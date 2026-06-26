Όμιλος Λάμψα: Αναβαθμίζει τον ορεινό τουρισμό – Το στοίχημα του Elatos Resort και τα κέρδη του 2025

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Το Elatos Resort, η επένδυση ύψους 35 εκατ. ευρώ, που φιλοδοξεί να δημιουργήσει νέα πρότυπα στον ελληνικό ορεινό τουρισμό και να τοποθετήσει τη χώρα στον χάρτη των κορυφαίων προορισμών ευεξίας της Ευρώπης, αποτελεί πλέον το μεγαλύτερο αναπτυξιακό στοίχημα για τον Όμιλο Λάμψα.

Την ίδια στιγμή, η διοίκηση εμφανίζεται αισιόδοξη για την πορεία της φετινής χρονιάς, εκτιμώντας ότι, παρά τις διεθνείς γεωπολιτικές αναταράξεις, η χρόνιά του 2026 θα κλείσει καλύτερα από το 2025.

«Η χρονιά εξελίσσεται σχετικά καλά. Παρακολουθούμε όλοι τις διεθνείς εξελίξεις, όμως εκτιμούμε ότι θα κλείσουμε το 2026 με αποτελέσματα ελαφρώς καλύτερα από τα περσινά», ανέφερε η εκτελεστική πρόεδρος της ΛΑΜΨΑ, Χλόη Λασκαρίδη, μιλώντας στη χθεσινή ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων, απαντώνατς σε δημοσιογραφικε΄ς ερωτήσεις.

Η διοίκηση διαπιστώνει, όπως είπε η κα. Λασκαρίδη, ότι οι επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή στις κρατήσεις ήταν τελικά περιορισμένες. Μεγαλύτερη επίδραση εξακολουθεί να ασκεί το αυξημένο κόστος μετακίνησης, καθώς οι διακυμάνσεις στις τιμές του πετρελαίου μεταφέρονται στα αεροπορικά εισιτήρια, ενώ και η υποχώρηση του δολαρίου έναντι του ευρώ παρακολουθείται στενά, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει οδηγήσει σε ουσιαστικές διαφοροποιήσεις στη ζήτηση.

Την ίδια στιγμή, επιβεβαιώνεται μια τάση που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια: οι μήνες Ιούλιος και Αύγουστος χάνουν σταδιακά μέρος της δυναμικής τους, ενώ ο Μάιος, ο Ιούνιος, ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος εξελίσσονται στους ισχυρότερους μήνες της τουριστικής περιόδου. Οι υψηλές θερμοκρασίες και η υπερσυγκέντρωση επισκεπτών στους δημοφιλείς προορισμούς οδηγούν ολοένα και περισσότερους ταξιδιώτες στην επιλογή των λεγόμενων shoulder months.

Παράλληλα, οι πληρότητες κινούνται ανοδικά, ενώ οι τιμές εμφανίζουν ήπια υποχώρηση, χωρίς ακόμη η διοίκηση να προχωρά σε συγκεκριμένη ποσοτικοποίηση.

Οι ΗΠΑ παραμένουν η σημαντικότερη αγορά

Παρά τις διεθνείς εξελίξεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να αποτελούν τη σημαντικότερη αγορά για τη ΛΑΜΨΑ.

Όπως επισημαίνει η διοίκηση, οι συνεχείς επαφές με τη Marriott και τα διεθνή δίκτυα κρατήσεων έδειξαν ότι η αμερικανική ζήτηση παρέμεινε ουσιαστικά ανεπηρέαστη.

Ο μοναδικός παράγοντας που επηρεάζει τους Αμερικανούς ταξιδιώτες είναι το αυξημένο κόστος των αεροπορικών ταξιδιών μεγάλων αποστάσεων.

Το μεγάλο στοίχημα του Elatos Resort

Στην κορυφή των επενδυτικών προτεραιοτήτων της περιόδου στον ξενοδοχειακό τομέα βρίσκεται το Elatos Resort στη Φωκίδα, το οποίο προχωρά σύμφωνα με τον σχεδιασμό και αναμένεται να ανοίξει τις πύλες του στα τέλη του 2027.

Η διοίκηση δεν μιλά για ένα ακόμη ξενοδοχείο, αλλά για έναν ολοκληρωμένο προορισμό ευεξίας δωδεκάμηνης λειτουργίας. Στον σχεδιασμό όπως εξήγησε η κα. Λασκαρίδη, περιλαμβάνονται δραστηριότητες μέσα στο δάσος, εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών και υπηρεσίες που θα επιτρέψουν στο θέρετρο να ανταγωνιστεί γνωστούς ορεινούς προορισμούς της Κεντρικής και της Βόρειας Ευρώπης.

Η επένδυση έχει επίσης αναβαθμιστεί σημαντικά. Από τον αρχικό προϋπολογισμό των περίπου 25 εκατ. ευρώ, πλέον εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει τα 35 εκατ. ευρώ, όχι μόνο λόγω της αύξησης του κόστους κατασκευής, αλλά και επειδή η εταιρεία αποφάσισε να ενισχύσει τις υποδομές και να δημιουργήσει ένα προϊόν υψηλότερων προδιαγραφών.

Προτεραιότητα στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη

Απαντώντας επίσης σε σχετική ερώτηση η πρόεδρος της ΛΑΜΨΑ, σημείωσε ότι ο όμιλος δεν αναζητά αυτή τη στιγμή νέες εξαγορές, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα αξιοποιήσει ευκαιρίες που θα παορυσιαστούν «Ποτέ δεν λές ποτέ» είπε χαρακτηρστικά αλλά συμπλήρωσε ότι προτεραιότητα αποτελεί η ολοκλήρωση των έργων που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, όπως το Elatos Resort, η ανακαίνιση του spa της Μεγάλης Βρεταννίας, οι αποφάσεις για τη μελλοντική συνεργασία με τη Marriott, καθώς και η συμμετοχή του ομίλου στο μεγάλο project Voria, του Αμαρουσίου.

Θετική είναι και η εικόνα των Athens Capital Suites, τα οποία, έναν χρόνο μετά την έναρξη λειτουργίας τους, έχουν ξεπεράσει τις αρχικές δυσκολίες τοποθέτησης στην αγορά, παρουσιάζοντας υψηλές αξιολογήσεις από τους επισκέπτες και σταθερά βελτιούμενες επιδόσεις.

Όμιλος Λάμψα: Τι κέρδη κατέγραψε το 2025

Υπενθυμίζεται ότι ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου που περιλαμβάνει τα ξενοδοχεία «Μεγάλη Βρετανία», «King George», «Athens Capital», « Athens Capital Suites» και «Hyatt Belgrade» και «Excelsior» στη Σερβία, αυξήθηκε το 2025 κατά 3%, φθάνοντας τα 126,1 εκατ. ευρώ έναντι 122,9 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα καθαρά κέρδη του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 19,2 εκατ. ευρώ, έναντι 21,1 εκατ. ευρώ το 2024.

Παράλληλα, το EBITDA του ομίλου διαμορφώθηκε στα 36,6 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 9%, σε σύγκριση με το 2024, λόγω κυρίως του αυξημένου λειτουργικού κόστους.