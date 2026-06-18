Θεσσαλία: Το παγκόσμιο real estate του σκόρδου Πλατυκάμπου

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Μετά από μια μακρά διαδικασία που έφτασε σχεδόν τα έξι έτη το σκόρδο Πλατυκάμπου μπαίνει σε παραγωγική διαδικασία από τον ιαπωνικό κολοσσό συμπληρωμάτων διατροφής Wakunaga Pharmaceuticals. Αυτή η εξέλιξη επιβεβαιώνει τη σπουδαιότητα του προϊόντος για τη Θεσσαλία, όπως και τη μεγάλη προστιθέμενη αξία την οποία λαμβάνει, καθώς ανοίγεται στις διεθνείς αγορές.

Την σημαντική αυτή εξέλιξη ανακοίνωσαν σε κοινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν στο διοικητήριο της Περιφέρειας στη Λάρισα, ο περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας και ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού Πλατυκάμπου Γιάννης Κουκούτσης.

Το σκόρδο Πλατυκάμπου έχει ευεργετικές ιδιότητες για τον ανθρώπινο οργανισμό και υπερέχει ποιοτικά έναντι άλλων περιοχών

Στις συνθήκες κάτω από τις οποίες δημιουργήθηκε αυτή η συνεργασία αναφέρθηκε αρχικά ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας: «Τον Οκτώβριο του 2019 συνάντησα για πρώτη φορά τον Ιάπωνα καθηγητή κ. Τακάτα στη Σπάρτη και ως καθηγητής του Τμήματος Βιοχημείας Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας του μίλησα για τις ευεργετικές ιδιότητες του σκόρδου Πλατυκάμπου. Τον Φεβρουάριο του 2020 αντιπρόσωποι του Ιαπωνικού κολοσσού επισκέφτηκαν τον Συνεταιρισμό Πλατυκάμπου και αμέσως μετά ξεκίνησαν να λαμβάνουν δείγματα του ντόπιο σκόρδου για δοκιμές. Οι έρευνες διήρκησαν 6 χρόνια και είχαν ως στόχο τη χρήση του σκόρδου στην παρασκευή συμπληρωμάτων διατροφής. Φέτος αποφάσισαν να περάσουν στο επόμενο στάδιο, στην παραγωγική διαδικασία. Είναι μία σημαντική εξέλιξη για τον Συνεταιρισμό και τους παραγωγούς σκόρδου και μία δικαίωση όλων για τον αγώνα που δώσαμε».

Οι ευεργετικές ιδιότητες

Ο κ. Κουρέτας, μιλώντας με την ιδιότητα του καθηγητή εξήγησε γιατί το σκόρδο Πλατυκάμπου έχει ευεργετικές ιδιότητες για τον ανθρώπινο οργανισμό και υπερέχει ποιοτικά έναντι άλλων περιοχών. «Σίγουρα βοηθά η μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας που παρατηρείται από χειμώνα καλοκαίρι, αλλά ακόμη και μέσα στη διάρκεια μιας ημέρας, καθώς το φυτό στρεσάρεται, δημιουργεί ουσίες για να επιβιώσει και αυτές είναι που το κάνουν ξεχωριστό».

Τόνισε ακόμη ότι «αυτό το μοντέλο πρέπει να ακολουθηθεί και από άλλα προϊόντα της θεσσαλικής γης, όπως τα φρούτα, το γάλα, τα ψυχανθή, το αμύγδαλο, το ακτινίδιο, γιατί μόνο έτσι θα αποκτήσουν την προστιθέμενη αξία, φέρνοντας ως παράδειγμα καλής πρακτικής τον Συνεταιρισμό Αγελαδοτρόφων στη Νέα Ζηλανδία, ο οποίος αριθμεί 11.200 παραγωγούς και έχει καταφέρει να είναι πρώτος στις εξαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων.

«Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός μας καλλιεργεί σκόρδα επί πολλές γενιές, συνεχίζοντας μια παράδοση που ξεκινά από την εποχή των προπαππούδων μας»

Το σκόρδο Πλατυκάμπου και ο Αγροτικός Συνεταιρισμός

Ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού Πλατυκάμπου Γιάννης Κουκούτσης ξεκίνησε την τοποθέτησή του ευχαριστώντας θερμά τον περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα «καθώς χωρίς την επιμονή και την πίστη του στο τελικό αποτέλεσμα δεν θα φτάναμε στη σημερινή σημαντική ημέρα που αποτελεί και σημαντική εξέλιξη για το σκόρδο και την ευρύτερη περιοχή του Πλατυκάμπου. Ως περιφερειάρχης και ως καθηγητής συνέβαλε τα μέγιστα. Είναι μία σημαντική δικαίωση για όλους μας και μία μεγάλη ευκαιρία για το entopio σκόρδο. Η συμφωνία με τους Ιάπωνες αποκτά ιδιαίτερη αξία, καθώς αφορά έναν Συνεταιρισμό ο οποίος επενδύει στην ποιότητα και τα οφέλη αυτής της συνεργασίας διαχέονται σε πολλές οικογένειες και κατά συνέπεια στην τοπική οικονομία».

Σύμφωνα με τον Γιάννη Κουκούτση «ο Αγροτικός Συνεταιρισμός μας καλλιεργεί σκόρδα επί πολλές γενιές, συνεχίζοντας μια παράδοση που ξεκινά από την εποχή των προπαππούδων μας. Η μακρόχρονη εμπειρία, η αφοσίωση των παραγωγών και οι ιδιαίτερες εδαφοκλιματικές συνθήκες της περιοχής έχουν συμβάλει στη δημιουργία ενός προϊόντος εξαιρετικής ποιότητας και υψηλής διατροφικής αξίας. ο Συνεταιρισμός χρησιμοποιεί ντόπιους σπόρους, που κάνουν τη διαφορά έναντι άλλων, π.χ. κινέζικων. Φροντίζουμε με κόπο αυτός ο ντόπιος σπόρος να περνά από γενιά σε γενιά».

«Η ποιότητα αυτή έχει αναγνωριστεί και από την επιστημονική κοινότητα, καθώς έρευνες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Τμήματος Βιοχημείας ανέδειξαν τα σκόρδα της περιοχής μας ως κορυφαία σε παγκόσμιο επίπεδο. Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε ότι σήμερα λάβαμε επίσημη ενημέρωση από την ιαπωνική εταιρεία, σύμφωνα με την οποία το σκόρδο Πλατυκάμπου ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία όλες τις απαιτούμενες εξετάσεις και αξιολογήσεις», σημείωσε.

Ως αποτέλεσμα, «η συνεργασία περνά πλέον στο επόμενο στάδιο, που αφορά την παραγωγή σε μικρή κλίμακα. Παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στη διαφύλαξη της αυθεντικότητας, της ποιότητας και της μοναδικής αξίας του σκόρδου Πλατυκάμπου. Είναι ευθύνη όλων μας να παραμείνουμε πιστοί φύλακες αυτού του ξεχωριστού προϊόντος, διατηρώντας αναλλοίωτα τα χαρακτηριστικά που το καθιστούν μοναδικό και αποφεύγοντας οποιαδήποτε υποκατάστασή του από παρόμοια προϊόντα. Μόνο με συνέπεια, ενότητα και προσήλωση στην ποιότητα μπορούμε να οικοδομήσουμε ισχυρές βάσεις για τη μελλοντική ανάπτυξη της συνεργασίας μας με την ιαπωνική εταιρεία και να ανοίξουμε νέους δρόμους για το σκόρδο Πλατυκάμπου σε διεθνές επίπεδο».

Ιδιαίτερη αξία στην επιτυχία αυτή, όπως επισήμανε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού, προσδίδει το γεγονός ότι η προσπάθεια δεν αφορά μια ιδιωτική επιχείρηση, αλλά έναν Αγροτικό Συνεταιρισμό, ο οποίος εκφράζει και εκπροσωπεί το σύνολο των παραγωγών του τόπου μας. «Αυτό ακριβώς το συνεταιριστικό μοντέλο, που βασίζεται στη συμμετοχή πολλών παραγωγών και στη δίκαιη κατανομή των ωφελειών, αποτελεί τη μεγαλύτερη εγγύηση για τη διατήρηση της ποιότητας και την περαιτέρω ανάπτυξη του προϊόντος μας στις διεθνείς αγορές. Για τον λόγο αυτό, οφείλουμε όλοι να προστατεύσουμε και να αναδείξουμε το αυθεντικό σκόρδο του τόπου μας, χτίζοντας πάνω στις αξίες της συνεργασίας, της συνέπειας και της συλλογικής προόδου», υπογράμμισε.

Στη συνέντευξη τύπου παρέστησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα Δημήτρης Τσέτσιλας και ο Γενικός Διευθυντής της ΔΑΟΚ Δημήτρης Σταυρίδης.