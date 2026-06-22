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Τουρισμός: Πάνω από 5,2 εκατ. τουρίστες στο τετράμηνο στην Ελλάδα

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν άνοδο κατά 36,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025 και διαμορφώθηκαν στα 2,791 δισ. ευρώ

Τουρισμός 22.06.2026, 14:49
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Τουρισμός: Πάνω από 5,2 εκατ. τουρίστες στο τετράμηνο στην Ελλάδα
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Σε καλό…φεγγάρι συνεχίζεται να βρίσκεται ο ελληνικός τουρισμός, κάτι που αποτυπώνεται και στα στοιχεία της ΤτΕ, τα οποία δημοσιοποιήθηκαν σήμερα.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 27,1% και διαμορφώθηκε σε 5.240,4 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 4.122,2 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 12,8% και αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών κατά 67,8%.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν άνοδο κατά 36,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025 και διαμορφώθηκαν στα 2.790,7 εκατ. ευρώ

Τουρισμός: Ταξιδιωτικό ισοζύγιο

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο τον Απρίλιο του 2026 εμφάνισε πλεόνασμα 735,9 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 697,3 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Ειδικότερα, αύξηση κατά 9,5% κατέγραψαν τον Απρίλιο του 2026 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.114,6 εκατ. ευρώ έναντι 1.017,7 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025, ενώ άνοδος κατά 18,2% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές (Απρίλιος 2026: 378,8 εκατ. ευρώ, Απρίλιος 2025: 320,4 εκατ. ευρώ). Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην άνοδο της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 10,6%, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 1,0%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 31,5% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 80,5% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 1.664,3 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 1.049,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Αύξηση κατά 752,9 εκατ. ευρώ ή 36,9% παρουσίασαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2.790,7 εκατ. ευρώ, ενώ αύξηση κατά 138,5 εκατ. ευρώ ή 14,0% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.126,4 εκατ. ευρώ. Η άνοδος των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται τόσο στην αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 27,1%, όσο και στην αύξηση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 8,6%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 15,8% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 78,6% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Ταξιδιωτικές εισπράξεις

Τον Απρίλιο του 2026, όπως προαναφέρθηκε, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 9,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Αναλυτικότερα, άνοδο κατά 10,7% κατέγραψαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 544,9 εκατ. ευρώ, όπως και οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 8,2% (Απρίλιος 2026: 512,5 εκατ. ευρώ, Απρίλιος 2025: 473,7 εκατ. ευρώ). Η άνοδος των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 ήταν αποτέλεσμα  κυρίως της αύξησης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 12,5% (Απρίλιος 2026: 474,6 εκατ. ευρώ, Απρίλιος 2025: 421,9 εκατ. ευρώ), ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 0,2% και διαμορφώθηκαν στα 70,4 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών από τη ζώνη του ευρώ, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 21,5% και διαμορφώθηκαν στα 140,5 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 1,5% και διαμορφώθηκαν στα 78,6 εκατ. ευρώ. Άνοδο κατά 38,6% στα 45,3 εκατ. ευρώ σημείωσαν οι εισπράξεις από την Ιταλία. Από τις λοιπές χώρες, αύξηση κατά 32,0% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 118,4 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 7,4% και διαμορφώθηκαν στα 154,8 εκατ. ευρώ.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν άνοδο κατά 36,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025 και διαμορφώθηκαν στα 2.790,7 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση τόσο των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά 38,7%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.370,2 εκατ. ευρώ, όσο και των εισπράξεων από κατοίκους των λοιπών χωρών κατά 37,5%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.336,7 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 1.183,8 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 38,8%, ενώ και οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ σημείωσαν άνοδο κατά 37,7% και διαμορφώθηκαν στα 186,3 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία σημείωσαν πτώση κατά 10,5% και διαμορφώθηκαν στα 263,0 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 12,6% και διαμορφώθηκαν στα 123,8 εκατ. ευρώ. Υψηλότερες κατά 57,5% ήταν οι εισπράξεις από την Ιταλία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 159,0 εκατ. ευρώ. Από τις λοιπές χώρες, σημαντική άνοδο παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 331,7 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 0,8% και διαμορφώθηκαν στα 327,3 εκατ. ευρώ.

Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Απρίλιο του 2026 διαμορφώθηκε σε 1.838,7 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 10,6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 5,0% και αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών κατά 34,1%, σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2025. Η αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης προήλθε από την άνοδο της ταξιδιωτικής κίνησης τόσο από τις χώρες της ΕΕ-27 κατά 15,1% όσο και από τις λοιπές χώρες κατά 5,7%. Αναλυτικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκε σε 859,0 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 14,7%, ενώ υψηλότερη κατά 17,5% ήταν και η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ, η οποία διαμορφώθηκε σε 133,0 χιλ. ταξιδιώτες.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία κατέγραψε άνοδο κατά 2,6% και διαμορφώθηκε σε 237,2 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ και αυτή από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 6,3% σε 110,5 χιλ. ταξιδιώτες. Άνοδο κατά 15,4% παρουσίασε και η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 81,6 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις λοιπές χώρες, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο παρουσίασε άνοδο κατά 53,3% και διαμορφώθηκε σε 195,0 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ και αυτή από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 2,9% σε 155,2 χιλ. ταξιδιώτες.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 27,1% και διαμορφώθηκε σε 5.240,4 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 4.122,2 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 12,8% και αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών κατά 67,8%. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 2.777,9 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 36,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025 και η ταξιδιωτική κίνηση από τις λοιπές χώρες αυξήθηκε κατά 18,3% και διαμορφώθηκε σε 2.462,5 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ κατέγραψε άνοδο κατά 31,4% και η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 64,3%.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε άνοδο κατά 12,4% και διαμορφώθηκε σε 534,5 χιλ. ταξιδιώτες, όπως και αυτή από τη Γαλλία, η οποία αυξήθηκε κατά 14,1% σε 187,9 χιλ. ταξιδιώτες. Άνοδο κατά 21,6% σημείωσε και η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 241,2 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις λοιπές χώρες, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 51,0% και διαμορφώθηκε σε 445,0 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ μειώθηκε κατά 3,4% σε 327,8 χιλ. ταξιδιώτες.

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Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

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Μέλος

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ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
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