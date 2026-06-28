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Γιεν: Από ορόσημο κοινωνικοπολιτικής μεταρρύθμισης σε παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα

Το γιεν αποτυπώνει όσο λίγα άλλα πράγματα την πορεία της Ιαπωνίας από την μεσαιωνική φεουδαρχία σε παγκόσμια οκονομική δύναμη

World 28.06.2026, 08:00
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Γιεν: Από ορόσημο κοινωνικοπολιτικής μεταρρύθμισης σε παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα
Κείμενο Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

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Το γιεν (¥), το επίσημο νόμισμα της Ιαπωνίας, έχει μια πλούσια ιστορία που αντικατοπτρίζει την οικονομική εξέλιξη της χώρας και τη θέση της στο παγκόσμιο οικονομικό τοπίο. Εισήχθη κατά την Παλινόρθωση Μεϊτζί και έγινε επίσημο νόμισμα της χώρας στις 27 Ιουνίου 1871. Έκτοτε, έχει υποστεί πολυάριθμες μεταμορφώσεις, συμβολίζοντας τον ταχύ εκσυγχρονισμό, την οικονομική ευημερία και την ανθεκτικότητα της Ιαπωνίας σε δύσκολες εποχές.

Η Γέννηση του Γιεν – Παλινόρθωση Μεϊτζί (1868-1912)

Το γιεν εισήχθη το 1871 κατά την εποχή Μεϊτζί, μια περίοδο σημαντικού εκσυγχρονισμού και εκβιομηχάνισης στην Ιαπωνία. Η κυβέρνηση στόχευε να συγκεντρώσει το νομισματικό σύστημα και να αντικαταστήσει το πολύπλοκο σύστημα του φεουδαρχικού hansatsu (χαρτονομίσματα των φεουδαρχών). Το γιεν αρχικά οριζόταν ως 1,5 γραμμάρια χρυσού ή 24,26 γραμμάρια αργύρου, αντανακλώντας την υιοθέτηση από την Ιαπωνία των προτύπων χρυσού και αργύρου, μας πληροφορεί η Τράπεζα της Ιαπωνίας.

Το 1897, η Ιαπωνία υιοθέτησε επίσημα τον χρυσό κανόνα, συνδέοντας το γιεν με τον χρυσό με ισοτιμία 2 γιεν ανά γραμμάριο χρυσού. Αυτή η κίνηση ήταν μέρος της προσπάθειας της Ιαπωνίας να σταθεροποιήσει το νόμισμά της και να ενταχθεί στην παγκόσμια οικονομία. Το χρυσό πρότυπο αύξησε τη διεθνή εμπιστοσύνη στο γιεν, διευκολύνοντας το εμπόριο και τις επενδύσεις.

Νόμισμα 5 γιεν 1870

Η Μεσοπολεμική Περίοδος και ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος – Οικονομική Αναταραχή και Μεγάλη Ύφεση

Η παγκόσμια οικονομική αστάθεια της δεκαετίας του 1920 και του 1930, συμπεριλαμβανομένης της Μεγάλης Ύφεσης, επηρέασε σημαντικά την Ιαπωνία. Το 1931, η Ιαπωνία εγκατέλειψε το χρυσό πρότυπο ως μέρος της αντίδρασής της στην οικονομική κρίση, οδηγώντας σε μια περίοδο υποτίμησης του νομίσματος και πληθωρισμού.

Η αξία του γιεν έπεσε κατακόρυφα κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου λόγω της τεράστιας οικονομικής πίεσης του πολέμου. Η Ιαπωνία βίωσε σοβαρό πληθωρισμό και το νόμισμα κατέστη πρακτικά άχρηστο μέχρι το τέλος του πολέμου.

Στρατιωτικό γιεν 1937-1945

Μεταπολεμική Ανάκαμψη και Οικονομικό Θαύμα

Μετά την ήττα της Ιαπωνίας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η χώρα υπέστη σημαντικές οικονομικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις υπό συμμαχική κατοχή. Το γιεν ήταν συνδεδεμένο με το δολάριο ΗΠΑ με σταθερή ισοτιμία 360 γιεν ανά δολάριο το 1949, ως μέρος του συστήματος Bretton Woods. Αυτή η σταθεροποίηση βοήθησε να τεθούν τα θεμέλια για την μεταπολεμική οικονομική ανάκαμψη της Ιαπωνίας.

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1950 έως του 1970, η Ιαπωνία γνώρισε μια οικονομική άνθηση γνωστή ως το «Ιαπωνικό Οικονομικό Θαύμα». Η ταχεία εκβιομηχάνιση, η τεχνολογική καινοτομία και η ανάπτυξη που βασίζεται στις εξαγωγές μετέτρεψαν την Ιαπωνία σε μία από τις κορυφαίες οικονομίες στον κόσμο. Το σύστημα σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας έπαιξε κρίσιμο ρόλο στη διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, αναφέρει το Reuters.

Κυμαινόμενη Συναλλαγματική Ισοτιμία και Σύγχρονη Εποχή – Τέλος του Bretton Woods

Η κατάρρευση του συστήματος Bretton Woods το 1971 οδήγησε στη μετάβαση του γιεν σε σύστημα κυμαινόμενης συναλλαγματικής ισοτιμίας το 1973. Η αξία του γιεν καθορίστηκε από τις δυνάμεις της αγοράς, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη αστάθεια, αλλά αντανακλώντας επίσης την οικονομική ισχύ της Ιαπωνίας.

Η Συμφωνία Πλάζα του 1985 ήταν μια σημαντική συμφωνία μεταξύ των μεγάλων οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης της Ιαπωνίας, για την υποτίμηση του δολαρίου ΗΠΑ σε σχέση με το γιεν και άλλα νομίσματα. Το γιεν ανατιμήθηκε σημαντικά, γεγονός που επηρέασε την ανταγωνιστικότητα των εξαγωγών της Ιαπωνίας και συνέβαλε στη φούσκα των τιμών των περιουσιακών στοιχείων στα τέλη της δεκαετίας του 1980.

Φούσκα Περιουσιακών Στοιχείων και Χαμένες Δεκαετίες (1990-2000)

Το σκάσιμο της φούσκας των τιμών των περιουσιακών στοιχείων της Ιαπωνίας στις αρχές της δεκαετίας του 1990 οδήγησε σε μια παρατεταμένη περίοδο οικονομικής στασιμότητας γνωστή ως η «Χαμένη Δεκαετία». Παρά τις επιθετικές νομισματικές πολιτικές και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, η Ιαπωνία αντιμετώπισε δυσκολίες με τον αποπληθωρισμό και την αργή ανάπτυξη.

Το Γιεν στον 21ο αιώνα – Παγκόσμια Χρηματοοικονομική Κρίση και Abenomics

1 γιεν 2006

Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 επηρέασε την Ιαπωνία, οδηγώντας σε νέες οικονομικές προκλήσεις. Σε απάντηση, ο πρωθυπουργός Σίνζο Άμπε εισήγαγε την «Αμπενομική» το 2012, μια σειρά οικονομικών πολιτικών που στόχευαν στην αναζωογόνηση της οικονομίας μέσω νομισματικής χαλάρωσης, δημοσιονομικών κινήτρων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Η αξία του γιεν παρουσίασε διακυμάνσεις καθώς η Ιαπωνία ακολουθούσε αυτές τις πολιτικές και τις παγκόσμιες οικονομικές συνθήκες.

Τρέχον τοπίο

Σήμερα, το γιεν παραμένει ένα από τα πιο εμπορεύσιμα νομίσματα στον κόσμο, αντανακλώντας την οικονομική επιρροή και σταθερότητα της Ιαπωνίας. Χρησιμοποιείται ευρέως ως ασφαλές καταφύγιο σε περιόδους παγκόσμιας αβεβαιότητας, αναδεικνύοντας την ανθεκτική οικονομική βάση της Ιαπωνίας.

Καθώς τα παγκόσμια επιτόκια άρχισαν να αυξάνονται στις αρχές του 2022, το γιεν αποδυναμώθηκε έναντι των κυριότερων νομισμάτων, καθώς η Τράπεζα της Ιαπωνίας ενίσχυσε την χαλαρή νομισματική πολιτική. Το γιεν έφτασε σε πολυετή χαμηλά έναντι του δολαρίου, σημειώνοντας πτώση περίπου 30% τα τελευταία 4 χρόνια.

Σε απάντηση στην αδυναμία του γιεν, το Υπουργείο Οικονομικών έχει παρέμβει πολλές φορές πουλώντας δολάρια έναντι γιεν. Η παρέμβαση έχει λάβει πολλές μορφές, ξεκινώντας με παρεμβάσεις 1 ημέρας, καθώς το Υπουργείο Οικονομικών πούλησε δολάρια γύρω από βασικά επίπεδα (150 και 160), αλλά η πρόσφατη δραστηριότητα του JPY υποδηλώνει πιο συχνή παρέμβαση σε στιγμές ισχύος του JPY. Η Τράπεζα της Ιαπωνίας έχει απομακρυνθεί από την χαλαρή νομισματική πολιτική με αυξήσεις στο κύριο επιτόκιο πολιτικής.

Νόμισμα 5 γιεν με την χαρακτηριστική τρύπα

Συμπέρασμα

Η ιστορία του γιεν αποτελεί απόδειξη της δυναμικής οικονομικής πορείας της Ιαπωνίας. Από την έναρξή του κατά την Παλινόρθωση Μεϊτζί έως τον ρόλο του στη σύγχρονη παγκόσμια οικονομία, το γιεν αντικατοπτρίζει τον μετασχηματισμό και την προσαρμοστικότητα της Ιαπωνίας. Η κατανόηση της ιστορίας του γιεν παρέχει πολύτιμες γνώσεις σχετικά με τις οικονομικές στρατηγικές, τις προκλήσεις και τα επιτεύγματα της Ιαπωνίας, αναδεικνύοντας την αλληλεπίδραση μεταξύ νομίσματος και εθνικής ανάπτυξης.

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