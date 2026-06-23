Μελόνι: Εξετάζει το ενδεχόμενο προκήρυξης εκλογών τον Απρίλιο

Η Μελόνι ανησυχεί ότι το ποσοστό αποδοχής της θα μπορούσε να μειωθεί όσο περισσότερο περιμένει να γίνουν οι εκλογές στο τέλος του 2027, όπως προβλέπεται. Ανησυχεί επίσης ότι οι καθυστερημένες εκλογές θα αφήσουν στην επερχόμενη κυβέρνηση λίγο χρόνο για να ψηφίσει έναν νέο προϋπολογισμό, ο οποίος πρέπει να εγκριθεί μέχρι το τέλος του έτους.

Η Μελόνι έχει μοιραστεί την ιδέα — ένα από τα πολλά σχέδια — με το γραφείο του προέδρου Σέρτζιο Ματαρέλα, ο οποίος επιβλέπει τη διάλυση του κοινοβουλίου και προκηρύσσει νέες εκλογές.

Η Μελόνι βρίσκεται υπό πίεση από τον Μάρτιο, όταν έχασε το δημοψήφισμα για τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης, επιταχύνοντας την απομάκρυνση τριών αξιωματούχων της.

Έκτοτε, το ακροδεξιό κόμμα Εθνικό Μέλλον έχει καταγράψει κέρδη στις δημοσκοπήσεις και κατηγόρησε την πρωθυπουργό ότι είναι υπερβολικά κεντρώα. Το Εθνικό Μέλλον ήταν το μόνο κόμμα που σημείωσε άνοδο σε πρόσφατο μέσο όρο δημοσκοπήσεων που διεξήγαγε η Agi/Youtrend. Εν τω μεταξύ, ο κεντροαριστερός συνασπισμός προηγήθηκε ελαφρώς της κεντροδεξιάς ομάδας της Μελόνι, με ποσοστό 44,6% έναντι 43,8%.

Η Μελόνι μόλις έφυγε από μια άνευ προηγουμένου σύγκρουση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην συνάντηση της G7. Αν και η ρήξη μπορεί τελικά να λειτουργήσει προς όφελός της, η εξισορρόπηση που έχει κάνει από την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο πέρυσι ήταν δαπανηρή τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Σφίγγει το δημοσιονομικό ζωνάρι

Ο πόλεμος στο Ιράν και οι παγκόσμιες εμπορικές εντάσεις που προκαλούνται από τις ΗΠΑ έχουν βλάψει την Ιταλία, την τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης. Το έλλειμμα του προϋπολογισμού της χώρας το 2025 είναι μεγαλύτερο από ό,τι αρχικά αναμενόταν και πάνω από το όριο του 3% της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγκάζοντας τους αξιωματούχους να μειώσουν τις προβλέψεις τους για την ανάπτυξη. Το χρέος παραμένει επίσης πολύ πάνω από το 130% του ΑΕΠ.

Αυτό σημαίνει λιγότερα χρήματα για τις προσπάθειες να διατηρηθούν οι ψηφοφόροι της Μελόνι ευχαριστημένοι, συμπεριλαμβανομένων των συνεχιζόμενων φορολογικών περικοπών και της βοήθειας για οικογένειες με υψηλούς λογαριασμούς ενέργειας.

Σε απάντηση, η Ιταλία ζήτησε μεγαλύτερη ευελιξία από το δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ και εξασφάλισε περιορισμένες παραχωρήσεις για ορισμένες μακροπρόθεσμες επενδύσεις που σχετίζονται με την ενέργεια.

Αυτά είναι μικρά μέτρα, ωστόσο, ειδικά για ένα αυξανόμενο πρόβλημα που αγγίζει την καρδιά της πολιτικής απήχησης της Μελόνι.

Η προκήρυξη εκλογών πριν συγκρουστούν οι δημοσιονομικές πιέσεις, οι απαιτήσεις του συνασπισμού και οι περιορισμοί του προϋπολογισμού της ΕΕ μπορεί τελικά να αποδειχθεί η λιγότερο επικίνδυνη πολιτική επιλογή.

Επιπλέον, το ιταλικό κοινοβούλιο πρόκειται να ξεκινήσει τη συζήτηση για έναν νόμο για τη μεταρρύθμιση του εκλογικού συστήματος της χώρας ήδη από αυτήν την εβδομάδα. Οι προτεινόμενες αλλαγές θα καθιστούσαν το ιταλικό σύστημα καθαρά αναλογικό και θα έδιναν ένα μεγάλο μπόνους εδρών σε όποιον συνασπισμό συγκεντρώσει περισσότερο από 42% των ψήφων.

Η κυβέρνηση Μελόνι αναμένεται να γίνει η μακροβιότερη στην Ιταλία από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αργότερα αυτό το καλοκαίρι.