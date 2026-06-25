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ΑΑΔΕ: Νέα εφαρμογή για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2026

Η εφαρμογή αξιοποιεί την αυτόματη άντληση στοιχείων από υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου, περιορίζοντας τη γραφειοκρατία και διευκολύνοντας τους παραγωγούς κατά τη συμπλήρωση της αίτησης

AGRO 25.06.2026, 20:28
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ΑΑΔΕ: Νέα εφαρμογή για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2026
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Με μεγάλη συμμετοχή και έντονο ενδιαφέρον από εκπροσώπους του αγροτικού τομέα πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του τελικού σχεδίου της νέας εφαρμογής για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2026 από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Αμφιθέατρο της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΑΑΔΕ, μετά από πρόσκληση του Διοικητή της, Γιώργου Πιτσιλή, προς την Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ) και μέλη του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ), ενόψει του επικείμενου ανοίγματος της πλατφόρμας υποβολής Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ).

Περισσότεροι από 140 εκπρόσωποι αγροτικών ενώσεων και συνεταιρισμών από όλη την επικράτεια έδωσαν το παρών, ενώ τα επιτελικά στελέχη της ΑΑΔΕ ανέλυσαν τις ψηφιακές διαδικασίες που εξασφαλίζουν την ομαλή και γρήγορη υποβολή της ΕΑΕ 2026.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, αναδείχθηκαν οι νέες δυνατότητες της εφαρμογής, οι οποίες αξιοποιούν την αυτόματη άντληση στοιχείων από υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου, περιορίζοντας τη γραφειοκρατία και διευκολύνοντας τους παραγωγούς κατά τη συμπλήρωση της αίτησης.

Ειδικότερα, η εφαρμογή αξιοποιεί στοιχεία από:

· Το Φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ για την αυτόματη προσυμπλήρωση στοιχείων με βάση τον ΑΦΜ.

· Τους δηλωμένους ΚΑΔ της επιχείρησης για τους απαραίτητους ελέγχους επιλεξιμότητας.

· Την πλατφόρμα myDATA για την αναζήτηση και επιβεβαίωση της ύπαρξης τιμολογίων.

· Τις εξουσιοδοτήσεις που έχουν χορηγηθεί από φυσικά και νομικά πρόσωπα.

· Τα στοιχεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), όπως δεδομένα εκμεταλλεύσεων, ζωικού κεφαλαίου, μελισσοκομίας και βιομηχανικής κάνναβης.

· Τα δεδομένα της ΜΙΔΑ και του Ελληνικού Κτηματολογίου σχετικά με ιδιόκτητα, μισθωμένα ή παραχωρημένα αγροτεμάχια.

· Τα δηλωμένα IBAN ειδικού σκοπού για την ταχύτερη διεκπεραίωση των αγροτικών ενισχύσεων.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να θέσουν τα ερωτήματά τους απευθείας στον Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή, και στα στελέχη της ΑΑΔΕ, σε μια ανοιχτή συζήτηση για τα θέματα που απασχολούν τον αγροτικό κλάδο.

Συμφωνήθηκε με τους εκπροσώπους της ΕΘΕΑΣ και του ΓΕΩΤΕΕ την επόμενη εβδομάδα η νέα αίτηση ενίσχυσης να ελεγχθεί από εξειδικευμένα στελέχη των δύο φορέων με πιλοτική υποβολή αιτήσεων, ώστε να αντιμετωπιστούν τεχνικά ζητήματα που ενδέχεται να ανακύψουν σε συνθήκες πραγματικής λειτουργίας.

Δηλώσεις

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, δήλωσε:

«Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί την έναρξη δημιουργίας ενός νέου ψηφιακού περιβάλλοντος υποστήριξης και εξυπηρέτησης των αγροτών για την καταβολή των ενισχύσεων που δικαιούνται. Η ενίσχυση της νομιμότητας και της διαφάνειας στη διαδικασία καταβολής των ενισχύσεων αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μας. Δεσμευόμαστε ότι η στενή επικοινωνία και η εντατική συνεργασία μας με την ΕΘΕΑΣ, το ΓΕΩΤΕΕ και τους αγροτικούς φορείς θα συνεχιστεί με αμείωτους ρυθμούς, διασφαλίζοντας δίκαιες, γρήγορες και διαφανείς διαδικασίες για κάθε παραγωγό».

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΓΕΩΤΕΕ, Μενέλαος Γαρδικιώτης, δήλωσε:

«Σήμερα πραγματοποιήσαμε ακόμη ένα ουσιαστικό βήμα, ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα να τεθεί σε πλήρη λειτουργία η Δήλωση Καλλιέργειας για το έτος 2026. Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ως θεσμοθετημένος σύμβουλος της Πολιτείας, θα σταθεί αρωγός στην προσπάθεια αυτή, προσφέροντας την τεχνογνωσία και την πολύτιμη εμπειρία των μελών του. Κοινός μας στόχος είναι η δημιουργία ενός αξιόπιστου, σύγχρονου και λειτουργικού συστήματος, απαλλαγμένου από τις δυσλειτουργίες και τις παθογένειες του παρελθόντος, προς όφελος του πρωτογενούς τομέα και των παραγωγών.»

Ο Πρόεδρος της ΕΘΕΑΣ, Παύλος Σατολιάς, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Για όλους εμάς στην ΕΘΕΑΣ και τους αγρότες, που είμαστε υπέρμαχοι μιας απλοποιημένης, χρηστικής καθώς επίσης και αδέσμευτης και διαφανής αίτησης ΟΣΔΕ, η σημερινή ημέρα είναι ιδιαίτερα σημαντική. Είμαστε εδώ για να συμβάλουμε στην προσπάθεια της ΑΑΔΕ και του Διοικητή, κ. Πιτσιλή, ώστε κάθε αγρότης να λαμβάνει όσα πραγματικά δικαιούται. Θεωρούμε κρίσιμο να υπάρχει μια αμφίδρομη και ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων, καθώς γνωρίζουμε ότι ο κοινός μας στόχος είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των αγροτών και, κυρίως, να λαμβάνουν τις ενισχύσεις οι παραγωγοί αγρότες και κτηνοτρόφοι που τις δικαιούνται. Στο τέλος αυτής της μετάβασης πιστεύουμε ότι οι πληρωμές θα είναι έγκυρες και στην ώρα τους. Επιτέλους, το ΟΣΔΕ ήλθε στο σπίτι του.»

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