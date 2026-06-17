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Αττική Οδός: Πράσινο στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για τα έργα αποσυμφόρησης της κυκλοφορίας

Στο… περίμενε για τα άλλα έργα αντιμετώπισης του κυκλοφοριακού στο Λεκανοπέδιο – Τι είπε ο Γιώργος Περιστέρης (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ) για τις πρότυπες προτάσεις

Κατασκευές 17.06.2026, 07:00
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Αττική Οδός: Πράσινο στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για τα έργα αποσυμφόρησης της κυκλοφορίας
Ρεπορτάζ Χρήστος Κολώνας

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Επιβεβαίωσε ο Γιώργος Περιστέρης, πρόεδρος και CEO της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ την έναρξη των μελετών και στη συνέχεια των αναγκαίων έργων για να αποσυμφορηθεί από την κίνηση των οχημάτων η Αττική Οδός.

Η Αττική Οδός τις καθημερινές αντιμετωπίζει τρομακτικό πρόβλημα με αυξημένη κίνηση οχημάτων και ιδίως στον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Από τον περσινό Σεπτέμβριο ο Χρίστος Δήμας, υπουργός Υποδομών και Μεταφορών είχε αναγγείλει την απόφαση του για παρέμβαση ώστε η έξοδος προς την εθνική οδό να αποσυμφορηθεί.

Σχεδόν ένα χρόνο μετά με απόφαση που εξέδωσε ζητά από την παραχωρησιούχο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να τρέξει τις μελέτες και τα έργα.

Η Αττική Οδός και η παρέμβαση

Ο Γιώργος Περιστέρης στη διάρκεια της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων έκανε γνωστό ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έλαβε εντολή ώστε να εκπονήσει άμεσα τις μελέτες και την κατασκευή των απαιτούμενων έργων προκειμένου η Αττική Οδός να ελαφρυνθεί από το κυκλοφοριακό.

Ο πρόεδρος και CEO της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σημείωσε πώς εντός του 2026 θα έχουν ολοκληρωθεί τα έργα. Υπενθυμίζεται ότι η πρόταση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αφορούσε στη βελτίωση της ροής στον Ανισόπεδο Κόμβο Μεταφόρτωσης.

Η παρέμβαση αφορά την είσοδο στον Αυτοκινητόδρομο Αθηνών – Θεσσαλονίκης (κατεύθυνση προς Λαμία) και προβλέπει:

  • Την αποφυγή συνένωσης των δύο κλάδων εισόδου (Αεροδρόμιο – Λαμία και Ελευσίνα – Λαμία) με ανεξάρτητη είσοδο στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών – Θεσσαλονίκης, ώστε να αποφεύγεται ο «στραγγαλισμός» των δύο κλάδων και η κυκλοφοριακή συμφόρηση.
  • Τον υπερδιπλασιασμό της κυκλοφοριακής ικανότητας, που εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε τουλάχιστον 50% μείωση των καθυστερήσεων στις ώρες αιχμής.

Στο περίμενε… για τα άλλα έργα αντιμετώπισης του κυκλοφοριακού προβλήματος της Αττικής

Πάντως, ο Γιώργος Περιστέρης κλήθηκε να σχολιάσει και τις πρόσφατες ανακοινώσεις του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη για τις τρεις παρεμβάσεις που δρομολογούνται προκειμένου να αντιμετωπιστεί το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αττικής.

Ο πρόεδρος και CEO της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ χαρακτήρισε το κυκλοφοριακό πρόβλημα σοβαρότατο, τονίζοντας ότι η καθημερινή ταλαιπωρία των πολιτών καθιστά επιτακτική την υλοποίηση τόσο άμεσων παρεμωάσεων όσο και νέων έργων υποδομής.

Υπενθύμισε λοιπόν, ότι η Πολιτεία έχει ήδη επίσημα ανακοινώσει ότι εξετάζει το έργο του τριπλού κόμβου στον Σκραμαγκά, άλλες παρεμβάσεις στον Κηφισό, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και η μελέτη τόσο των λεγόμενων επεκτάσεων της Αττικής Οδού, δηλαδή τα νέα έργα για τη σήραγγα Ηλιουπόλεως, και η εξασφάλιση της απρόσκοπτης ροής στη Βουλιαγμένης καθώς και η παράκαμψη του Λεκανοπεδίου μέσω της οδικής αρτηρίας Ελευσίνας – Οινοφύτων.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Περιστέρη, αν εξαιρεθεί ο τριπλός κόμβος στον Σκαραμαγκά, για τον οποίο έχει επιλεγεί ανάδοχος, για τα άλλα έργα δεν έχει προσδιοριστεί ο χρόνος υλοποίησης τους. Σημειώνεται ότι ορισμένα εκ των έργων αυτών ηταν στο πλαίσιο των πρότυπων προτάσεων. Ο επιχειρηματίας ξεκαθάρισε, όμως, πώς δεν έχει γίνει τίποτα και στο πλαίσιο αυτής διαδικασίας, σύμφωνα με όσα προβλέπει η νομοθεσία.

Όπως και να χει, τα έργα αυτά θα αλλάξουν άρδην το τοπίο στις οδικές μετακινήσεις στο Λεκανοπέδιο. Ωστόσο απαιτείται μακρύς χρονικός ορίζοντας για την υλοποίηση τους αφού πρώτα ωριμάσουν τα συγκεκριμένα έργα και στη συνέχεια κατασκευαστούν…

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