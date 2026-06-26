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LVMH: Αντεπιτίθεται στον κληρονόμο της Hermès για την χαμένη περιουσία του

Ο όμιλος πολυτελών ειδών LVMH λέει ότι δεν γνώριζε καμία υπεξαίρεση μετοχών της Hermès όταν απέκτησε κρυφά μερίδιο στην ανταγωνίστριά της

World 26.06.2026, 06:30
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LVMH: Αντεπιτίθεται στον κληρονόμο της Hermès για την χαμένη περιουσία του
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

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Στο επίκεντρο μιας από τις πιο μυστηριώδεις και πολύκροτες υποθέσεις του γαλλικού επιχειρηματικού κόσμου βρίσκεται ο Νικολά Πιες, κληρονόμος της Hermès και κάτοχος κάποτε ενός από τα μεγαλύτερα ατομικά μερίδια στην εταιρεία. Η διαμάχη αφορά την εξαφάνιση περιουσίας που αποτιμάται σήμερα σε περισσότερα από 15 δισ. δολάρια και έχει εμπλέξει τον μεγαλύτερο όμιλο ειδών πολυτελείας στον κόσμο, τη LVMH, καθώς και τον επικεφαλής του, Μπερνάρ Αρνό.

Ο Πιες κατέθεσε το 2024 αγωγή υποστηρίζοντας ότι υπέστη ζημίες δισεκατομμυρίων ευρώ, κατονομάζοντας μεταξύ άλλων ως εναγομένους τη LVMH και τον Αρνό. Παράλληλα, οι γαλλικές δικαστικές αρχές διεξάγουν ποινική έρευνα, ενώ τρεις δικηγόροι έχουν τεθεί υπό επίσημη εξέταση στο πλαίσιο της υπόθεσης. Όλοι αρνούνται οποιαδήποτε παρανομία.

Η LVMH, από την πλευρά της, απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή. Σε εκτενές δικαστικό υπόμνημα που επικαλείται η Wall Street Journal, ο όμιλος υποστηρίζει ότι η υπόθεση αφορά αποκλειστικά τη σχέση του Πιες με τον επί χρόνια οικονομικό του σύμβουλο, Ερίκ Φρεϊμόν, ο οποίος πέθανε το 2025.

Σύμφωνα με τη LVMH, εάν ο Πιες δεν έλαβε ποτέ τα έσοδα από την πώληση των μετοχών του στην Hermès, τότε υπεύθυνος θα μπορούσε να είναι μόνο ο Φρεϊμόν και όχι ο όμιλος. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι οποιαδήποτε πιθανή υπεξαίρεση πραγματοποιήθηκε εν αγνοία της.

Η υπόθεση αγγίζει μία από τις πλέον αμφιλεγόμενες κινήσεις στην καριέρα του Αρνό. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, μετά την αποτυχημένη προσπάθεια εξαγοράς της Gucci, ο ισχυρός άνδρας της LVMH στράφηκε προς την Hermès. Τον Οκτώβριο του 2010 αιφνιδίασε την αγορά αποκαλύπτοντας ότι είχε αποκτήσει μυστικά ποσοστό περίπου 17% στην ανταγωνίστρια εταιρεία μέσω σύνθετων χρηματοοικονομικών δομών και συμβολαίων ανταλλαγής μετοχών.

Νικολά Πιες

Η κρυφή συμμετοχή της LVMH στην Hermès

Οι γαλλικές αρχές θεωρούν ότι σημαντικό μέρος των μετοχών που ανήκαν στον Πιες ενδέχεται να μεταφέρθηκε μέσω αυτών των μηχανισμών στη Société Générale και τελικά να συνέβαλε στη δημιουργία της κρυφής συμμετοχής της LVMH στην Hermès. Το βασικό ερώτημα είναι αν όσοι συμμετείχαν στις συναλλαγές γνώριζαν ότι οι μετοχές είχαν μεταβιβαστεί χωρίς τη γνώση ή τη συναίνεση του ιδιοκτήτη τους.

Η LVMH απορρίπτει αυτό το ενδεχόμενο. Υποστηρίζει ότι στρατηγικός της στόχος δεν ήταν ποτέ να αποκτήσει το ποσοστό του Πιες, αλλά να δημιουργήσει μαζί του ένα κοινό μέτωπο μετόχων που θα μπορούσε να επηρεάσει τη διοίκηση και τη στρατηγική της Hermès.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία παρουσιάζει μια διαφορετική εκδοχή των γεγονότων. Υποστηρίζει ότι ήδη από το 2001 ο Φρεϊμόν προσέγγισε τον στενό συνεργάτη του Αρνό, Πιερ Γκοντέ, μεταφέροντας τη δυσαρέσκεια του Πιες για τον περιορισμένο ρόλο του εντός της οικογένειας Hermès. Σύμφωνα με τη LVMH, οι δύο πλευρές συζήτησαν τη δημιουργία μιας συμμαχίας που θα τους επέτρεπε να αποκτήσουν μεγαλύτερη επιρροή στην εταιρεία.

Η εταιρεία επιμένει ότι η αξία του Πιες βρισκόταν ακριβώς στο γεγονός ότι διατηρούσε το ιστορικό του ποσοστό. Εάν οι μετοχές του είχαν πωληθεί χωρίς τη γνώση του, αυτό θα αποτελούσε προδοσία όχι μόνο απέναντι στον ίδιο αλλά και απέναντι στη LVMH, υποστηρίζει ο όμιλος.

Η διαμάχη έχει βαθιές ρίζες. Το 2016 ο Φρεϊμόν κατέθεσε αγωγή στην Ελβετία ισχυριζόμενος ότι ο ίδιος είχε οργανώσει τη μυστική απόκτηση της συμμετοχής της LVMH στην Hermès και ζητούσε αμοιβή ίση με το 10% των κερδών που προέκυψαν από την επένδυση. Έναν χρόνο αργότερα, ο Πιες διεκδίκησε αποζημιώσεις έως και 2,38 δισ. ευρώ, υποστηρίζοντας ότι η LVMH είχε παραβιάσει συμφωνία που του παρείχε δικαιώματα επί των μετοχών της Hermès που κατείχε ο όμιλος.

LVMH

Μπερνάρ Αρνό

Ένας εξωδικαστικός συμβιβασμός που δεν έδωσε απαντήσεις

Η LVMH απάντησε τότε με καταγγελία για εκβιασμό κατά των Πιες και Φρεϊμόν στην Ελβετία. Η υπόθεση τελικά απορρίφθηκε και το 2019 οι εμπλεκόμενοι κατέληξαν σε εξωδικαστικό συμβιβασμό στο Λονδίνο. Η συμφωνία, που έφερε τις υπογραφές των Αρνό, Πιες και Φρεϊμόν, προέβλεπε την καταβολή 10 εκατ. ευρώ στον καθένα από τους δύο τελευταίους, χωρίς καμία παραδοχή ευθύνης.

Παρά τον συμβιβασμό, τα ερωτήματα δεν έπαψαν ποτέ. Μέχρι το 2022 ακόμη και ο ίδιος ο Πιες πίστευε ότι εξακολουθούσε να ελέγχει το μερίδιό του στην Hermès. Όταν όμως προσέλαβε νέους δικηγόρους και οικονομικούς ελεγκτές, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι σχεδόν ολόκληρη η περιουσία του είχε εξαφανιστεί.

Η κατάσταση περιπλέχθηκε περαιτέρω όταν ο Φρεϊμόν ανακρίθηκε από Γάλλους δικαστές το καλοκαίρι του 2025. Για πρώτη φορά παραδέχθηκε ότι είχε πουλήσει σημαντικό μέρος των μετοχών του Πιες στη LVMH το 2008, κάτι που επί χρόνια αρνιόταν. Υποστήριξε, ωστόσο, ότι είχε ενεργήσει με την πλήρη γνώση και συγκατάθεση του πελάτη του. Ο Πιες απορρίπτει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό αυτόν.

Δύο εβδομάδες αργότερα, ο Φρεϊμόν σκοτώθηκε όταν παρασύρθηκε από τρένο κοντά στο σπίτι του στις ελβετικές Άλπεις. Οι αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για αυτοκτονία.

Σήμερα, η ποινική έρευνα στη Γαλλία συνεχίζεται, ενώ οι δύο πλευρές παραμένουν σε ανοιχτή σύγκρουση. Το βασικό ερώτημα εξακολουθεί να παραμένει αναπάντητο: πώς εξαφανίστηκε ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά μερίδια στην Hermès και ποιος τελικά φέρει την ευθύνη.

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