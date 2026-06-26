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Τζιόρτζια Μελόνι: «Ράβει» στα μέτρα της νόμο για να ξαναγίνει πρωθυπουργός

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζιόρτζια Μελόνι δήλωσε: «Σίγουρα δεν θέλω η Ιταλία να επιστρέψει σε ασταθή κατάσταση»

Κόσμος 26.06.2026, 10:03
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Τζιόρτζια Μελόνι: «Ράβει» στα μέτρα της νόμο για να ξαναγίνει πρωθυπουργός
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Η Τζιόρτζια Μελόνι προχωρά με την αναμόρφωση του εκλογικού συστήματος της Ιταλίας, την οποία τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν καταγγείλει ως «αυταρχική» προσπάθεια να εξασφαλίσει τη νίκη στις εθνικές εκλογές του επόμενου έτους, σύμφωνα με δημοσίευμα των FT.

Πριν από τη κοινοβουλευτική συζήτηση που πρόκειται να ξεκινήσει την Παρασκευή, η πρωθυπουργός δήλωσε ότι οι αλλαγές θα εξασφαλίσουν μια σταθερή κυβέρνηση μετά από χρόνια πολιτικής αναταραχής που ταλάνισαν την Ιταλία πριν η ίδια αναλάβει την εξουσία.

Τι είπε η Μελόνι

«Σήμερα θεωρούμαστε ως άγκυρα σταθερότητας στην Ευρώπη· χθες ήμασταν μια ασταθής Ιταλία σε μια πιο σταθερή Ευρώπη», δήλωσε η Μελόνι χθες, προσθέτοντας: «Σίγουρα δεν θέλω η Ιταλία να επιστρέψει σε ασταθή κατάσταση».

Στο επίκεντρο της πρότασης της κυβέρνησης βρίσκεται ένα σύστημα αναλογικής εκπροσώπησης, με τη δημιουργία ενός «μπόνους πλειοψηφίας» υπό μορφή επιπλέον εδρών, το οποίο θα απονέμεται στον πολιτικό συνασπισμό που θα κερδίσει τις περισσότερες ψήφους, επιτρέποντάς του να κυβερνήσει, ακόμη και αν δεν συγκεντρώσει απόλυτη πλειοψηφία.

Για να δικαιούνται το μπόνους που φτάνει έως και το 17,5% των εδρών στο κοινοβούλιο, τα κόμματα θα πρέπει να συμμετέχουν στις εκλογές με κοινό πρόγραμμα και να συμφωνήσουν σε έναν υποψήφιο πρωθυπουργό — μια διατύπωση στην πλέον εγκαταλελειμμένη προσπάθεια της Μελόνι να τροποποιήσει το μεταφασιστικό σύνταγμα της Ιταλίας και να δημιουργήσει έναν άμεσα εκλεγμένο πρωθυπουργό.

Το όριο του 42%

Ο νικηφόρος συνασπισμός πρέπει να φτάσει ένα ελάχιστο όριο του 42% των ψήφων για να διεκδικήσει το «μπόνους πλειοψηφίας», διαφορετικά οι επιπλέον έδρες θα κατανεμηθούν αναλογικά.

«Είναι ένας αναλογικός νόμος — όποιος συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους κυβερνά», υποστήριξε η Μελόνι. «Όμως δίνει σε όποιον συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους τη δύναμη να διαθέτει πλειοψηφία για να κυβερνήσει για πέντε χρόνια. Αυτό θα έπρεπε να είναι κάτι στο οποίο μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε, ειδικά η αριστερά».

Ο Λορέντζο Καστελάνι, πολιτικός επιστήμονας στο Πανεπιστήμιο Luiss της Ρώμης, δήλωσε ότι η μεταρρύθμιση του εκλογικού συστήματος που προτείνει η Μελόνι αντανακλά μια αίσθηση ανησυχίας για τις προοπτικές επανεκλογής της στις εκλογές του επόμενου έτους, οι οποίες ενδέχεται να διεξαχθούν ήδη από τον Απρίλιο.

Η προεκλογική εκστρατεία

Το 2022, ο κεντροδεξιός συνασπισμός της Μελόνι κέρδισε άνετα απέναντι σε μια βαθιά διχασμένη αντιπολίτευση. Τώρα όμως το Δημοκρατικό Κόμμα, το λαϊκιστικό Κίνημα των 5 Αστέρων και άλλοι αντίπαλοι, οι οποίοι ένωσαν τις δυνάμεις τους για να ματαιώσουν την προσπάθειά της να μεταρρυθμίσει το δικαστικό σύστημα, στοχεύουν να διεξάγουν μια ενωμένη προεκλογική εκστρατεία.

«Η αλλαγή ενός εκλογικού νόμου είναι πάντα ένδειξη αδυναμίας», δήλωσε ο Καστελάνι, συμπληρώνοντας: «Αν πρέπει να αλλάξεις τους κανόνες για να κερδίσεις, αυτό σημαίνει ότι δεν αισθάνεσαι πολύ σίγουρος για την πιθανή νίκη στις εκλογές.»

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν δεσμευτεί να εμποδίσουν τη μεταρρύθμιση. «Δεν θα επιτρέψουμε να ψηφιστεί ο εκλογικός νόμος», δήλωσε την Τρίτη η Έλι Σλάιν, ηγέτιδα του Δημοκρατικού Κόμματος της αντιπολίτευσης, προσθέτοντας ότι ορισμένα σημεία του νόμου είναι «σαφώς αντισυνταγματικά».

Ο συνάδελφός της στο κόμμα, Μάρκο Μελόνι (που δεν έχει καμία συγγένεια με την πρωθυπουργό), χαρακτήρισε την πρόταση «αυταρχικό σχέδιο που συγκεντρώνει την εξουσία στα χέρια ενός μόνο ατόμου».

Ο Ρικκάρντο Μάγκι, από το μικρότερο κόμμα της αντιπολίτευσης «Più Europa» («Περισσότερη Ευρώπη»), καταγγέλλει «ένα ασυνάρτητο μείγμα διαφορετικών συστημάτων» που αποσκοπεί στην εξασφάλιση πλειοψηφίας για τον κυβερνώντα συνασπισμό.

«Το ιταλικό πολιτικό σύστημα πέφτει για άλλη μια φορά θύμα αυτής της αντιδημοκρατικής κατάρας, που υπαγορεύεται από τη συνήθεια των μεγάλων κομμάτων να προσαρμόζουν τον εκλογικό νόμο στις ανάγκες τους», δήλωσε ο Μάγκι.

Ο νόμος από την εποχή Μπερλουσκόνι

Ο νόμος βασίζεται σε έναν αμφιλεγόμενο εκλογικό νόμο του 2005 που είχε θεσπίσει ο τότε πρωθυπουργός Σίλβιο Μπερλουσκόνι. Ο νόμος αυτός, γνωστός ως «Porcellum» («γεύμα χοίρου»), περιελάμβανε ένα «μπόνους πλειοψηφίας» και εφαρμόστηκε σε τρεις εκλογές, έως ότου ακυρωθεί από το Συνταγματικό Δικαστήριο το 2013.

Ο γερουσιαστής Λούτσιο Μαλάν, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος «Αδελφοί της Ιταλίας» της Μελόνι, δήλωσε ότι το σύστημα θα εξασφαλίσει μια «σταθερή κυβέρνηση», επιτρέποντας στα κόμματα να εφαρμόσουν τα προεκλογικά τους προγράμματα, σε μια εποχή που οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το εκλογικό σώμα είναι σχεδόν διχασμένο.

Ωστόσο, αρνήθηκε ότι αυτό θα οδηγούσε αυτόματα σε νίκη του συνασπισμού της Μελόνι. «Μπορεί κάλλιστα να ηττηθούμε», είπε, προσθέτοντας: «Για να έχουμε μια ισχυρή και σταθερή πλειοψηφία, είτε είναι δική μας είτε της αριστεράς, είναι καλύτερο να υπάρχει ένας τέτοιος νόμος.»

Η απαίτηση

Η απαίτηση προς τους εκλογικούς συνασπισμούς να ορίσουν εκ των προτέρων τους υποψηφίους πρωθυπουργούς τους θα δημιουργήσει επίσης δυσκολίες στο στρατόπεδο της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης της Ιταλίας, την ηγεσία του οποίου φιλοδοξούν να αναλάβουν τόσο η Σλάιν όσο και ο ηγέτης του Κινήματος των 5 Αστέρων, Τζουζέπε Κόντε.

Το νομοσχέδιο θα δυσχεράνει επίσης τη συμμετοχή μικρότερων κομμάτων στις εκλογές, απαιτώντας από αυτά να συγκεντρώσουν 500.000 υπογραφές — μια διάταξη που θεωρείται ευρέως ότι στοχεύει τον πρώην στρατηγό Ρομπέρτο Βανάτσι και το νεοσύστατο ακροδεξιό κίνημά του, το «Futuro Nazionale» (Εθνικό Μέλλον).

Ο Βανάτσι, ο οποίος αποχώρησε από το κόμμα «Λέγκα» του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Ματέο Σαλβίνι νωρίτερα φέτος, έχει κερδίσει την υποστήριξη δεξιών ψηφοφόρων που έχουν απογοητευτεί από τον συνασπισμό της Μελόνι.

Ο Εδουάρδο Ζιέλο, πρώην βουλευτής της «Λέγκα» που προσχώρησε στο «Futuro Nazionale», χαρακτήρισε την προτεινόμενη απαίτηση υπογραφών «απαράδεκτη», αλλά δήλωσε ότι δεν θα εμποδίσει την πρόοδο του κινήματος.

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