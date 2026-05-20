LVMH: Πούλησε τον οίκο Marc Jacobs για (σχεδόν) 1 δισ. δολάρια

Νέα σελίδα γυρίζει η LVMH, καθώς συμφώνησε να πουλήσει τη μάρκα μόδας Marc Jacobs σε μια κοινοπραξία μεταξύ της εταιρείας διαχείρισης εμπορικών σημάτων WHP Global και της εταιρείας ενδυμάτων G-III Apparel Group

Η κοινοπραξία συγκέντρωσε πάνω από 900 εκατομμύρια δολάρια για τη χρηματοδότηση της συναλλαγής, όπως ανακοίνωσαν οι εταιρείες.

Η πώληση του οίκου Marc Jacobs κλείνει ένα κεφάλαιο σχεδόν τριών δεκαετιών για την LVMH και αντανακλά μια ευρύτερη προσπάθεια εστίασης στην κερδοφορία σε μια δύσκολη αγορά πολυτελών προϊόντων, όπου οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή συνεχίζουν να διαταράσσουν τα ταξίδια και να επιβαρύνουν τις δαπάνες σε μια περιοχή-κλειδί.

Οι νέοι φυσικοί αγοραστές

Η συναλλαγή υπογραμμίζει μια ευρύτερη μεταβολή στον τομέα των προϊόντων πολυτελείας, με ομίλους όπως ο LVMH «να προχωρούν σε εξορθολογισμό των μη βασικών περιουσιακών στοιχείων τους» όπως σημειώνει το Reuters, ενώ οι εξειδικευμένοι διαχειριστές εμπορικών σημάτων και οι κατασκευαστές «αναδεικνύονται σε φυσικούς αγοραστές προϊόντων προσιτής πολυτέλειας και αμερικανικών ονομάτων σχεδιαστών», όπως δήλωσε ο σύμβουλος εφοδιαστικής αλυσίδας Brittain Ladd.

«Αυτό υπογραμμίζει μια νέα στρατηγική που συνίσταται στην κατοχή της πνευματικής ιδιοκτησίας, την επιθετική χορήγηση αδειών χρήσης και τη διατήρηση λιτών λειτουργιών», δήλωσε ο Ladd, σύμβουλος της Chang Robotics με έδρα τη Φλόριντα.

Μείωση των πωλήσεων

Η LVMH δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι ο πόλεμος στο Ιράν μείωσε τις πωλήσεις του ομίλου κατά τουλάχιστον 1% το τελευταίο τρίμηνο, με τη μείωση των δαπανών στον Κόλπο και τη μείωση του αριθμού των τουριστών στην Ευρώπη να επιτείνουν την πτώση.

Παρόμοιες συμφωνίες έχουν οδηγήσει γνωστές μάρκες από μεγάλες εταιρείες καταναλωτικών προϊόντων σε διαχειριστές εμπορικών σημάτων, όπως η πώληση της Reebok από την Adidas το 2021 στην Authentic Brands Group έναντι ποσού που φτάνει τα 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ.

Το Reuters ανέφερε πέρυσι ότι η εταιρεία υπό την ηγεσία του Μπερνάρ Αρνό είχε διεξάγει συνομιλίες με πιθανούς αγοραστές, μεταξύ των οποίων η WHP Global και η Authentic Brands Group, ιδιοκτήτρια της Reebok, για την πώληση της Marc Jacobs.

Δημιουργική συνέχεια

Η WHP Global, με έδρα τη Νέα Υόρκη, δήλωσε ότι ο οίκος Marc Jacobs θα αποτελέσει βασικό μέρος του χαρτοφυλακίου premium μόδας της, το οποίο περιλαμβάνει τις Vera Wang, rag & bone και G-STAR, ανεβάζοντας τις παγκόσμιες λιανικές πωλήσεις της πάνω από 9,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο ιδρυτής και σχεδιαστής Marc Jacobs, ο οποίος λάνσαρε το brand το 1984, θα παραμείνει δημιουργικός διευθυντής μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας, επιβλέποντας τη δημιουργική κατεύθυνση και τις συλλογές των επιδείξεων μόδας.

Μόδα, τέχνη και ποπ κουλτούρα

Η LVMH απέκτησε το πλειοψηφικό μερίδιο του οίκου Marc Jacobs το 1997, την ίδια χρονιά που τον όρισε πρώτο δημιουργικό διευθυντή της Louis Vuitton.

Στη Louis Vuitton, ο Jacobs εισήγαγε συλλογές prêt-à-porter και συνεργασίες με καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων οι Richard Prince και Takashi Murakami, συμβάλλοντας στη συγχώνευση της μόδας, της τέχνης και της ποπ κουλτούρας.

«Είμαι αιώνια ευγνώμων στον Μπερνάρ Αρνό για την υποστήριξη, την πίστη και την εμπιστοσύνη που μου έδειξε τα τελευταία 30 χρόνια» δήλωσε ο Jacobs στο Instagram.

Οικονομικά στοιχεία της συμφωνίας

Σχετικά με τη οικονομική συμφωνία, η WHP θα σχηματίσει μια κοινοπραξία 50/50 με την G-III για να κατέχει την πνευματική ιδιοκτησία του οίκου Marc Jacobs.

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του έτους, ανέφεραν οι εταιρείες σε κοινή δήλωση.

Η G-III θα αποκτήσει και θα διαχειρίζεται το brand παγκοσμίως, ενώ η WHP θα επιβλέπει τις άδειες χρήσης.

Οι οικονομικοί όροι της συμφωνίας δεν αποκαλύφθηκαν. Ωστόσο, μια κανονιστική υποβολή έδειξε ότι η G-III και η WHP θα συνεισφέρουν η καθεμία έως και 425 εκατομμύρια δολάρια για τη χρηματοδότηση της εξαγοράς.

Η G-III, η οποία κατέχει brands όπως τα Karl Lagerfeld και DKNY, δήλωσε ότι θα χρηματοδοτήσει την επένδυσή της με μετρητά και την ανακυκλούμενη πιστωτική της διευκόλυνση.

Τέλος εποχής

Ο αποχωρισμός από το brand Marc Jacobs, στο οποίο η LVMH κατέχει μερίδιο 80%, σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής για τον όμιλο πολυτελών προϊόντων υπό την ηγεσία του Μπερνάρ Αρνό.

Η LVMH επένδυσε για πρώτη φορά σε αυτό το brand το 1997, όταν ο ίδιος ο Marc Jacobs ανέλαβε τη θέση του δημιουργικού διευθυντή της Louis Vuitton, του μεγαλύτερου και πιο κερδοφόρου brand του ομίλου.

Πηγή: in.gr