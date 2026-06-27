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Ερντογάν: Ξεκινά εκστρατεία καταστολής εν όψει της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ

Ο Ερντογάν ενόψει της συνόδου του ΝΑΤΟ απαγορεύει διαδηλώσεις, «κόβει» ΜΜΕ και διατάζει εκατοντάδες συλλήψεις ακαδημαϊκών και ακτιβιστών

Κόσμος 27.06.2026, 08:01
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Ερντογάν: Ξεκινά εκστρατεία καταστολής εν όψει της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ
Επιμέλεια Νατάσσα Ρουγγέρη

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Οι τουρκικές αρχές προχώρησαν σε εκατοντάδες συλλήψεις, απαγόρευσαν τις διαδηλώσεις και περιόρισαν τις ελευθερίες των μέσων ενημέρωσης εν όψει της επικείμενης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, που θα πραγματοποιηθεί στις 7 και 8 Ιουλίου, ενώ ακτιβιστές κατηγορούν τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι χρησιμοποιεί τη συνάντηση ως πρόσχημα για την καταστολή της κοινωνίας των πολιτών.

Την Τρίτη, η τουρκική αστυνομία συνέλαβε 225 άτομα, μεταξύ των οποίων ακαδημαϊκούς, εκπαιδευτικούς και ακτιβιστές, λόγω υποψιών για συνδέσεις με μαχητικές ομάδες όπως το «Ισλαμικό Κράτος», καθώς και έναν 79χρονο περιβαλλοντολόγο ακτιβιστή.

Η πόλη της Άγκυρας έχει επίσης απαγορεύσει τις δημόσιες συγκεντρώσεις, τις εξετάσεις, τις συνεντεύξεις Τύπου και την ανάρτηση αφισών από την Κυριακή, αναπτύσσοντας 40.000 αστυνομικούς στην πρωτεύουσα.

Όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, συνελήφθη η αναπληρώτρια καθηγήτρια Εμέλ Μεμίς, του Τμήματος Οικονομικών του Πανεπιστημίου της Άγκυρας, στο πλαίσιο επιχειρήσεων ασφαλείας. Τα ίδια δημοσιεύματα αναφέρονται επίσης στο οικογενειακό της περιβάλλον και σε παλαιότερη δικαστική της εμπλοκή, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε μια οικογενειακή σχέση της πανεπιστημιακού και υποστηρίζοντας ότι είναι νύφη του υποστράτηγου ε.α. Αλαεττίν Παρμακσίζ, ο οποίος αποστρατεύθηκε το 2004, ενώ υπηρετούσε ως επικεφαλής του Τμήματος Πληροφοριών και Αντικατασκοπείας του τουρκικού Γενικού Επιτελείου.

Κατά την απολογία της στην αστυνομία, η Εμέλ Μεμίς αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με τρομοκρατική οργάνωση, δηλώνοντας: «Δεν έχω καμία απολύτως σχέση με την τρομοκρατική οργάνωση TKP/ML ή οποιαδήποτε άλλη τρομοκρατική οργάνωση. Είμαι επιστήμονας».

Η Εμέλ Μεμίς είχε συλληφθεί και το 2016, στο πλαίσιο της υπόθεσης των λεγόμενων «Ακαδημαϊκών της Ειρήνης». Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία είχε στόχο – κατά την οπτική του κράτους του Ερντογάν – να παρεμποδίσει τις επιχειρήσεις της Τουρκίας κατά του PKK.

Κύμα προσαγωγών με εντολή Ερντογάν

Συνολικά, 86 ακόμη άτομα παραπέμφθηκαν στη δικαιοσύνη με αίτημα την προφυλάκισή τους, ενώ μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται δημοσιογράφοι, ακτιβιστές αλλά και ύποπτοι για συμμετοχή στο Ισλαμικό Κράτος (ISIS). Και οι 86 οδηγήθηκαν στην εισαγγελία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, από τους συνολικά 225 που συνελήφθησαν πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, οι 103 προφυλακίστηκαν την Πέμπτη, 26 τέθηκαν σε κατ’ οίκον περιορισμό ή αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ έξι αφέθηκαν ελεύθεροι έπειτα από την απολογία τους ενώπιον εισαγγελέα.

Εν τω μεταξύ, σε δεκάδες ανεξάρτητους Τούρκους δημοσιογράφους δεν χορηγήθηκε διαπίστευση για τη σύνοδο κορυφής των ηγετών του ΝΑΤΟ χωρίς καμία εξήγηση, όπως δήλωσε ο Ουράζ Κάσπαρ, δημοσιογράφος και μέλος της εθνικής επιτροπής του Διεθνούς Ινστιτούτου Τύπου (UPI).

Όπως σημειώνει το Politico, άλλωστε, μερικοί από όσους δεν έλαβαν διαπίστευση προέρχονται από μέσα ενημέρωσης που έχουν ασκήσει κριτική στον αυταρχικό πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ, Άλισον Χαρτ, δήλωσε την Πέμπτη ότι η Συμμαχία «βασίζεται στη χώρα υποδοχής για την αξιολόγηση των δημοσιογράφων από τη χώρα της». Το ΝΑΤΟ «βρίσκεται σε επαφή με τις τουρκικές αρχές σχετικά με τη διαπίστευση», σημείωσε, προσθέτοντας πως «είναι πολύ σημαντικό για το ΝΑΤΟ, τα μέσα ενημέρωσης να μπορούν να παρευρίσκονται αυτοπροσώπως σε σημαντικές εκδηλώσεις».

Ωστόσο, ακτιβιστές κατηγορούν τη Συμμαχία ότι αποποιείται της ευθύνης της. «Παρότι το ΝΑΤΟ βασίζεται στις αξιολογήσεις της χώρας υποδοχής, αυτό δεν απαλλάσσει τη Συμμαχία από την ευθύνη της να τηρεί τα δικά της πρότυπα», τόνισε ο Κάσπαρ, υπογραμμίζοντας πως «κάθε δημοσιογράφος του οποίου η αίτηση απορρίφθηκε δικαιούται έναν σαφή, συγκεκριμένο και διαφανή λόγο για την απόρριψη».

Ο Μπεν Γουόρντ, αναπληρωτής διευθυντής του τμήματος Ευρώπης της Human Rights Watch, δήλωσε ότι «οι αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ πρέπει να καταστήσουν σαφές πως μια Συμμαχία που βασίζεται σε διακηρυγμένες κοινές αξίες, όπως η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να συγχωρήσει την εξαιρετικά κατασταλτική στάση των τουρκικών αρχών εν όψει της συνόδου κορυφής».

Τα μέτρα της Τουρκίας προκαλούν επίσης αμηχανία στο ΝΑΤΟ. Η σύνοδος κορυφής «δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογία για καταστολή», δήλωσε ένας διπλωμάτης του ΝΑΤΟ.

Σε απάντηση, η Συμμαχία βρίσκεται σε επαφή με Τούρκους αξιωματούχους για να επανεξετάσει τον κατάλογο των διαπιστεύσεων, σύμφωνα με πρόσωπο που είναι εξοικειωμένο με το θέμα.

«Τίποτα δεν φαίνεται να κρατάει τον Ρούτε ξύπνιο τη νύχτα»

«Όταν μια αυταρχική [κυβέρνηση] φιλοξενεί τη σύνοδο κορυφής, έχουμε αυθαίρετη διαδικασία διαπίστευσης των μέσων ενημέρωσης και πάνω από 200 άτομα που κρατούνται στο πλαίσιο κάποιας ‘προληπτικής’ επιχείρησης», ανέφερε ο Νάτσο Σάντσεζ Αμόρ, επικεφαλής εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για να τονίσει χαρακτηριστικά: «Δυστυχώς, τίποτα από όλα αυτά δεν φαίνεται να κρατάει τον Ρούτε ξύπνιο τη νύχτα».

Η Τουρκία κατατάσσεται στην 163η θέση μεταξύ 180 χωρών στον δείκτη ελευθερίας του Τύπου της οργάνωσης «Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα», που είναι μακράν η χαμηλότερη μεταξύ των 32 μελών του ΝΑΤΟ, σημειώνει το Politico, τονίζοντας πως η χώρα έχει τον τρίτο υψηλότερο αριθμό φυλακισμένων δημοσιογράφων στην Ευρώπη, μετά το Αζερμπαϊτζάν και την Ρωσία.

Πηγή: in.gr 

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