης την Παρασκευή.

Τι λέει το Axios

Η διπλωματική πηγή, λέει ο ιστότοπος, ανέφερε ότι οι συζητήσεις σχετικά με την επιτάχυνση του χρονοδιαγράμματος αποσκοπούσαν στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ νωρίτερα από την Παρασκευή, καθώς και τα δύο μέρη συμφωνούσαν σε αυτό το θέμα.

Ένας άλλος παράγοντας για την επιτάχυνση θα μπορούσε να είναι η πολιτική πίεση στον Λευκό Οίκο να δημοσιεύσει το κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης.

Η πηγή που γνωρίζει τις συζητήσεις, λέει το Axios, ισχυρίστηκε ότι το Ιράν ήταν αυτό που απαίτησε να μην δημοσιευτεί το κείμενο μέχρι την επίσημη υπογραφή και αρνήθηκε ότι ο Λευκός Οίκος ανταποκρινόταν στις πολιτικές πιέσεις.

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Πηγή: in.gr