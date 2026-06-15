Πληθωρισμός: «Ανεβάζει» τον πήχη στο 3,8% για το 2026 η ΤτΕ

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Ενίσχυση των πληθωριστικών πιέσεων στην ελληνική οικονομία για το 2026 εξαιτίας των τιμών ενέργειας, προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος (έκθεση Inflation Monitor), τοποθετώντας τον πήχη για τον πληθωρισμό στο 3,8% από 3,1% προηγουμένως.

Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις της Τράπεζας της Ελλάδος, ο γενικός πληθωρισμός στην Ελλάδα προβλέπεται να ανέλθει στο 3,8% το 2026 και στο 3,0% στην Ευρωζώνη, κυρίως λόγω της πρόσφατης απότομης αύξησης των τιμών της ενέργειας. Το 2027, ο γενικός πληθωρισμός προβλέπεται να επιβραδυνθεί σημαντικά τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωζώνη (στο 2,6% και 2,3% αντίστοιχα), καθώς οι πιέσεις από τις τιμές των ενεργειακών εμπορευμάτων θα εξασθενήσουν. Το 2028, προβλέπεται περαιτέρω επιβράδυνση, παρά την εισαγωγή του ETS2 που θα επηρεάσει άμεσα τις τιμές της ενέργειας προς τα πάνω.

Ο πληθωρισμός και η ενέργεια

Ο πληθωρισμός στην ενέργεια στην Ελλάδα τους τελευταίους δύο μήνες ήταν περίπου διπλάσιος από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, κυρίως λόγω της ιστορικά ισχυρότερης αναπροσαρμογής του πληθωρισμού στην ενέργεια στην Ελλάδα σε σύγκριση με την ευρωζώνη.

Οι τιμές των ενεργειακών προϊόντων τον τελευταίο μήνα παρέμειναν υψηλές σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα, εν μέσω ανησυχιών για πιθανές διαταραχές στην προσφορά στη Μέση Ανατολή.

Οι τιμές του αργού πετρελαίου υποχώρησαν καθώς οι κίνδυνοι στην προσφορά μετριάστηκαν, ενώ οι ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου αυξήθηκαν λόγω των αναγκών αναπλήρωσης των αποθεμάτων και του ανταγωνισμού για φορτία Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου.

Ο ενεργειακός πληθωρισμός αναμένεται να σκαρφαλώσει στο 11,1% (έναντι 8,4% στην ευρωζώνη) αντανακλώντας τις ισχυρές αυξήσεις στις τιμές των ενεργειακών προϊόντων και να επιβραδυνθεί στο 1,0% το 2027 λόγω των ισχυρών πτωτικών επιδράσεων της βάσης σύγκρισης και της αναμενόμενης αποκλιμάκωσης των τιμών των ενεργειακών εμπορευμάτων. Η ενσωμάτωση του συστήματος ETS2 αναμένεται να τροφοδοτήσει τον ενεργειακό πληθωρισμό στο 2,4% το 2028.

Ο πληθωρισμός βάσει του Ενδιάμεσου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή σημείωσε σημαντική άνοδο τον Μάιο, φτάνοντας στο 3,2% στη ζώνη του ευρώ (προκαταρκτική εκτίμηση) και στο 4,9% στην Ελλάδα, ενώ ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ αυξήθηκε στο 4,2% τον Μάιο, σηματοδοτώντας τον τρίτο συνεχόμενο μήνα κατά τον οποίο οι επιπτώσεις του πολέμου αντικατοπτρίστηκαν στην εξέλιξη του πληθωρισμού, κυρίως μέσω των τιμών των ενεργειακών εμπορευμάτων.