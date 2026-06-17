Πληθωρισμός: Τα Στενά του Ορμούζ ανοίγουν, η ακρίβεια στην Ελλάδα παραμένει

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Η σταδιακή αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων στα Στενά του Ορμούζ επαναφέρει σε τροχιά ομαλοποίησης τις διεθνείς αγορές ενέργειας, χωρίς ωστόσο να αίρει τον πληθωρισμό που έχει ήδη ενσωματωθεί στην ελληνική οικονομία. Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ επιβεβαιώνουν εξελίσσεται με χρονική υστέρηση που διατηρεί την πίεση στον πληθωρισμό ακόμη και μετά την υποχώρηση των διεθνών εντάσεων.

Χθες, οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν την πτώση τους σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα συναλλαγών. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχώρησαν κατά 5% και έπεσαν κάτω από τα 80 δολάρια ανά βαρέλι — για πρώτη φορά από τον Μάρτιο. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού West Texas Intermediate υποχώρησαν κατά 5%, στα 75 δολάρια περίπου το βαρέλι.

Πάντως, ο ελληνικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή κατέγραψε συνεχή ανοδική πορεία το πρώτο πεντάμηνο του 2026, με τον ετήσιο πληθωρισμό να διαμορφώνεται στο 2,7% τον Φεβρουάριο, στο 3,9% τον Μάρτιο, στο 5,4% τον Απρίλιο και στο 5,2% τον Μάιο. Η οριακή επιβράδυνση του Μαΐου αποδίδεται κυρίως στην αποκλιμάκωση των τιμών σε κατοικία και ηλεκτρική ενέργεια, χωρίς όμως να ανατρέπει τη συνολική ανοδική τάση.

Την ίδια στιγμή, οι τιμές των τροφίμων παραμένουν σε καθεστώς επίμονης πίεσης, με τον σχετικό δείκτη να κινείται γύρω στο 3,5%, επιβεβαιώνοντας ότι η πληθωριστική διάχυση εξακολουθεί να επηρεάζει βασικά αγαθά πρώτης ανάγκης.

Πληθωρισμός και ενέργεια

Στο επίκεντρο των εξελίξεων βρίσκεται ο ενεργειακός πληθωρισμός, ο οποίος επιταχύνθηκε από 3,1% τον Φεβρουάριο σε 4,9% τον Μάιο. Παρά τη διεθνή αποκλιμάκωση των τιμών πετρελαίου λόγω της μείωσης των κινδύνων στην προσφορά, οι ευρωπαϊκές αγορές φυσικού αερίου παραμένουν ευάλωτες, κυρίως εξαιτίας της ανάγκης αναπλήρωσης αποθεμάτων και του ανταγωνισμού για φορτία LNG.

Η επιμονή των ενεργειακών πιέσεων συνιστά τον βασικό παράγοντα διατήρησης του πληθωρισμού σε υψηλά επίπεδα, με την Ελλάδα να εμφανίζει εντονότερη προσαρμογή των ενεργειακών τιμών σε σχέση με την ευρωζώνη.

Υψηλότερη τροχιά για την Ελλάδα

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο ελληνικός πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί στο 3,7% κατά μέσο όρο για το 2026, με αποκλιμάκωση να μετατίθεται ουσιαστικά για το 2027. Αντίστοιχα, η Τράπεζα της Ελλάδος αναθεωρεί προς τα πάνω τις εκτιμήσεις της, τοποθετώντας τον δείκτη στο 3,8% για το 2026, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για 3,1%.

Για την ίδια περίοδο, ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη εκτιμάται στο 3,0%, γεγονός που αναδεικνύει τη διαφοροποίηση της ελληνικής οικονομίας ως προς την ένταση των πληθωριστικών πιέσεων.

Οι τελευταίες προβλέψεις της Τράπεζας της Ελλάδος σκιαγραφούν μια σταδιακή αποκλιμάκωση μετά το 2027, με τον γενικό πληθωρισμό να υποχωρεί στο 2,6% στην Ελλάδα και στο 2,3% στην ευρωζώνη. Ωστόσο, η πορεία δεν είναι γραμμική, καθώς η εφαρμογή του ευρωπαϊκού συστήματος εμπορίας εκπομπών ETS2 αναμένεται να ασκήσει εκ νέου ανοδικές πιέσεις στις τιμές ενέργειας από το 2028.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον ενεργειακό πληθωρισμό, ο οποίος εκτιμάται ότι θα σκαρφαλώσει στο 11,1% στην Ελλάδα το 2026, έναντι 8,4% στην ευρωζώνη, πριν υποχωρήσει στο 1,0% το 2027 λόγω ισχυρών επιδράσεων βάσης.