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Uniko: Οι κρυφές ασυμμετρίες της αγοράς κατοικίας – Δύο καινοτόμες υπηρεσίες που αλλάζουν τα δεδομένα

Σύμφωνα με τα δεδομένα του Uniko, οι αποφάσεις του ίδιου του πωλητή επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό πόσο γρήγορα μπορεί να πουληθεί ένα ακίνητο

Ακίνητα 24.06.2026, 17:53
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Uniko: Οι κρυφές ασυμμετρίες της αγοράς κατοικίας – Δύο καινοτόμες υπηρεσίες που αλλάζουν τα δεδομένα
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Την ανάλυση 4.679 αγγελιών, 822 ολοκληρωμένων συναλλαγών και περισσότερων από 1.000 συζητήσεων με ιδιοκτήτες δημοσιοποιεί για πρώτη φορά το Uniko, ένα χρόνο μετά την έναρξη λειτουργίας του.

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η επιτυχία μιας πώλησης δεν καθορίζεται μόνο από τις συνθήκες της αγοράς, αλλά και από τις αποφάσεις που λαμβάνονται πριν ακόμη δημοσιευθεί η αγγελία.

Η σωστή τιμολόγηση, η πλήρης προετοιμασία του ακινήτου και η έγκαιρη αντιμετώπιση τεχνικών ή νομικών ζητημάτων επηρεάζουν καθοριστικά τόσο την πιθανότητα πώλησης όσο και τον χρόνο ολοκλήρωσης της συναλλαγής.

Η τέταρτη διάσταση: ο ίδιος ο πωλητής

Η τοποθεσία, τα χαρακτηριστικά και η τιμή εξηγούν σε σημαντικό βαθμό πόσο γρήγορα μπορεί να πουληθεί ένα ακίνητο. Ωστόσο, σύμφωνα με τα δεδομένα του Uniko, υπάρχει μια τέταρτη και συχνά υποτιμημένη διάσταση: οι αποφάσεις του ίδιου του πωλητή.

Τα ορθώς τιμολογημένα ακίνητα πωλούνται σε ποσοστό 25,2%, έναντι 16,3% για τα υπερτιμημένα, γεγονός που μεταφράζεται σε έως και 55% υψηλότερη πιθανότητα επιτυχούς πώλησης. Παράλληλα, ολοκληρώνουν τη συναλλαγή σημαντικά ταχύτερα, σε 176 ημέρες κατά μέσο όρο, έναντι 229,5 ημερών για τα υπερτιμημένα ακίνητα.

Η ανάλυση των μεταβολών τιμής αποτυπώνει επίσης ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Επτά στους δέκα πωλητές δεν προχωρούν ποτέ σε αναπροσαρμογή της αρχικής τους τιμής. Από την άλλη, ακίνητα με μία αναπροσαρμογή τιμής πωλήθηκαν σε ποσοστό 19,4%, ενώ εκείνα με δύο αναπροσαρμογές κατέγραψαν το υψηλότερο ποσοστό πώλησης στο δείγμα (27%).

Στα ακίνητα που προχώρησαν σε τρεις ή περισσότερες διαδοχικές μειώσεις τιμής δεν καταγράφηκε καμία πώληση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η αγορά φαίνεται να ερμηνεύει τη συνεχή αναθεώρηση όχι ως ευκαιρία αλλά ως ένδειξη προβλήματος. Μάλιστα, ένα ακόμα εύρημα δείχνει πως το 92% των ακινήτων που δεν πωλούνται εντός του πρώτου δωδεκαμήνου, παραμένουν αδιάθετα.

Uniko

Ο CEO του UNIKO, Χρήστος Φουσκούδης

Το «αόρατο» εμπόδιο στις συναλλαγές

Η έρευνα ανέδειξε και μια λιγότερο ορατή αλλά εξίσου κρίσιμη παράμετρο: τη νομική και τεχνική ετοιμότητα του ακινήτου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Uniko, σχεδόν το 50% των πιστοποιημένων ακινήτων του (τεχνικά και νομικά ελεγμένων από την Εθνική Τράπεζα) παρουσιάζει νομικά ή πολεοδομικά ευρήματα που απαιτούν ενέργειες πριν από τη μεταβίβαση.

Η έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπισή τους μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο καθυστερήσεων ή ακόμη και ματαίωσης της συναλλαγής στο τελικό στάδιο.

Πίσω από κάθε ακίνητο, ένας διαφορετικός πωλητής

Μέσα από 1.000+ συζητήσεις με ιδιοκτήτες, το Uniko αναγνώρισε τέσσερα κυρίαρχα προφίλ:

  • Ο Άμεσος έχει επείγουσα ανάγκη ρευστότητας, αλλά ο φόβος ότι η βιασύνη του θα τον εκθέσει στη διαπραγμάτευση τον ακινητοποιεί, χρειάζεται πάνω από όλα αντικειμενική αποτίμηση και σαφές χρονικό πλαίσιο.
  • Ο Επόμενος Αγοραστής πουλά για να αγοράσει: κάθε μήνας καθυστέρησης δεν είναι χρόνος, είναι κίνδυνος να χαθεί η επόμενη ευκαιρία.
  • Ο Επενδυτής διαθέτει εμπειρία, αλλά χρειάζεται σύγχρονα δεδομένα: η εμπειρία του παρελθόντος δεν αρκεί για να αποτιμήσει μια αγορά που μεταβάλλεται διαρκώς.
  • Ο ιδιοκτήτης Portfolio δεν πιέζεται από τον χρόνο, απαιτεί τεκμηριωμένη διαδικασία και πρόσβαση σε qualified demand που οι ανεπίσημες επαφές δεν εξασφαλίζουν πάντα.

Παρά τις διαφορετικές αφετηρίες τους, όλοι μοιράζονται μια κοινή ανάγκη: αντικειμενική πληροφόρηση, αξιόπιστη τεκμηρίωση και μεγαλύτερη βεβαιότητα πριν από κρίσιμες αποφάσεις.

Δύο νέες υπηρεσίες για πρώτη φορά στην Ελλάδα από το Uniko

Με βάση τα ευρήματα του πρώτου έτους λειτουργίας και τις ανάγκες που ανέδειξε η ανάλυση της αγοράς, το Uniko ανακοινώνει δύο νέες υπηρεσίες.

Η Εγγύηση Υποβολής Προσφοράς συνδέει για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά την αποκλειστική ανάθεση με συγκεκριμένη δέσμευση υποβολής προσφοράς αγοράς, ενώ παρέχεται και δωρεάν η υπηρεσία Πιστοποίησης Ακινήτου από την Εθνική Τράπεζα. Εντός της συμφωνημένης περιόδου, το Uniko αναλαμβάνει την υποχρέωση υποβολής τουλάχιστον μίας έγγραφης προσφοράς εντός του συμφωνημένου εύρους τιμής. Σε περίπτωση που αυτό δεν επιτευχθεί, ο πωλητής δικαιούται αποζημίωση έως €2.000.

Το Uniko Express απευθύνεται σε ιδιοκτήτες που αντιμετωπίζουν άμεση ανάγκη ρευστότητας ή διαθέτουν ακίνητα με αυξημένη πολυπλοκότητα, τα οποία δυσκολεύονται να εισέλθουν στην αγορά μέσω των συνήθων διαδικασιών. Μέσω δικτύου επενδυτών, το Uniko αναλαμβάνει την άμεση πώληση/αγορά επιλεγμένων κατηγοριών ακινήτων στην Αττική, κατόπιν ολοκληρωμένης διαδικασίας αξιολόγησης. Εντός 10 ημερών από την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων, τo Uniko καταβάλλει στον πωλητή προκαταβολή έως 30% της συμφωνηθείσας αξίας, με την ολοκλήρωση της συναλλαγής να πραγματοποιείται μέσω συμβολαιογραφικής πράξης.

Οι δύο νέες υπηρεσίες εντάσσονται στο ευρύτερο οικοσύστημα υπηρεσιών του Uniko, το οποίο περιλαμβάνει ήδη τον δωρεάν Uniko Calculator για άμεση, online εκτίμηση αξίας βάσει δεδομένων αγοράς, την Έκθεση Εκτίμησης Αξίας για ακίνητα που απαιτούν εις βάθος ανάλυση, καθώς και την Πιστοποίηση Ακινήτου σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένο τεχνικό και νομικό για σκοπούς χρηματοδότησης.

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