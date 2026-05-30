Ιαπωνία: Χρησιμοποίησε 73,6 δισ. δολάρια για να στηρίξει το γιεν

Το ποσό ρεκόρ των 74 δισ. δολαρίων χρησιμοποίησε η Ιαπωνία τον τελευταίο μήνα για να στηρίξει το γιεν που η ισοτιμία του υποχώρησε πάνω από τα 160 για ένα δολάριο, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών που επιβεβαιώνουν την πρώτη παρέμβαση της κυβέρνησης στην αγορά από το 2024.

Το υπουργείο δημοσιοποίησε στοιχεία την Παρασκευή για τον μήνα από τις 28 Απριλίου έως τις 27 Μαΐου, τα οποία δείχνουν συνολική παρέμβαση ύψους 11,73 τρισ γιεν (73,6 δισ. δολάρια) σε μια περίοδο το γιεν κατέγραψε πολλές ανατιμήσεις στις αγορές συναλλάγματος.

Συναγερμός στα 160,72 γιεν ανά δολάριο

Τα στοιχεία υπογραμμίζουν την αποφασιστικότητα των αρχών να αποτρέψουν την ελεύθερη πτώση του γιεν και αποτελούν την πρώτη επίσημη αναγνώριση ότι οι αρχές βγήκαν στην αγορά αφού το γιεν έφτασε τα 160,72 ανά δολάριο. Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Bloomberg η Ιαπωνία παρενέβη στις 30 Απριλίου και οι εικασίες συνεχίστηκαν για περαιτέρω γύρους αγοράς γIεν τις επόμενες ημέρες.

Το σύνολο ήταν μεγαλύτερο από το αναμενόμενο. Οι υπολογισμοί που βασίστηκαν σε δεδομένα ροών της κεντρικής τράπεζας είχαν υποδείξει δαπάνες ύψους έως και 10,08 τρισ. γιεν μετά από δύο φορές παρέμβαση. Ο μεγαλύτερος αριθμός υποδηλώνει ότι το υπουργείο δυσκολεύτηκε περισσότερο να στηρίξει το γιεν και μπορεί να τροφοδοτήσει τη φήμη ότι πραγματοποιήθηκαν πολλαπλοί γύροι παρέμβασης.

«Αυτό εγείρει την πιθανότητα ότι διεξήχθη μυστική παρέμβαση στην περιοχή των 158,50–159,50 γιεν» εκτιμά ο Rinto Maruyama, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής συναλλάγματος και επιτοκίων στην SMBC Nikko Securities Inc. «Αυτό πιθανότατα θα ερμηνευόταν ως αποτυχία αναχαίτισης της υποτίμησης του γιεν παρά την μυστική παρέμβαση, πιθανώς ενισχύοντας τα επιχειρήματα σχετικά με τους περιορισμούς της μονομερούς παρέμβασης».

Οι traders θα πρέπει να περιμένουν μέχρι τις αρχές Αυγούστου για πιο ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες που έχουν αναληφθεί, όταν το υπουργείο θα δημοσιεύσει στοιχεία για το δεύτερο τρίμηνο που θα περιγράφουν λεπτομερώς τον ακριβή χρόνο και το μέγεθος των εργασιών σε ημερήσια βάση.

Τα συναλλαγματικά αποθέματα της Ιαπωνίας

Πριν από τότε, το υπουργείο έχει προγραμματίσει να δημοσιεύσει την επόμενη εβδομάδα μια λεπτομερή ανάλυση των συναλλαγματικών αποθεμάτων της Ιαπωνίας από τα τέλη Μαΐου. Αυτά τα στοιχεία μπορεί να προσφέρουν ενδείξεις για το πώς το Τόκιο χρηματοδότησε την επιχείρηση αγοράς γιεν.

Σε προηγούμενες εργασίες από το 2022, η Ιαπωνία πούλησε μέρος των αμερικανικών ομολόγων της για να χρηματοδοτήσει μέτρα στήριξης του νομίσματος. Μέχρι τα τέλη Απριλίου, η Ιαπωνία είχε 1,17 τρισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία σε ξένο νόμισμα.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, χαρακτήρισε πρόσφατα την έντονη μεταβλητότητα των συναλλαγματικών ισοτιμιών ως ανεπιθύμητη, υποδεικνύοντας τη σιωπηρή έγκριση των ΗΠΑ για τις κινήσεις του Τόκιο. Ωστόσο, οι πωλήσεις αμερικανικών ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου για τη χρηματοδότηση της παρέμβασης ενδέχεται να ενοχλήσουν τον Μπέσεντ, καθώς μπορούν να ασκήσουν ανοδική πίεση στις αποδόσεις των ΗΠΑ.

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ συνήθως δημοσιεύει την έκθεση για τις συναλλαγματικές ισοτιμίες τον Ιούνιο. Αυτή η τελευταία έκδοση μπορεί να προσφέρει περαιτέρω πληροφορίες για την αξιολόγηση των ενεργειών του Τόκιο από την Ουάσινγκτον.