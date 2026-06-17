Voria: Πότε θα ξεκινήσει το τουριστικό project στο Μαρούσι

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Τον Μάιο του 2028, αναμένεται να ολοκληρωθεί και να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το νέο πολυδύναμο συγκρότημα φιλοξενίας και ψυχαγωγίας VORIA στο Μαρούσι, μια επένδυση ύψους 380 εκατ. ευρώ που φιλοδοξεί να αποτελέσει νέο σημείο αναφοράς για τα βόρεια προάστια της Αθήνας.

Το έργο περιλαμβάνει τη δημιουργία ξενοδοχείου πολυτελείας πέντε αστέρων, συνεδριακών και πολυχώρων εκδηλώσεων, εγκαταστάσεων ευεξίας και spa, εστιατορίων, εσωτερικών και εξωτερικών πισινών, δύο υπόγειων χώρων στάθμευσης, καθώς και τη μετεγκατάσταση του Regency Casino Mont Parnes από την Πάρνηθα στο Μαρούσι. Παράλληλα, προβλέπονται εκτεταμένες παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο, με έμφαση στη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων πρασίνου και υποδομών κοινής ωφέλειας.

Τη διαχείριση του νέου ξενοδοχείου θα αναλάβει η διεθνής αλυσίδα πολυτελών ξενοδοχείων MGallery Collection του ομίλου ACCOR, η οποία επέχει στρατηγική συνεργασία με τη North Star Entertainment, θυγατρική της Regency Entertainment. Το ξενοδοχείο θα διαθέτει 170 δωμάτια και σουίτες, υπερσύγχρονο spa 2.000 τ.μ., χώρους εστίασης και αναψυχής, αίθουσες συναντήσεων και εκδηλώσεων, καθώς και εσωτερική και εξωτερική πισίνα. Παράλληλα, θα ενσωματώνει σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές και διεθνείς βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της φιλοξενίας.

Το VORIA, παρουσιάστηκε επισήμως σήμερα Τετάρτη 17 Ιουνίου.

Η συνολική επιφάνεια των εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των υπόγειων χώρων, θα φτάσει τα 77.000 τ.μ., με τη διάρκεια κατασκευής να έχει οριστεί στους 24 μήνες. Οι εργασίες βρίσκονται ήδη σε πλήρη εξέλιξη από τη ΜΕΤΚΑ.

VORIA: Νέο τοπόσημο για τα βόρεια προάστια

Στο πλαίσιο του έργου θα κατασκευαστούν επίσης σημαντικές κυκλοφοριακές υποδομές για την αποσυμφόρηση του κόμβου της Λεωφόρου Κηφισίας με τη Λεωφόρο Σπύρου Λούη, ενώ θα δημιουργηθούν χώροι πρασίνου και κοινωφελών χρήσεων συνολικής έκτασης 25.000 τ.μ., οι οποίοι θα αποδοθούν στον Δήμο Αμαρουσίου.

«Ένα όραμα που σχεδιάστηκε πριν από δέκα χρόνια παίρνει πλέον σάρκα και οστά. Για εμάς, το VORIA δεν αποτελεί απλώς μια μεγάλη επένδυση, αλλά έναν νέο προορισμό που θα προσθέσει αξία στην πόλη, θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των πολιτών και θα ενισχύσει το τουριστικό προϊόν της Αθήνας, δημιουργώντας παράλληλα περίπου 2.000 νέες θέσεις εργασίας», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της North Star Entertainment, Γιάννης Τσιρίκος.

Από την πλευρά της, η διευθύνουσα σύμβουλος της ΕΤΑΔ, Ηρώ Χατζηγεωργίου, χαρακτήρισε το έργο παράδειγμα επιτυχημένης συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, υπογραμμίζοντας ότι δημιουργεί ένα νέο τοπόσημο για τα βόρεια προάστια της Αθήνας και εντάσσεται στη στρατηγική αξιοποίησης της δημόσιας ακίνητης περιουσίας.

Ο αρχιτέκτονας του έργου, Σπύρος Τσαγκαράτος, σημείωσε ότι η ευρύτερη περιοχή, η οποία παρέμενε για χρόνια εκτός σχεδίου πόλεως, εντάσσεται πλέον στον πολεοδομικό σχεδιασμό, γεγονός που αναδεικνύει το ευρύτερο αναπτυξιακό και πολεοδομικό αποτύπωμα της επένδυσης.