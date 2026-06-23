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Τραμπ: Απειλεί ξανά να μη βοηθήσει τις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ αν το ζητήσουν

Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ξανά ότι δεν θα βοηθήσει τις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ εάν το ζητήσουν, επειδή δεν στήριξαν τον πόλεμο που διέταξε εναντίον του Ιράν

Κόσμος 23.06.2026, 07:12
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Τραμπ: Απειλεί ξανά να μη βοηθήσει τις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ αν το ζητήσουν
Newsroom

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Τις απειλές άρχισε ξανά ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στα κράτη μέλη του NATO τονίζοντας ότι δεν θα τα βοηθήσει αν το ζητήσουν, αιτιολογώντας τη θέση αυτή επειδή δεν υποστήριξαν τη στρατιωτική επιχείρηση που διέταξε εναντίον του Ιράν.

«Δαπανήσαμε όλα αυτά τα χρήματα. Και μετά, όταν ίσως θέλαμε βοήθεια για κάτι μικρό (…) είπαν ‘όχι, θα προτιμούσαμε να μη βοηθήσουμε’», είπε ο ρεπουμπλικάνος στον Τύπο στο Οβάλ Γραφείο.

«Εκείνοι δεν μας στήριξαν, ενώ εμείς γι’ αυτούς ξοδέψαμε δισεκατομμύρια δολάρια»

«Ηταν ηλίθιο το ότι το είπαν αυτό, διότι θα μπορούσαμε επίσης να το πούμε αυτό, και μπορεί να το πούμε», πρόσθεσε.

Επιτέθηκε επίσης στην Ιταλία, τη Γερμανία και τον Κιρ Στάρμερ, λέγοντας ότι «φέρθηκαν πολύ άσχημα».

«Η Ιταλία φέρθηκε πολύ άσχημα», τόνισε. Σε γενικότερη, δε, αναφορά στους συμμάχους της χώρας του, υπογράμμισε: «εκείνοι δεν μας στήριξαν, ενώ εμείς γι’ αυτούς ξοδέψαμε δισεκατομμύρια δολάρια».

«Η Γερμανία και ο Στάρμερ, επίσης, φέρθηκαν πολύ άσχημα», συμπλήρωσε.

Στη σύνοδο του ΝΑΤΟ

Ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως αναφέρει το ΑΠΕ, είναι προγραμματισμένο να συμμετάσχει στην επόμενη σύνοδο των 32 κρατών μελών του οργανισμού του συμφώνου του βόρειου Ατλαντικού, στην Τουρκία τον Ιούλιο.

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