ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Δίνει μέρισμα 0,40 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2025

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Τη διανομή μερίσματος συνολικού ύψους 41,37 εκατ. ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2025 ενέκρινε η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ που πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουνίου 2026.

Ειδικότερα, το μικτό μέρισμα ανέρχεται σε 0,40 ευρώ ανά μετοχή. Μετά την παρακράτηση φόρου 5%, το καθαρό ποσό διαμορφώνεται σε 0,38 ευρώ ανά μετοχή, ενώ το συνολικό καθαρό ποσό προς διανομή ανέρχεται σε 39,3 εκατ. ευρώ.

Τι αναφέρει ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 4.1. του Κανονισμού του Euronext Athens, ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση της 16 ης Ιουνίου 2026, αποφάσισε την διανομή, από τα κέρδη της οικονομικής χρήσης του έτους 2025, συνολικού ποσού Ευρώ 41.369.316,40, ήτοι ποσού Ευρώ 0,40 ανά μετοχή.

Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5%, σύμφωνα με το άρθρο 24 ν. 4646/2019 και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν συνολικό καθαρό ποσό Ευρώ 39.300.850,58, ήτοι καθαρό ποσό 0,38 ευρώ ανά μετοχή. Το ποσό αυτό θα προσαυξηθεί με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 2.334.513 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία άμεσα και έμμεσα. Συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν συνολικό ποσό 0,4092374764 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι συνολικό καθαρό ποσό 0,3887756026 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι της ως άνω διανομής είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Εταιρείας την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2026 (record date). Από την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Euronext Athens χωρίς το δικαίωμα είσπραξης.

Η καταβολή

Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 7 Ιουλίου 2026 και πληρώτρια Τράπεζα ορίστηκε η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», ως εξής:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες) σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας του Euronext Securities Athens και τις σχετικές αποφάσεις του.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό του Euronext Securities Athens, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων μέσω του δικτύου της «ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣ».

Μετά την 7 η Ιουλίου 2027, η πληρωμή θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της Εταιρείας στη διεύθυνση Λεωφ. Μεσογείων αρ. 85, 11526 Αθήνα. Ποσά που δεν θα εισπραχθούν εντός πέντε (5) ετών παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. 210 6968457).