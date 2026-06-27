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Fed: Οι οικονομολόγοι αναθεωρούν τις προβλέψεις για πληθωρισμό και απασχόληση

«Σβήνουν» μέχρι το 2027 τα σενάρια για μείωση των επιτοκίων

World 27.06.2026, 15:29
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Fed: Οι οικονομολόγοι αναθεωρούν τις προβλέψεις για πληθωρισμό και απασχόληση
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Αναθεώρησαν ανοδικά τις προβλέψεις τους για τον δομικό πληθωρισμό και για τη δημιουργία θέσεων εργασίας «σβήνοντας» τα σενάρια για μείωσης των επιτοκίων από την Fed μέχρι και το 2027.

Ο δομικός  δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών, ο οποίος εξαιρεί τα τρόφιμα και την ενέργεια, αναμένεται τώρα να αυξηθεί κατά 3,2% στο τέταρτο τρίμηνο σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με έρευνα οικονομολόγων του Bloomberg News. Οι εκτιμήσεις για τον συνολικό πληθωρισμό δεν άλλαξαν σημαντικά στο 3,5%.

Οι οικονομολόγοι μείωσαν επίσης τις προβλέψεις τους για το ποσοστό ανεργίας για το υπόλοιπο του έτους και αναθεώρησαν ανοδικά τις εκτιμήσεις τους για την αύξηση των θέσεων εργασίας, μετά από μια σειρά ισχυρότερων από το αναμενόμενο στοιχείων για την απασχόληση. Αυτό είναι πιθανό να κρατήσει τους αξιωματούχους της Fed επικεντρωμένους στην τιθάσευση του πληθωρισμού.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν μειωθεί μετά την επίτευξη προσωρινής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει πολύ πάνω από τον στόχο του 2% της Fed φέτος, καθώς το ενεργειακό σοκ συνεχίζει να επηρεάζει τις αλυσίδες εφοδιασμού.

Σενάρια για αύξηση των επιτοκίων

Ενώ η μέση εκτίμηση στην έρευνα του Bloomberg δείχνει ότι η Fed θα παραμείνει σε αναμονή μέχρι να μειώσει τα επιτόκια τον Ιούνιο του 2027, ορισμένοι οικονομολόγοι – και υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής – αναμένουν ότι η κεντρική τράπεζα θα αυξήσει το κόστος δανεισμού πριν από το τέλος του έτους.

Οι ερωτηθέντες αύξησαν τις προβλέψεις τους για το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν στο δεύτερο τρίμηνο, αν και το ΑΕΠ εξακολουθεί να προβλέπεται να αυξηθεί κατά 2,1% κατά μέσο όρο το 2026.

Η έρευνα του Bloomberg σε 86 οικονομολόγους διεξήχθη από τις 19 έως τις 24 Ιουνίου, μετά την πρώτη συνέντευξη Τύπου του Κέβιν Γουόρς ως προέδρου της Fed.

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