Τουρισμός: Οι κρατήσεις επιστρέφουν στην Αν. Μεσόγειο

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Κατακόρυφη άνοδος παρουσιάζει ο αριθμός των κρατήσεων σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, ο τουρισμός των οποίων ήταν παράπλευρη απώλεια του πολέμου στη Μ. Ανατολή. Στην επιστροφή των τουριστών συνέβαλαν και οι μειώσεις τιμών και οι προσφορές που κάνουν τα ξενοδοχεία.

Οι κρατήσεις στην Κύπρο, στην Τουρκία και σε περιοχές της Βόρειας Αφρικής μειώθηκαν αμέσως μετά την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου. Ωστόσο, η ζήτηση εμφανίζει σημάδια σταθερής ανάκαμψης και μάλιστα ακόμη και πριν από τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, σύμφωνα με αεροπορικές εταιρείες, ταξιδιωτικούς πράκτορες και δεδομένα του κλάδου, σύμφωνα με δημοσίευμα των FT.

«Οι καταναλωτές ανοίγουν τους χάρτες τους και συνειδητοποιούν ότι η Διώρυγα του Σουέζ δεν συνδέεται με τα Στενά του Ορμούζ», δήλωσε στους FT ο διευθύνων σύμβουλος της easyJet, Κέντον Τζάρβις. «Πιστεύω ότι αυτό ήταν ένα πραγματικά καλό μάθημα γεωγραφίας», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ακόμη ότι τα ξενοδοχεία στην περιοχή έχουν επίσης «εισαγάγει καταπληκτικές προσφορές στο σύστημα, οπότε μπορείς να βρεις πολύ καλύτερη ποιότητα από ό,τι στην Ισπανία με τα ίδια χρήματα».

Σταθερή άνοδος στις αναζητήσεις

Οι αναζητήσεις των καταναλωτών για ξενοδοχεία στην Αίγυπτο, στην Τουρκία και στην Κύπρο αυξάνονται σταθερά τις περισσότερες εβδομάδες από τα μέσα Απριλίου και έπειτα —περίπου έξι εβδομάδες μετά την έναρξη της σύγκρουσης— σύμφωνα με την εταιρεία δεδομένων Lighthouse.

Οι αναζητήσεις για την Τουρκία και την Αίγυπτο ήταν και οι δύο κατά το ένα τρίτο υψηλότερες τη δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου σε σχέση με την πρώτη, ενώ εκείνες για την Κύπρο σημείωσαν άνοδο 29%.

«Από τον Μάιο, η κατάσταση έχει βελτιωθεί δραστικά», δήλωσε ο Νικ Αρίστου, εμπορικός διευθυντής του ομίλου πολυτελών ξενοδοχείων Muskita, ο οποίος λειτουργεί τρία ξενοδοχεία στην Κύπρο.

«Τον Μάρτιο παρουσιάζαμε πτώση 20% για το καλοκαίρι», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ανακτάται «κερδίζει το χαμένο έδαφος για την επιχείρηση όσον αφορά τις ταξιδιωτικές κρατήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη».

Αλλαγή στο προφίλ των ταξιδιωτών

Η κάμψη στις κρατήσεις για αργότερα μες στο έτος από οικογένειες —οι οποίες συνήθως κάνουν κρατήσεις νωρίς και έχουν ήδη καταλήξει σε άλλες τοποθεσίες— αντισταθμίστηκε από τη ζήτηση από νεότερα ζευγάρια.

Ορισμένες αγορές ανέκαμψαν ιδιαίτερα γρήγορα. Η easyJet δήλωσε ότι πέρασε από μια «αρνητική θέση στην Αίγυπτο σε μια πολύ ισχυρή θετική θέση σε ετήσια βάση μέσα σε διάστημα λίγων εβδομάδων», όπως δήλωσε στους επενδυτές τον περασμένο μήνα ο επικεφαλής της easyJet holidays, Γκάρι Γουίλσον.

Ο Γιόζεφ Βάραντι, διευθύνων σύμβουλος της Wizz Air, δήλωσε ότι παρατηρείται μια «πολύ ισχυρή ανάκαμψη σε ορισμένες από τις αγορές, όπως η Τουρκία, η Αίγυπτος και η Κύπρος που επηρεάστηκαν επειδή ήταν απλώς πολύ κοντά στα γεγονότα», με κάποιες από αυτές να έχουν πλέον «ανακάμψει πλήρως».

Ο Γιοχάνες Τόμας, διευθύνων σύμβουλος της πλατφόρμας αναζήτησης καταλυμάτων Trivago, δήλωσε ότι υπάρχουν «σαφείς ενδείξεις ότι οι Βρετανοί ταξιδιώτες αρχίζουν να δείχνουν ξανά ενδιαφέρον για προορισμούς που επλήγησαν σκληρά από τις επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή». Πρόσθεσε ότι το Μαρόκο και η Αίγυπτος είχαν «εξαιρετικές επιδόσεις», με τις αναζητήσεις να είναι κατά 22% υψηλότερες σε σχέση με πέρυσι.

Στροφή προς την Ευρώπη

Η ευρωπαϊκή ζήτηση αυξήθηκε επίσης αφού ταξιδιώτες που σε άλλη περίπτωση θα πετούσαν μέσω ή προς τον Κόλπο επέλεξαν διακοπές πιο κοντά στην έδρα τους, παρόλο που οι αερομεταφορείς του Κόλπου προσφέρουν ασφαλιστήρια συμβόλαια για να πείσουν τους καταναλωτές να επιστρέψουν.

Η Βρετανία ήρε αυτή την εβδομάδα την οδηγία του κατά των ταξιδιών στην περιοχή, η οποία εμπόδιζε τα ταξιδιωτικά γραφεία να κάνουν κρατήσεις για ταξίδια προς ή μέσω των αεροδρομίων του Κόλπου.

«Οι οικογένειες θα πάνε διακοπές», είχε δηλώσει στους FT ο επικεφαλής της Ryanair, Μάικλ Ο’Λίρι, πριν από τις τελευταίες εξελίξεις στη Μ. Ανατολή. «Το ερώτημα είναι, θα πάνε διακοπές σε μακρινούς προορισμούς ή στη Μέση Ανατολή, ή θα μείνουν πιο κοντά και θα πάνε διακοπές στην Ευρώπη; Πιστεύουμε ότι θα μείνουν πιο κοντά και θα κάνουν διακοπές στην Ευρώπη».