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Growthfund Investor Summit 2026: Πώς θα εξελιχθεί σε κορυφαίο συνεδριακό προορισμό η Ελλάδα

Τι συζητήθηκε κατά τη διάρκεια του Growthfund Investor Summit 2026

Τουρισμός 22.06.2026, 15:29
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Growthfund Investor Summit 2026: Πώς θα εξελιχθεί σε κορυφαίο συνεδριακό προορισμό η Ελλάδα
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Για την προοπτική της Ελλάδας να εξελιχθεί σε κορυφαίο προορισμό συνεδριακού τουρισμού μίλησε ο Dr Senthil Gopinath, CEO της Διεθνούς Ένωσης Συνεδρίων (ICCA), συμμετέχοντας στο πάνελ με θέμα «Μεγιστοποιώντας την αξία του Real Estate: Δημιουργώντας προορισμούς για τον ελληνικό τουρισμό», στο πλαίσιο του Investor Summit 2026 του Growthfund.

Όπως τόνισε ο ίδιος, η χώρα διαθέτει μοναδικά συγκριτικά πλεονεκτήματα. «Το ισχυρό brand της Ελλάδας, η κουλτούρα και η γαστρονομία αποτελούν σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, τα οποία μπορούν να συμβάλουν στην προσέλκυση περισσότερων διεθνών διοργανώσεων», πρόσθεσε και υπογράμμισε την ανάγκη υλοποίησης μεγάλων επενδύσεων, αξιοποιώντας τη μοναδική θέση που ήδη κατέχει η Ελλάδα σε επίπεδο branding.

Οι τομείς

Ο Dr Senthil Gopinath έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς στους οποίους θα πρέπει να επενδύσει η χώρα προκειμένου να προσελκύσει συνεδριακές διοργανώσεις μεσαίας κατηγορίας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 70% του συνόλου των διεθνών εκδηλώσεων. Κατά τον ίδιο, η τεχνογνωσία, το ανθρώπινο κεφάλαιο και οι κατάλληλες υποδομές αναδεικνύονται ως καθοριστικοί παράγοντες, ενώ σημείωσε ότι η Ελλάδα διαθέτει ήδη υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης. Το ζητούμενο, ωστόσο, είναι τα πλεονεκτήματα αυτά να επικοινωνηθούν αποτελεσματικά στη διεθνή αγορά.

Επίσης, επισήμανε ότι η πανεπιστημιακή κοινότητα μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην ενίσχυση του συνεδριακού τουρισμού, ενώ ο δημόσιος τομέας θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα «one stop shop» για τους φορείς που επιλέγουν την Ελλάδα για τη διοργάνωση συνεδρίων, ενώ ως σημαντικό επίτευγμα ανέφερε την υπογραφή συμφωνίας του Υπερταμείου με την ICCA, η οποία δημιουργεί το οικοσύστημα για την προσέλκυση συνεδριακών εκδηλώσεων.

Την ανάγκη δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος για τον συνεδριακό τουρισμό, τόνισε από την πλευρά της και η Ηρώ Χατζηγεωργίου, CEO της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ).

Η Ηρώ Χατζηγεωργίου, CEO της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ)

Ως χαρακτηριστικά παραδείγματα ανέφερε δύο εμβληματικά έργα. Το πρώτο αφορά το Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do, όπου, μέσα από τη συνεργασία της ΕΤΑΔ με την Περιφέρεια Αττικής, προωθήθηκε η αναβάθμιση των υποδομών και η διαμόρφωση μιας νέας ταυτότητας για το ακίνητο, με στόχο τη μετατροπή του σε προορισμό συνεδρίων και εκδηλώσεων. Το δεύτερο παράδειγμα είναι το Κυβερνείο Θεσσαλονίκης, για το οποίο η ΕΤΑΔ συνεργάζεται με τη Βουλή των Ελλήνων με σκοπό τη μετατροπή του σε συνεδριακό κέντρο.

Η στρατηγική της ΕΤΑΔ

Παρουσιάζοντας τη στρατηγική της ΕΤΑΔ για τα εμβληματικά ακίνητα με ιδιαίτερη ιστορική και πολιτιστική σημασία, η κυρία Χατζηγεωργίου εξήγησε ότι η εταιρεία έχει υιοθετήσει μια διαφορετική φιλοσοφία προσέγγισης της αγοράς. Όπως διευκρίνισε, η ΕΤΑΔ εξετάζει το «DNA» κάθε ακινήτου, προκειμένου να προσδιορίσει τις δυνατότητες αξιοποίησής του και τις δραστηριότητες που μπορούν να αναπτυχθούν γύρω από αυτό. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελούν οι ιαματικές πηγές Καϊάφα και Μεθάνων, καθώς κάθε πηγή διαθέτει διαφορετικά χαρακτηριστικά και, συνεπώς, απαιτεί εξατομικευμένη προσέγγιση, με σκοπό την καλύτερη προετοιμασία της επενδυτικής πρότασης. Τέλος, η ίδια υπογράμμισε τη σημασία της συμμετοχής όλων των εμπλεκόμενων φορέων στη διαδικασία αξιοποίησης, ώστε να καταστεί σαφές με ποιον τρόπο κάθε πλευρά μπορεί να επωφεληθεί από την αξιοποίηση των συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων.

Στις επενδύσεις ύψους 1,7 δισ. ευρώ που έχει υλοποιήσει η Fraport στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία, αναφέρθηκε ο Alexander Zinell, Chief Executive Officer της Fraport Greece, συνεχίζοντας, όπως πρόσθεσε, να επενδύει 50 εκατ. ετησίως που κατευθύνονται στη συντήρηση και επιπλέον 50 εκατ. για την επέκταση της χωρητικότητας. Η επιβατική κίνηση, υπογράμμισε ο Alexander Zinell έχει καταγράψει αύξηση της τάξεως του 48%, από τα 25 εκατ. επιβάτες, σε περίπου 38 εκατ. επιβάτες φέτος.

Ο Alexander Zinell, Chief Executive Officer της Fraport Greece

«Μέχρι το τέλος της παραχώρησης, πιθανότατα θα έχουμε εξυπηρετήσει πάνω από 1 δισ. επιβάτες», πρόσθεσε ο Alexander Zinell, οι περισσότεροι εκ των οποίων θα εξυπηρετούνται από αεροδρόμια μικρών νησιών. Αναφέρθηκε επίσης στην ενίσχυση των θέσεων εργασίας καθώς στα αεροδρόμια της Fraport εργάζονται σήμερα περίπου 14.000 άτομα. Για την επόμενη μέρα ο Chief Executive Officer της Fraport Greece τόνισε την ανάγκη να βρεθεί ισορροπία μεταξύ των δημόσιων και των ιδιωτικών επενδύσεων.

Τη συζήτηση συντόνισε ο Βασίλης Αντωνιάδης, Managing Director και Senior Partner, Boston Consulting Group (BCG).

Το πάνελ προλόγισε ο Στέφανος Θεοδωρίδης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Υπερταμείου, ο οποίος αναφέρθηκε στα μοναδικά στρατηγικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας η οποία συνδυάζει φυσική ομορφιά, πολιτιστική κληρονομιά, στρατηγική γεωγραφική θέση και φιλόξενους ανθρώπους αλλά και στο επόμενο στάδιο ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού.

Η Ελλάδα έχει ισχυρή βάση, αποτελεί μία από τις σημαντικότερους προορισμούς στην Ευρώπη και στον κόσμο και προσελκύει περίπου το 2 με 2,5% του παγκόσμιου τουρισμού, όπως υπογράμμισε.

Ο Στέφανος Θεοδωρίδης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Υπερταμείου

«Ως Υπερταμείο», σημείωσε ο Στέφανος Θεοδωρίδης, «διαθέτουμε άμεσα ή μέσω των θυγατρικών μας ένα πολυσχιδές χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων που έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν νέους ανταγωνιστικούς προορισμούς. Το ζητούμενο», πρόσθεσε, «είναι πώς μπορούμε να μετατρέψουμε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία σε προορισμούς, προσελκύοντας επενδύσεις με μακροχρόνιο και βιώσιμο πρόσημο και εξασφαλίζοντας επιστροφή αξίας στις τοπικές κοινωνίες».

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