Fed of Atlanta: Η ανησυχία για την επιλογή του νέου προέδρου της

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η καθυστέρηση στην επιλογή του νέου προέδρου της Fed της Ατλάντα εγείρει ερωτήματα αναφορικά με την ενδεχόμενη εμπλοκή της κυβέρνησης Τραμπ εν μέσω προσπαθειών να αναδιαμορφώσει τη σύνθεση της μεγαλύτερης κεντρικής τράπεζας του κόσμου.

Ο πρώην πρόεδρος της, Ράφαελ Μπόστικ παραιτήθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου. Η διαδικασία αντικατάστασης του βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη αλλά πάγωσε καθώς δεν μπορούσε να ολοκληρωθεί πριν από την ορκωμοσία του νέου προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο νέος πρόεδρος της Fed Atlanta ψηφίζει το 2027 για τα επιτόκια.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές η διαδικασία παρακολουθείται στενά από το οικονομικό επιτελείο του Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων του υπουργού Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ και του διευθυντή του Οικονομικού Συμβουλίου του Λευκού Οίκου, Κέβιν Χάσετ.

Μέχρι στιγμή έχουν εξεταστεί πολλοί υποψήφιοι. Ανάμεσα τους η Ρεμπέκα Πάτερσον, ανώτερη συνεργάτιδα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων, ο Μαρκ Σάμερλιν, οικονομολόγος που διετέλεσε σύμβουλος οικονομικής πολιτικής στην κυβέρνηση Τζορτζ Μπους του νεότερου, και ο Μάικλ Φόλκεντερ, πρώην αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών υπό τον Μπέσεντ.

Ο Τραμπ δεν έχει κρύψει την πρόθεση του να επηρεάζει και να ελέγχει την κεντρική τράπεζα. Οι επιθέσεις του στον Τζερόμ Πάουελ έχουν γράψει ιστορία για τον άκομψο και σκαιό τρόπο που απευθυνόταν στον πρώην πρόεδρο ενώ η έρευνα για την ανακαίνιση της Fed προκάλεσαν την αντίδραση του Πάουελ και τον οδήγησαν να παραμείνει ως απλός διοικητής στην κεντρική τράπεζα.

Είχε προηγηθεί η προσπάθεια να απολύσει την εν ενεργεία διοικητή της Fed, Λίζα Κουκ, ο πρώτος πρόεδρος στην ιστορία που επιχειρεί κάτι αντίστοιχο.Η Κουκ υπέβαλε μήνυση για να παραμείνει στη θέση της, σε μια υπόθεση που έχει φτάσει στο Ανώτατο Δικαστήριο, το οποίο αναμένεται να εκδώσει απόφαση τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα, οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης ελπίζουν ότι η απόφαση θα επιτρέψει την απομάκρυνση της Κουκ ή θα παράσχει έναν οδικό χάρτη για μελλοντικές προσπάθειες απόλυσης των διοικητών της Fed.

Συναγερμός στις περιφερειακές Fed

Η ανησυχία έχει χτυπήσει «κόκκινο» στις 12 περιφερειακές τράπεζες, καθώς ο Γουόρς έχει πει ότι θα «σπάσει μερικά κεφάλια» στην κεντρική τράπεζα αν γίνει πρόεδρος.

Νωρίτερα φέτος, ενώ εξελισσόταν η διαδικασία του διορισμού και της επικύρωσής του, οι γενικοί νομικοί σύμβουλοι των περιφερειακών τραπεζών συζήτησαν σχετικά με το πόσο εύκολα θα μπορούσαν να απομακρυνθούν οι πρόεδροι των τραπεζών της Ομοσπονδιακής Τράπεζας με πλειοψηφική ψήφο του διοικητικού συμβουλίου, αναφέρουν οι πηγές.

Ενώ ο Νόμος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας ορίζει ότι η πλειοψηφία μπορεί να απομακρύνει τους προέδρους εφόσον κοινοποιήσει «γραπτώς» τον «λόγο της εν λόγω απομάκρυνσης», οι νομικοί προσπάθησαν να εμβαθύνουν την κατανόησή τους σχετικά με το νόμο, εν μέσω του αυξανόμενου ενδιαφέροντος της κυβέρνησης Τραμπ για τον ρόλο που διαδραματίζουν οι τράπεζες της Ομοσπονδιακής Τράπεζας στη νομισματική πολιτική, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Τρεις από τους επτά σημερινούς διοικητές της Fed διορίστηκαν από τον Τραμπ και ο Λευκός Οίκος αναζητά τρόπους να δημιουργήσει μία ακόμη κενή θέση στο διοικητικό συμβούλιο, προκειμένου να εξασφαλίσει πλειοψηφία στους διορισμένους από τον Τραμπ σε αυτό το όργανο, σύμφωνα με πηγές. Καθένας από αυτούς τους τρεις αξιωματούχους, ωστόσο, έχει δηλώσει ότι είναι σημαντικό για την Fed να διατηρήσει την ανεξαρτησία της όσον αφορά τη νομισματική πολιτική.

Οι Μπέσεντ και Χάσετ έχουν επίσης συζητήσει δημόσια την εισαγωγή μιας νέας απαίτησης ότι οι υποψήφιοι για περιφερειακές προεδρίες της Fed πρέπει να έχουν διαμείνει σε αυτήν την περιφέρεια για τουλάχιστον τρία χρόνια. Μια τέτοια αλλαγή θα μπορούσε να απαιτήσει δράση από το Κογκρέσο, δήλωσε ο Μπέσεντ.

Πώς διορίζονται τα μέλη της Fed

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Fed στην Ουάσινγκτον διορίζονται από τον πρόεδρο και επιβεβαιώνονται από τη Γερουσία.

Οι περιφερειακοί πρόεδροι της Fed, αντίθετα, επιλέγονται από τα τοπικά διοικητικά τους συμβούλια – εξαιρουμένων των μελών που εργάζονται σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα – και εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο της Fed.

Δεν είναι ασυνήθιστο ο πρόεδρος της Fed ή άλλοι διοικητές της Fed να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με πιθανούς προέδρους περιφερειακών τραπεζών, και οι φιναλίστ για αυτές τις θέσεις συνήθως συνεντεύονται από μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Fed πριν από τον διορισμό τους.

Ο Γκρεγκ Χάιλε, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Fed της Ατλάντα, ο οποίος διεξάγει την αναζήτηση, δήλωσε την Παρασκευή ότι «η επιτροπή διεξάγει μια διεξοδική και σκόπιμη αναζήτηση για τον επόμενο πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Ατλάντα. Διατηρούμε την εστίασή μας στην επιλογή του καλύτερου υποψηφίου για να υπηρετήσει την Έκτη Περιφέρεια, προστατεύοντας παράλληλα την ακεραιότητα της διαδικασίας».

Ο Χάιλε πρόσθεσε ότι η ομάδα θα «παρέχει σχετικές ενημερώσεις σχετικά με αυτόν τον σημαντικό ηγετικό ρόλο όταν είναι σκόπιμο». Οι 12 περιφερειακοί πρόεδροι της Fed συμμετέχουν όλοι σε συναντήσεις για αποφάσεις σχετικά με τα επιτόκια, αλλά μόνο πέντε από αυτούς ψηφίζουν για τις αποφάσεις επιτοκίων σε οποιοδήποτε δεδομένο έτος.