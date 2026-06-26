ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 12η περίοδος εκτοκισμού κοινού ομολογιακού δανείου 2020

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Η Παρασκευή 3 Ιουλίου, όπως ανακοίνωσε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, είναι η ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων τόκου (Record Date) του Κοινού Ομολογιακού Δανείου για την 12η Περίοδο Εκτοκισμού από 5 Ιανουαρίου 2026 έως 6 Ιουλίου 2026, σύμφωνα με τους όρους του από 3 Ιουλίου 2020 ΚΟΔ»), όπως αυτοί αποφασίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

H ημερομηνία κατά την οποία οι ομολογίες θα διαπραγματεύονται χωρίς το 12ο τοκομερίδιο (Ex coupon date) είναι η Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026.

Το μεικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την ως άνω 12η Περίοδο Εκτοκισμού ανέρχεται στο ποσό των 6.951.388,89, ήτοι ποσό 13,9027777777 ευρώ ανά ομολογία το οποίο έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 2,75% ετησίως (προ φόρων) και αντιστοιχεί σε 500.000 ομολογίες και οι οποίες τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Euronext Athens.

Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους των ομολογιών θα πραγματοποιηθεί μέσω της Euronext Securities Athens τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026, ως ακολούθως:

1. Μέσω των Χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), για τους Ομολογιούχους, οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη των οφειλόμενων τόκων, σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της Euronext Securities Athens S.A.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής τοκομεριδίων σε κληρονόμους θανώντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της Euronext Securities Athens S.A. σύμφωνα με το Άρθρο 15 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ., η καταβολή των οφειλόμενων τόκων στους νόμιμους κληρονόμους θα πραγματοποιείται α) μέσω της Euronext Securities Athens S.A. εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία πληρωμής τοκομεριδίου, και β) μέσω χρηματικής παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) μετά την παρέλευση ενός έτους».