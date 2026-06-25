Real Consulting: Δημιουργία οικοσυστήματος καινοτομίας στην Ψηφιακή Υγεία

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Η Real Consulting ανακοίνωσε στρατηγικές πρωτοβουλίες που την τοποθετούν στο επίκεντρο του ψηφιακού μετασχηματισμού στον κλάδο της Υγείας στην Ευρώπη, μέσω αποκλειστικών συνεργασιών με την T‑Systems Austria, της μεταφοράς τεχνογνωσίας από τη Datamed και της ερευνητικής συνεργασίας με το Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (ΕΒΙΤ) του ΕΜΠ. Η κίνηση ενισχύει τη θέση της εταιρείας ως κορυφαίου παρόχου λύσεων SAP για τον χώρο της Υγείας και διευρύνει το τεχνολογικό της αποτύπωμα σε Ελλάδα, Κύπρο και χώρες των Βαλκανίων.

Πιο αναλυτικά, η Real Consulting υπέγραψε συμφωνία αποκλειστικής συνεργασίας με την T‑Systems Austria για τη διάθεση, προσαρμογή, υλοποίηση και υποστήριξη της πλατφόρμας T‑Systems Solution for Healthcare.Core (TSHC.Core) στην Ελλάδα, την Κύπρο και τις βαλκανικές αγορές. Το TSHC.Core προβάλλεται ως επίσημος διάδοχος του SAP Industry Solution Healthcare (IS‑H), πλατφόρμας που στήριξε για πάνω από δύο δεκαετίες πολλά ευρωπαϊκά νοσοκομεία· η μετάβαση στη νέα γενιά λύσεων προσφέρει ευκαιρίες τεχνολογικού εκσυγχρονισμού για οργανισμούς που έχουν ήδη επενδύσει στο οικοσύστημα SAP.

Παράλληλα, η εταιρεία επενδύει στην ανάπτυξη ιδιόκτητης τεχνολογίας με το Nosvion, μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα ψηφιακής υγείας σχεδιασμένη να αξιοποιεί τεχνολογίες SAP, τεχνητής νοημοσύνης και διαλειτουργικότητας, με στόχο να στηρίξει τον ψηφιακό μετασχηματισμό των οργανισμών υγείας για την επόμενη δεκαετία. Το Nosvion έχει σχεδιαστεί με built‑in integration για υπάρχουσες εγκαταστάσεις SAP IS‑H και TSHC.Core, επιτρέποντας στους πελάτες να διατηρήσουν τις υφιστάμενες επενδύσεις τους ενώ αποκτούν πρόσβαση σε νέες λειτουργικότητες επιχειρησιακής ευφυΐας και AI μέσα από ένα ενιαίο τεχνολογικό περιβάλλον.

Μεταφορά τεχνογνωσίας από Datamed και συνεργασία με ΕΒΙΤ

Ο πυρήνας Nosvion Core αναπτύχθηκε αξιοποιώντας τεχνογνωσία, ψηφιακά λειτουργικά μοντέλα και βέλτιστες πρακτικές που προήλθαν από τη στρατηγική συνεργασία με τη Datamed — εταιρεία με εκτενή εμπειρία σε ηλεκτρονικούς φακέλους ασθενούς και κλινικές/διοικητικές διαδικασίες υγείας — ενισχύοντας έτσι την επιχειρησιακή ωριμότητα της πλατφόρμας από τα πρώτα στάδια ανάπτυξης. Επιπλέον, η συνεργασία με το ΕΒΙΤ του ΕΜΠ προσθέτει ερευνητική αξία στην πλατφόρμα, ειδικά στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, της ανάλυσης δεδομένων και της διασφάλισης ποιότητας λογισμικού.

Συνδυάζοντας την τεχνογνωσία της T‑Systems, την εμπειρία της Datamed και την ερευνητική αριστεία του ΕΒΙΤ, η Real Consulting δημιουργεί ένα ισχυρό οικοσύστημα καινοτομίας που, σύμφωνα με την εταιρεία, την τοποθετεί σε «μοναδική θέση» στην αγορά της Ψηφιακής Υγείας. Οι πρωτοβουλίες αυτές σηματοδοτούν τη στρατηγική μεταστροφή της εταιρείας από πάροχο υλοποιήσεων σε δημιουργό εξειδικευμένης τεχνολογίας και ιδιόκτητων πλατφορμών με ευρωπαϊκή προοπτική.

Μια νοσοκομειακή μονάδα που σήμερα χρησιμοποιεί SAP IS‑H θα μπορούσε, με το πλαίσιο TSHC.Core και το Nosvion, να διατηρήσει τα κύρια λειτουργικά δεδομένα της, να προσθέσει δυνατότητες προγνωστικής ανάλυσης για την κλινική διαχείριση και να βελτιώσει τη διαλειτουργικότητα με εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα — μειώνοντας ταυτόχρονα τον επιχειρησιακό χρόνο υλοποίησης μεταβάσεων χάρη στο built‑in integration που προβλέπεται από την αρχιτεκτονική.

Η Real Consulting, με παρουσία σε περισσότερες από 25 χώρες, πάνω από 550 εξειδικευμένα στελέχη και περισσότερους από 300 πελάτες, συνεργάζεται με διεθνείς παρόχους όπως SAP, Microsoft και Salesforce και το 2025 εισήχθη στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών με το σύμβολο REALCONS. Το 2026 ενίσχυσε την αναπτυξιακή της πορεία μέσω της εξαγοράς της OTS και της δημιουργίας του Data & AI Innovation Hub, επενδύοντας σε λύσεις βασισμένες σε τεχνητή νοημοσύνη και δεδομένα.