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Λογαριασμοί ρεύματος: Πόσο «φουσκώνουν» με δημοτικά τέλη, ΕΡΤ και φόρους

Οι λογαριασμοί ρεύματος δεν θα επιβαρύνονται με δημοτικά τέλη από το 2028 σύμφωνα με νομοθετική ρύθμιση - Τι πληρώνουμε σε παρόχους, δήμους, ΕΡΤ και για φόρους

Ηλεκτρισμός 27.06.2026, 07:00
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Λογαριασμοί ρεύματος: Πόσο «φουσκώνουν» με δημοτικά τέλη, ΕΡΤ και φόρους
Ρεπορτάζ Χρήστος Κολώνας

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Εκτός πρίζας… τραβά η κυβέρνηση τα δημοτικά τέλη, ή για την ακρίβεια από το 2028 οι λογαριασμοί ρεύματος δεν θα περιλαμβάνουν τα δημοτικά τέλη.

Αυτό προβλέπει νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Εσωτερικών που ψηφίστηκε χθες 25 Ιουνίου από τη Βουλή. Βέβαια με βάση το περιεχόμενο της διάταξης δίνεται ουσιαστικά η δυνατότητα να εξεταστεί και να υλοποιηθεί ένα διαφορετικό σύστημα καταβολής δημοτικών τελών. Αν κι εφόσον αυτό υλοποιηθεί τότε οι λογαριασμοί ρεύματος απαλλάσσονται από τα δημοτικά τέλη.

Οι λογαριασμοί ρεύματος και οι πάροχοι ως εισπράκτορες για τα δημοτικά τέλη

Οι λογαριασμοί ρεύματος και το ποσό που πληρώνουν οι οικιακοί καταναλωτές και οι επιχειρήσεις έχουν βρεθεί ουκ ολίγες φορές στο επίκεντρο των διαμαρτυριών για το ύψος τους. Ωστόσο, σύμφωνα με παράδειγμα που επεξεργάστηκε ο ΟΤ προκύπτει πώς περίπου 1 στα 3 ευρώ που καταβάλουμε μέσα από τους λογαριασμούς ρεύματος αφορά τα δημοτικά τέλη.

Ο ΟΤ παρουσιάζει παράδειγμα λογαριασμού ρεύματος για κατοικία 153 τ.μ. με κατανάλωση 134 κιλοβατώρες (kWh) κατά την περίοδο 5 Μαΐου με 2 Ιουνίου 2026. Πρόκειται για οικιακό λογαριασμό εκαθθαριστικό και με χρεώσεις για το ρεύμα από την κατηγορία ειδικό ή πράσινο τιμολόγιο.

Όπως προκύπτει από το συνολικό ποσό πληρωμής των 68 ευρώ, τα 22,95 ευρώ αφορούν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και αντιστοιχεί στο 33,75%. Για τα δημοτικά τέλη ο οικιακός καταναλωτής καταβάλει 22,01 ευρώ ήτοι το 32,37% του συνολικού ποσού. Για τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις που αφορούν το σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) και το δίκτυο διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) από τα 68 ευρώ που πληρώνει, τα 22,95 ευρώ κατευθύνονται στους Διαχειριστές για επενδύσεις και συντήρηση στα δίκτυα ρεύματος αλλά και για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας και το ΕΤΜΕΑΡ. Τα υπόλοιπα 5,52 ευρώ πηγαίνουν για την ΕΡΤ, τον ΦΠΑ και διάφορες άλλες χρεώσεις.

Ποιες χρεώσεις και τέλη περιλαμβάνουν οι λογαριασμοί ρεύματος

Οι λογαριασμοί ρεύματος χωρίζονται σε τέσσερα σκέλη.

1.       Το πρώτο είναι οι «Χρεώσεις Προμήθειας Εταιρείας». Σε αυτό περιλαμβάνονται οι χρεώσεις για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Αφορούν μόνο την αξία του ρεύματος. Τιμολογείται η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας «χρέωση ενέργειας κανονική» και η κατανάλωση ρεύματος κατά τις ώρες της χαμηλότερης τιμολόγησης (νυχτερινό). Επισημαίνεται ως «Χρέωση Ενέργειας Μειωμένη». Επίσης περιλαμβάνει και την πάγια χρέωση.

Λογαριασμοί ρεύματος

2.       Το δεύτερο μέρος είναι οι «Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις». Αυτές αφορούν χρεώσεις που πληρώνουν οι οικιακοί καταναλωτές για τον ΑΔΜΗΕ, δηλαδή για το Σύστημα Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Σε αυτό το μέρος περιλαμβάνονται επίσης οι χρεώσεις για το Δίκτυο Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας που καταλήγουν στον ΔΕΔΔΗΕ. Τα ποσά που καταλήγουν στον ΑΔΜΗΕ και τον ΔΕΔΔΗΕ προορίζονται για την ανάπτυξη και τη συντήρηση των δικτύων. Μία ακόμη χρέωση είναι οι ΥΚΩ (Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας). Πρόκειται για έναν «κουμπαρά» όπου μέσω αυτού επιδοτείται για παράδειγμα η τιμή ρεύματος στα νησιά επειδή δεν είναι διασυνδεδεμένα με το ηπειρωτικό σύστημα ώστε οι κάτοικοί τους να έχουν παρόμοια και όχι υψηλότερη τιμή ρεύματος σε σχέση με τα νοικοκυριά της ηπειρωτικής Ελλάδας. Άλλη μία χρέωση είναι και το ΕΤΜΕΑΡ (Ειδικό Τέλος Μείωσης Αέριων Ρύπων) το οποίο ουσιαστικά χρηματοδοτεί τις επενδύσεις για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Λογαριασμοί ρεύματος

3.       Το τρίτο μέρος επισημαίνεται ως «Διάφορα – Δήμος – ΕΡΤ». Οι χρεώσεις αυτής της κατηγορίας δεν σχετίζονται με την ηλεκτρική ενέργεια. Περιλαμβάνει χρεώσεις των δήμων για τα δημοτικά τέλη, τον δημόσιο φωτισμό και το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ). Από δήμο σε δήμο αυτές οι χρεώσεις διαφέρουν. Επίσης στο συγκεκριμένο μέρος των λογαριασμών ρεύματος περιλαμβάνεται και η χρέωση για την ΕΡΤ. Στις χρεώσεις «Διάφορα» περιλαμβάνονται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης, που επιβαρύνει το ρεύμα, όπως και το Ειδικό Τέλος 5 τοις χιλίοις που είναι ανταποδοτικό για την 24ωρη λειτουργία των τελωνείων.

Λογαριασμοί ρεύματος

4. ΦΠΑ για το ρεύμα. Προκύπτει το ποσό με το οποίο επιβαρύνεται με ΦΠΑ η αξία της κατανάλωσης ρεύματος.

Λογαριασμοί ρεύματος

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