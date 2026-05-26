Μελόνι: Η γραφειοκρατεία της ΕΕ περιορίζει την ανάπτυξη

Στην ΕΕ έριξε το βάρος για τον περιορισμό της ικανότητας ανάπτυξης η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

Μιλώντας στη Ρώμη την Τρίτη στην ετήσια συνέλευση του επιχειρηματικού λόμπι Confindustria της χώρας, επέκρινε την ΕΕ για την αύξηση του κανονιστικού βάρους στους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις.

«Η κύρια, κραυγαλέα αδυναμία που μας επηρεάζει άμεσα είναι η τρέχουσα δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης» υπογράμμισε η Μελόνι, περιγράφοντας το μπλοκ ως «ένα γραφειοκρατικό κολοσσό που πολύ συχνά έχει θυσιάσει την ανταγωνιστικότητα και τη στρατηγική ανάπτυξη στο βωμό ιδεολογικών και τεχνοκρατικών προσεγγίσεων».

Μελόνι: Να χαλαρώσουν οι κανόνες

Οι δηλώσεις αυτές ακολουθούν το αίτημα της Ιταλίας προς τις Βρυξέλλες να χαλαρώσουν τους κανόνες του προϋπολογισμού της ΕΕ που θα επέτρεπαν στην κυβέρνησή της να δαπανήσει περισσότερα για μέτρα που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Αυτό δεν θα είναι εύκολο, καθώς η χώρα έχει ήδη χάσει τον στόχο της για το έλλειμμα του 2025, με έλλειμμα 3,1% του ΑΕΠ που ήταν λίγο πάνω από το όριο του μπλοκ.

Η Ιταλία είναι ο μεγαλύτερος αποδέκτης μετρητών από το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ, με πάνω από 190 δισ. ευρώ και ένα μεγάλο μέρος αυτού του ποσού ήδη διοχετεύεται στην οικονομία.

Η Μελόνι επεσήμανε ότι ο στόχος της κριτικής της είναι να «βοηθήσει και όχι να εμποδίσει» την ΕΕ και να την κάνει πιο αποτελεσματική.

«Η Ευρώπη υπήρξε αμείλικτη στην ικανότητά της να πολλαπλασιάζει τους κανονισμούς σε κάθε πτυχή της καθημερινής ζωής, αλλά κοντόφθαλμη όταν επρόκειτο να ακουστεί η φωνή της στην παγκόσμια σκηνή» πρόσθεσε η Μελόνι.

Ο πρωθυπουργός ζήτησε λιγότερη ρύθμιση, λέγοντας, υπό έντονα χειροκροτήματα από τους ηγέτες των ιταλικών εταιρειών, ότι «ό,τι δεν απαγορεύεται ρητά πρέπει να επιτρέπεται», προσθέτοντας περαιτέρω ότι «ζητάμε από την Ευρώπη να κάνει λιγότερα και να το κάνει καλύτερα».

Η Μελόνι δήλωσε επίσης ότι σχεδιάζει να εργαστεί για τη μείωση της γραφειοκρατίας στην Ιταλία, η οποία, όπως είπε, επιβραδύνει την ανάπτυξη.

Το πιο άμεσο πρόβλημα της Ιταλίας είναι οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο οποίος επηρεάζει την οικονομία επιβραδύνοντας την ανάπτυξη και βλάπτοντας εταιρείες και καταναλωτές λόγω του υψηλότερου κόστους ενέργειας. Η Μελόνι έχει συχνά τονίσει ότι δεν έχουν όλες οι χώρες της ΕΕ το ίδιο δημοσιονομικό περιθώριο για να μετριάσουν το πλήγμα από τον πόλεμο.

Η ανάπτυξη της Ιταλίας προβλέπεται στο 0,6% φέτος αντί για 0,7% που είχε προβλεφθεί προηγουμένως, σύμφωνα με τις προβλέψεις της ίδιας της κυβέρνησης.