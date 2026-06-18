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Eurobank Equities για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 52 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο

Η Eurobank Equities αναθεωρεί ανοδικά τις εκτιμήσεις της για τα προσαρμοσμένα EBITDA κατά 5%-11% για την περίοδο 2026-2028,

Business 18.06.2026, 12:56
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Eurobank Equities για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 52 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Τόμπρα

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Τη σύσταση «Buy» (Αγορά) διατηρεί για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ η Eurobank Equities, αυξάνοντας σημαντικά την τιμή-στόχο στα 52 ευρώ από 34,80 ευρώ προηγουμένως, εκτιμώντας ότι ο όμιλος εισέρχεται σε μια νέα φάση ισχυρής δημιουργίας ταμειακών ροών και μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους.

Στην ανάλυσή της, η Eurobank Equities χαρακτηρίζει τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ως τον κορυφαίο όμιλο υποδομών στην Ελλάδα, με κυρίαρχη θέση στους τομείς των παραχωρήσεων και των κατασκευών, καθώς και μακρά εμπειρία στην υλοποίηση σύνθετων έργων μεγάλης κλίμακας.

Όπως επισημαίνει, μετά την ανάληψη της Αττικής Οδού και της Εγνατίας Οδού, ο όμιλος έχει περάσει σε ένα νέο σημείο καμπής, όπου η αξία των παραχωρήσεων δεν δημιουργείται πλέον μόνο μέσω επενδύσεων, αλλά αρχίζει να αποδίδεται μέσω της αύξησης της κερδοφορίας, των υψηλότερων μερισματικών εισροών και της ενίσχυσης της ευελιξίας του ισολογισμού.

Η χρηματιστηριακή αναθεωρεί ανοδικά τις εκτιμήσεις της για τα προσαρμοσμένα EBITDA κατά 5%-11% για την περίοδο 2026-2028, κυρίως λόγω των καλύτερων προοπτικών των βασικών δραστηριοτήτων παραχωρήσεων.

Για το 2026 προβλέπει αύξηση των επαναλαμβανόμενων EBITDA κατά περίπου 21%, με βασικούς μοχλούς την πρώτη πλήρη ετήσια συνεισφορά της Εγνατίας Οδού, τη συνεχιζόμενη ωρίμανση της Αττικής Οδού και τη διατήρηση της ισχυρής δραστηριότητας στον κατασκευαστικό τομέα.

Για το 2027 αναμένει ηπιότερη μονοψήφια αύξηση των EBITDA, ενώ το 2028 προβλέπει νέα επιτάχυνση της ανάπτυξης κατά 14%, κυρίως λόγω της συμβατικής αναπροσαρμογής των βασικών διοδίων της Εγνατίας Οδού.

Οι παραχωρήσεις αποτελούν τον βασικό μοχλό ανάπτυξης

Η Eurobank Equities σημειώνει ότι οι παραχωρήσεις παράγουν περίπου το 75% των επαναλαμβανόμενων EBITDA του ομίλου.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαχειρίζεται περίπου 2.000 χιλιόμετρα αυτοκινητοδρόμων, διαθέτοντας συμμετοχές σε στρατηγικές υποδομές με ευέλικτη τιμολογιακή πολιτική, μηχανισμούς αναπροσαρμογής διοδίων βάσει πληθωρισμού, μέση υπολειπόμενη διάρκεια συμβάσεων άνω των 25 ετών.

Η χρηματιστηριακή προβλέπει μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης των EBITDA των παραχωρήσεων περίπου 14% έως το 2030, εκτιμώντας ότι υπάρχει ακόμη μεγαλύτερο περιθώριο δημιουργίας αξίας από την Εγνατία Οδό.

Όπως αναφέρει, η κυκλοφοριακή πυκνότητα στην Εγνατία παραμένει χαμηλότερη σε σχέση με άλλους ελληνικούς αυτοκινητοδρόμους, εξαιτίας της προηγούμενης κρατικής διαχείρισης και της μη πλήρους αξιοποίησης των διοδίων.

Το βασικό σενάριο της Eurobank Equities προβλέπει ότι η κυκλοφορία θα συγκλίνει σταδιακά με τα επίπεδα των υπόλοιπων μεγάλων αυτοκινητοδρόμων έως το 2042. Ωστόσο, ταχύτερη ομαλοποίηση θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόσθετη αξία περίπου 3 ευρώ ανά μετοχή.

Παράλληλα, ο κατασκευαστικός τομέας συνεχίζει να λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις παραχωρήσεις, υποστηρίζοντας την υλοποίηση των έργων και ενισχύοντας τις αποδόσεις τους. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων, ύψους 8,8 δισ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2026, εξασφαλίζει υψηλή ορατότητα για τα επόμενα χρόνια.

Νέα φάση ισχυρών ταμειακών ροών και αποκλιμάκωσης του δανεισμού

Η Eurobank Equities εκτιμά ότι, μετά την ενσωμάτωση της Αττικής Οδού και της Εγνατίας Οδού, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αφήνει πίσω της την περίοδο των υψηλών επενδύσεων και εισέρχεται σε φάση σημαντικά ισχυρότερης παραγωγής ταμειακών ροών.

Παρότι ο όμιλος θα συνεχίσει να πραγματοποιεί επενδύσεις σε έργα όπως ο ΒΟΑΚ, περιβαλλοντικά έργα, το IRC στο Ελληνικό και η Αμφιλοχία, οι συνολικές ίδιες κεφαλαιακές εισφορές εκτιμώνται σε περίπου 460 εκατ. ευρώ έως το 2030, ποσό που, σύμφωνα με την έκθεση, θα καλυφθεί από τις αυξανόμενες διανομές των παραχωρήσεων.

Ως αποτέλεσμα, η χρηματιστηριακή προβλέπει σημαντική αποκλιμάκωση του καθαρού δανεισμού, με τον δείκτη καθαρού χρέους προς προσαρμοσμένα EBITDA να υποχωρεί από περίπου 7 φορές το 2025 σε περίπου 4 φορές έως το 2030.

Επιπλέον, επισημαίνει ότι η πραγματική εικόνα του ισολογισμού είναι αισθητά ισχυρότερη από αυτή που αποτυπώνουν οι δείκτες μόχλευσης, καθώς:

– πάνω από το 90% του καθαρού δανεισμού αφορά δανεισμό χωρίς αναγωγή στη μητρική εταιρεία (non-recourse) σε επίπεδο έργων,

– περίπου το 94% του δανεισμού είναι είτε σταθερού επιτοκίου είτε πλήρως αντισταθμισμένο έναντι μεταβολών των επιτοκίων.

Η εικόνα αυτή, σύμφωνα με την Eurobank Equities, διατηρεί σημαντική χρηματοοικονομική ευελιξία για τη διεκδίκηση νέων έργων παραχώρησης, ενώ επιτρέπει και σταδιακή αύξηση των αποδόσεων προς τους μετόχους.

Ειδικότερα, εκτιμά ότι το μέρισμα ανά μετοχή θα αυξηθεί από 0,40 ευρώ το 2025 σε περίπου 0,82 ευρώ έως το 2030, που αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση περίπου 1%-2%.

Διατήρηση της μετοχής ως «Top Pick»

Η Eurobank Equities αυξάνει την τιμή-στόχο στα 52 ευρώ ανά μετοχή, βασίζοντας τη νέα αποτίμηση στη μείωση του ασφαλίστρου κινδύνου, η οποία ενισχύεται και από την απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας της Ελλάδας από τους οίκους Moody’s και S&P, στην αναβάθμιση των θεμελιωδών προβλέψεων, καθώς και στην επικαιροποίηση του μοντέλου αποτίμησής της.

Παρά το γεγονός ότι η μετοχή έχει καταγράψει άνοδο άνω του 80% από τις αρχές του έτους, η χρηματιστηριακή εξακολουθεί να χαρακτηρίζει τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ως την κορυφαία επενδυτική της επιλογή (Top Pick), εκτιμώντας ότι εξακολουθεί να υπάρχει σημαντικό περιθώριο περαιτέρω αναβάθμισης της αποτίμησής της προς τα επίπεδα αντίστοιχων διεθνών εταιρειών υποδομών υψηλής ποιότητας.

Τέλος, υπογραμμίζει ότι το ισοζύγιο κινδύνου-απόδοσης παραμένει ιδιαίτερα ελκυστικό, ενώ πρόσθετη αξία θα μπορούσε να προκύψει τόσο από ταχύτερη αύξηση της κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό (περίπου 3 ευρώ ανά μετοχή) όσο και από την ανάληψη νέων έργων παραχώρησης. Ενδεικτικά, κάθε νέο έργο παραχώρησης με επιχειρηματική αξία περίπου 1,5 δισ. ευρώ θα μπορούσε, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Eurobank Equities, να δημιουργήσει πρόσθετη αξία 2,5 έως 6,3 ευρώ ανά μετοχή, ανάλογα με την απόδοση της επένδυσης.

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