LVMH: Στόχος οι νέοι δισεκατομμυριούχοι της AI με το υπερπολυτελές Orient Express Yacht

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Πίσω από κάθε νέα τάση στην πολυτελή φιλοξενία κρύβεται η μετατόπιση των προτιμήσεων των πιο εύπορων ταξιδιωτών

Και σήμερα, οι εμπειρίες φαίνεται να αποκτούν μεγαλύτερη αξία από τα υλικά αγαθά, με την LVMH και την Accor να επενδύουν δυναμικά σε αυτή τη νέα πραγματικότητα.

LVMH: To Orient Express αλλάζει σελίδα

To ιστορικό Orient Express, το οποίο αναβιώνει μέσα από την κοινοπραξία της Accor και της LVMH, στρέφεται πλέον σε μια νέα κατηγορία υπερπλούσιων πελατών.

Το πρώτο γιγαντιαίο ιστιοφόρο-γιοτ της εταιρείας ξεκίνησε ήδη να πραγματοποιεί δρομολόγια στη Γαλλική και την Ιταλική Ριβιέρα, αποτελώντας το πρώτο από δύο πολυτελή σκάφη που θα πλαισιώσουν το χαρτοφυλάκιο του Orient Express, το οποίο περιλαμβάνει επίσης ξενοδοχεία υψηλής πολυτέλειας και το ιστορικό τρένο Art Deco που αναμένεται να επαναλειτουργήσει.

Η στρατηγική των δύο ομίλων βασίζεται στην εκτίμηση ότι η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί μια νέα γενιά δισεκατομμυριούχων, οι οποίοι αναζητούν μοναδικές εμπειρίες αντί για περισσότερα αντικείμενα πολυτελείας.

Οι νέοι δισεκατομμυριούχοι αναζητούν αναγνώριση

Ο διευθύνων σύμβουλος της Accor, Σεμπαστιάν Μπαζέν, δήλωσε στο Reuters ότι όσο αυξάνεται ο πλούτος, τόσο μειώνεται η σημασία του ίδιου του χρήματος.

«Όταν γίνεσαι πολύ, πολύ πλούσιος, τα χρήματα παύουν να έχουν την ίδια σημασία. Εκείνο που αποκτά πραγματική αξία είναι η αναγνώριση. Το αν έχεις γίνει κάποιος», ανέφερε χαρακτηριστικά στο Reuters.

Σύμφωνα με μελέτη της Bain & Company, οι δαπάνες για πολυτελείς εμπειρίες αναμένεται να αυξηθούν κατά 9%-11% μέσα στη χρονιά, έναντι μόλις 1%-4% για τα παραδοσιακά προϊόντα πολυτελείας, όπως τσάντες, ρολόγια και είδη μόδας.

Όπως πρόσθεσε ο Μπαζέν στο Reuters, όσοι διαθέτουν ήδη πολλά σπίτια, αυτοκίνητα και συλλογές ρολογιών εξακολουθούν να έχουν μια λίστα εμπειριών που θέλουν να ζήσουν, καθώς «κανείς δεν ονειρεύεται να αποκτήσει το δέκατο όγδοο ρολόι του».

Η συνεργασία LVMH – Accor και οι προοπτικές

Ο επικεφαλής της Accor αποκάλυψε επίσης στο Reuters ότι οι δύο εταιρείες έχουν συμφωνήσει σε αμοιβαία δικαιώματα εξαγοράς των συμμετοχών τους τα επόμενα χρόνια, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο η LVMH να αποκτήσει πλήρως το Orient Express.

Το εγχείρημα εκτιμάται ότι διαθέτει περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 1 δισ. ευρώ, χωρίς ωστόσο οι δύο όμιλοι να έχουν δημοσιοποιήσει μέχρι σήμερα την κερδοφορία ή την αποτίμησή του.

Πολυτέλεια με την υπογραφή της LVMH

Το νέο γιοτ του Orient Express έχει σχεδιαστεί για να συνοδεύει κορυφαία διεθνή γεγονότα, όπως το Φεστιβάλ Καννών και το Grand Prix της Formula 1 στο Μονακό, προσφέροντας στους επιβάτες έναν ακόμη τρόπο κοινωνικής προβολής.

Η καθηγήτρια της ελβετικής σχολής φιλοξενίας Glion και σύμβουλος του κλάδου, Εστέλ Ντιν, δήλωσε στο Reuters ότι σε διοργανώσεις όπως η Formula 1 του Μονακό, η πρόσβαση σε διαφορετικούς χώρους λειτουργεί και ως σύμβολο κοινωνικού κύρους.

Οι τιμές για μια τετραήμερη κρουαζιέρα ξεκινούν από περίπου 25.000 ευρώ ανά σουίτα, ενώ σε ολόκληρο το σκάφος κυριαρχούν εμβληματικά brands της LVMH. Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν θεραπείες σε σαλόνι ομορφιάς της Guerlain, ενώ στις πολυτελέστερες penthouse σουίτες δεσπόζουν φιάλες του κονιάκ Hennessy, ενισχύοντας την εικόνα μιας ολοκληρωμένης εμπειρίας πολυτελούς διαβίωσης.