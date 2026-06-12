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Μετοχές ειδών πολυτελείας: Ράλι για LVMH, Kering και Hermès μετά τις ενδείξεις συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν

Η προοπτική αποκλιμάκωσης της κρίσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έδωσε ισχυρή ώθηση στις μετοχές πολυτελών ειδών παγκοσμίως

Business 12.06.2026, 21:24
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Μετοχές ειδών πολυτελείας: Ράλι για LVMH, Kering και Hermès μετά τις ενδείξεις συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν
Επιμέλεια Νατάσα Σινιώρη

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Με ώθηση από τις προσδοκίες για αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, οι μετοχές των ειδών πολυτελείας κατέγραψαν ισχυρή άνοδο, με τη LVMH να ηγείται των κερδών μετά τις πληροφορίες για προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Σύμφωνα με το CNBC, oι επενδυτές υποδέχθηκαν θετικά τις εξελίξεις, εκτιμώντας ότι η αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να ενισχύσει την οικονομική δραστηριότητα και την καταναλωτική εμπιστοσύνη σε μια περιοχή με αυξανόμενη σημασία για τον κλάδο της πολυτέλειας.

Η μετοχή της LVMH σημείωσε άνοδο περίπου 5%, ενώ αντίστοιχα κέρδη κατέγραψαν η Kering, στην οποία ανήκει η Gucci, και η Hermès.

Η ελβετική Richemont κινήθηκε επίσης ανοδικά, με κέρδη άνω του 3%, ενώ ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε κατά περίπου 1,8%.

Μετοχές ειδών πολυτελείας: Η Μέση Ανατολή στο επίκεντρο των προσδοκιών

Οι εταιρείες πολυτελών ειδών είχαν δεχθεί σημαντικές πιέσεις τους τελευταίους μήνες εξαιτίας της σύγκρουσης Ιράν – Ισραήλ, η οποία ξέσπασε στα τέλη Φεβρουαρίου.

Η χρονική συγκυρία ήταν ιδιαίτερα δυσμενής, καθώς ο κλάδος άρχιζε να εμφανίζει σημάδια ανάκαμψης μετά από μια παρατεταμένη περίοδο αδυναμίας που συνδέθηκε κυρίως με την επιβράδυνση της κινεζικής ζήτησης.

Παρότι η Μέση Ανατολή αντιπροσωπεύει σχετικά περιορισμένο ποσοστό των συνολικών πωλήσεων των περισσότερων ομίλων, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η σημασία της υπερβαίνει το άμεσο εμπορικό αποτύπωμα.

Η περιοχή αποτελεί σημαντικό προορισμό υψηλής αγοραστικής δύναμης, ενώ επηρεάζει και τις τουριστικές ροές που στηρίζουν τις πωλήσεις πολυτελών προϊόντων σε μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Ο παράγοντας της καταναλωτικής ψυχολογίας

Οι αναλυτές τονίζουν ότι οι γεωπολιτικές εντάσεις επηρεάζουν όχι μόνο τις τοπικές αγορές αλλά και το λεγόμενο «feel-good factor», δηλαδή την ψυχολογία των καταναλωτών.

Σε περιόδους αβεβαιότητας, τα νοικοκυριά τείνουν να περιορίζουν τις προαιρετικές δαπάνες, όπως οι αγορές ειδών πολυτελείας.

Η LVMH είχε ήδη αναφέρει ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή είχε αρνητική επίδραση στα αποτελέσματα του προηγούμενου τριμήνου, περιορίζοντας τον ρυθμό οργανικής ανάπτυξής της. Ο επικεφαλής του ομίλου, Μπερνάρ Αρνό, είχε μάλιστα προειδοποιήσει ότι η συνέχιση της κρίσης θα μπορούσε να έχει σοβαρές συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία.

Τα Στενά του Ορμούζ και η παγκόσμια οικονομία

Κεντρικό στοιχείο της υπό διαμόρφωση συμφωνίας αποτελεί η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, μιας από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες του πλανήτη, από την οποία διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

Η διατάραξη της ναυσιπλοΐας στην περιοχή είχε προκαλέσει έντονες ανησυχίες στις αγορές, οδηγώντας σε άνοδο των τιμών της ενέργειας και σε νέες πληθωριστικές πιέσεις. Η προοπτική εξομάλυνσης των συνθηκών θεωρείται θετική τόσο για την παγκόσμια οικονομία όσο και για κλάδους που εξαρτώνται από την καταναλωτική εμπιστοσύνη, όπως η αγορά των ειδών πολυτελείας.

Ωστόσο, η συμφωνία παραμένει προσωρινή και αναμένεται να οριστικοποιηθεί μέσω της υπογραφής των τελικών εγγράφων τις επόμενες εβδομάδες.

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