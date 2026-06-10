Πληθωρισμός: Στο 5,2% τον Μάιο του 2026

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Στο 5,2% ανήλθε ο πληθωρισμός τον Μάιο έναντι 5,4% τον Απρίλιο του 2026.

Καύσιμα, ενέργεια, ενοίκια και κόστος μετακίνησης συνθέτουν ένα περιβάλλον διαρκών ανατιμήσεων, περιορίζοντας την αγοραστική δύναμη και ενισχύοντας τη συγκράτηση δαπανών.

Ο πληθωρισμός Ο πληθωρισμός συνεχίζει να δέχεται πιέσεις από το ενεργειακό πεδίο, καθώς τον Μάιο συμπληρώθηκαν τρεις μήνες από την έναρξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Μια σειρά από βασικές κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών καταγράφουν πλέον διψήφιες αυξήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, αύξηση 17,6% καταγράφεται στις τιμές στο μοσχάρι, 16,2% στο αρνί και 12,6% στα ψάρια. Το φυσικό αέριο ανήλθε στα 21%, το πετρέλαιο 53,2%, η βενζίνη στα 21% και το πετρέλαιο κίνησης 24,4%. Στα ασφάλιστρα υγείας οι ανατιμήσεις φτάνουν το 7%, ενώ τα ενοίκια τρέχουν με 7,7%. Σημαντικές αυξήσεις καταγράφηκαν και στις υπηρεσίες που σχετίζονται με τον τουρισμό και την κατανάλωση εκτός σπιτιού. Η κατηγορία «Ξενοδοχεία – Καφέ – Εστιατόρια» ενισχύθηκε κατά 8,5% σε ετήσια βάση, καθώς οι τιμές σε εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, ταχυφαγεία και ξενοδοχεία συνέχισαν την ανοδική τους πορεία. Σημειώνεται ότι στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός είναι λίγο πάνω από το 3%, γεγονός που αναμένεται να αναγκάσει την ΕΚΤ να προβεί σε αύξηση των επιτοκίων στη συνεδρίαση της Πέμπτης.

Σύγκριση Μαΐου 2026 με Μάιο 2025

Η αύξηση του δείκτη κατά 5,2% τον Μάιο 2026 προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

1. Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:

• 3,5% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί και άλλα προϊόντα αρτοποιίας, μοσχάρι, χοιρινό, αρνί και κατσίκι, πουλερικά, αλλαντικά, παρασκευάσματα με βάση το κρέας, ψάρια αλίπαστα, γαλακτοκομικά και αυγά, μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη, φρούτα (γενικά), λαχανικά (γενικά), ζάχαρη-σοκολάτες-γλυκάπαγωτά, καφέ. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: δημητριακά για πρωινό, ψάρια νωπά ή κατεψυγμένα, ελαιόλαδο.

• 11,6% στην ομάδα Στέγαση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης, στερεά καύσιμα.

• 1,2% στην ομάδα Υγεία, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ιατρικά προϊόντα, υπηρεσίες εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, νοσοκομειακή περίθαλψη. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα φαρμακευτικά προϊόντα.

• 11,5% στην ομάδα Μεταφορές, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: καινούργια αυτοκίνητα, ανταλλακτικά και εξοπλισμό προσωπικής μεταφοράς, πετρέλαιο κίνησης, καύσιμα αυτοκινήτου (βενζίνη), άλλα καύσιμα, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, άλλες υπηρεσίες σχετικές με την προσωπική μεταφορά, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.

• 1,4% στην ομάδα Αναψυχή – Αθλητισμός και Πολιτισμός, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: προϊόντα κηπουρικής και ζώα συντροφιάς, υπηρεσίες αναψυχής, πακέτο διακοπών.

• 2,8% στην ομάδα Εκπαίδευση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: δίδακτρα προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

• 8,5% στην ομάδα Ξενοδοχεία – Καφέ – Εστιατόρια, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: εστιατόρια-ζαχαροπλαστείαταχυφαγεία-κυλικεία, ξενοδοχεία-μοτέλ-πανδοχεία.

• 3,4% στην ομάδα Ασφαλιστικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ασφάλιστρα υγείας, ασφάλιστρα οχημάτων.

• 0,9% στην ομάδα Προσωπική φροντίδα – Κοινωνική προστασία – Άλλα αγαθά και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας, κοσμήματα και ρολόγια, άλλες υπηρεσίες. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: άλλες συσκευές και προϊόντα προσωπικής υγιεινής και

φροντίδας, άλλα προσωπικά είδη.

2. Από τις μειώσεις των δεικτών κατά:

• 0,1% στην ομάδα Αλκοολούχα ποτά και καπνός, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στα αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα).

• 0,9% στην ομάδα Ένδυση και υπόδηση, λόγω μείωσης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.

• 0,1% στην ομάδα Διαρκή αγαθά – Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: οικιακές συσκευές και επισκευές, είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών στις οικιακές υπηρεσίες.

• 2,7% στην ομάδα Ενημέρωση και επικοινωνία, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: εξοπλισμό ενημέρωσης και επικοινωνίας, υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, πακέτα τηλεφωνικών υπηρεσιών.