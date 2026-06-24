BoJ: Τα μέλη της Τράπεζας της Ιαπωνίας πιέζουν για τακτικές αυξήσεις επιτοκίων για τον έλεγχο του πληθωρισμού

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Αυξανόμενη ανησυχία για τον πληθωρισμό δείχνουν οι απόψεις από την τελευταία συνεδρίαση της Τράπεζας της Ιαπωνίας – BoJ, αλλά επίσης και την ανάγκη για σταθερή αύξηση των επιτοκίων, ώστε να αποφευχθεί η υποχώρηση της καμπύλης.

Η περίληψη της συνεδρίασης αποτυπώνει τις απόψεις που εκφράστηκαν στη συνεδρίαση της κεντρικής τράπεζας τον Ιούνιο, όπου αύξησε το επιτόκιο πολιτικής της σε υψηλό 31 ετών, και πιθανότατα θα ενισχύσει τις ήδη ισχυρές προσδοκίες για περαιτέρω σύσφιξη στο μέλλον.

«Για να αποφευχθούν οι γρήγορες και σημαντικές αυξήσεις των επιτοκίων πολιτικής, η τράπεζα θα πρέπει να φέρει το επιτόκιο πολιτικής πιο κοντά στο ουδέτερο επιτόκιο νωρίτερα», ανέφερε ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου πολιτικής στη περίληψη που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, όπως αναφέρει η Wall Street Journal.

Το μέλος πρόσθεσε ότι η Τράπεζα της Ιαπωνίας θα πρέπει να εξετάζει περαιτέρω ενέργειες κάθε λίγους μήνες.

Αποφασίζοντας να αυξήσει το επιτόκιο πολιτικής στο 1% από 0,75% την περασμένη εβδομάδα, η κεντρική τράπεζα προειδοποίησε ότι ο υποκείμενος πληθωρισμός θα μπορούσε να υπερβεί τον στόχο της για 2% λόγω των υψηλότερων τιμών του πετρελαίου που προκλήθηκαν από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Ο αναπληρωτής κυβερνήτης της Τράπεζας της Ιαπωνίας, Σινίτσι Ουτσίντα, επιβεβαίωσε στη συνέχεια τη στάση της τράπεζας να επιδιώξει περαιτέρω σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής στη συνέντευξη Τύπου μετά τη συνεδρίαση.

Οι αγορές αναμένουν ότι η τράπεζα θα πραγματοποιήσει τουλάχιστον μία ακόμη αύξηση επιτοκίων μέχρι το τέλος του έτους.

Οι φόβοι μελών της BoJ για συνεχιζόμενο πληθωρισμό

«Σε αντίθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, το επιτόκιο πολιτικής της Ιαπωνίας παραμένει κάτω από το εκτιμώμενο εύρος του ουδέτερου επιτοκίου», δήλωσε ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Τράπεζας της Ιαπωνίας, σύμφωνα με την περίληψη, η οποία δεν κατονομάζει τους ομιλητές.

Ορισμένοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής φαίνεται να πιστεύουν ότι οι πληθωριστικές πιέσεις που προκαλούνται από τον πόλεμο μπορεί να μην είναι προσωρινές. Αυτή η ανησυχία επαναλαμβάνεται από πολλούς αναλυτές, οι οποίοι βλέπουν τον οικονομικό αντίκτυπο της σύγκρουσης να διαρκεί για κάποιο χρονικό διάστημα παρά την ειρηνευτική συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν.

«Ακόμα κι αν οι τιμές του αργού πετρελαίου μειωθούν στο μέλλον, είναι πολύ πιθανό η ανοδική απόκλιση των τιμών να αρχίσει να εξαπλώνεται σε ένα ευρύτερο φάσμα ειδών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν σχετίζονται με το πετρέλαιο, αντανακλώντας τους κραδασμούς της ζήτησης που προκύπτουν από τις εξελίξεις στο εξωτερικό», δήλωσε ένα μέλος της Τράπεζας της Ιαπωνίας.

Ενώ η συμφωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης έχει μειώσει τους φόβους για την ενεργειακή προσφορά, το μέλλον της Μέσης Ανατολής, συμπεριλαμβανομένης της ανάκαμψης της εφοδιαστικής, παραμένει αβέβαιο, δήλωσε ένα μέλος.

Μια άλλη άποψη τόνισε τον αντίκτυπο ενός αδύναμου γιεν, καθώς οι αυξήσεις των τιμών εισαγωγών επιβαρύνουν τις μικρότερες επιχειρήσεις, δικαιολογώντας τις αυξήσεις των επιτοκίων. Οι αναπληρωτές διοικητές της Τράπεζας της Ιαπωνίας δήλωσαν πρόσφατα ότι το γεν έχει γίνει ένας σημαντικός παράγοντας στον καθορισμό των τάσεων των τιμών, αν και δεν αποτελεί άμεσο στόχο της νομισματικής πολιτικής.

Ωστόσο, η σύνοψη έδειξε έναν βαθμό επιφυλακτικότητας σχετικά με την οικονομική αρνητική επίδραση των υψηλότερων επιτοκίων.

Μια γνώμη ζητούσε αναμονή στην τελευταία συνεδρίαση, λέγοντας ότι μια αύξηση των επιτοκίων θα μπορούσε να καταστείλει τη ζήτηση περιορίζοντας τις εταιρικές επενδύσεις, προκαλώντας ενδεχομένως μειώσεις στην παραγωγή και την απασχόληση.

Το μέλος του διοικητικού συμβουλίου πολιτικής, Τοϊτσίρο Ασάντα, πρώην καθηγητής που θεωρείται ήπιος, ψήφισε κατά της αύξησης του Ιουνίου.